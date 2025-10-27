scorecardresearch
कारोबार बाजार

रेखा झुनझुनवाला को फेडरल बैंक पर दांव लगाने से हो सकता है बड़ा फायदा, ब्रोकरेज ने शेयर का बढ़ाया टारगेट

Rekha Jhunjhunwala Federal Bank share price target 2025 : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का प्रमुख स्टॉक फेडरल बैंक, उनकी दौलत में आगे इजाफा कर सकता है. फेडरल बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं.

Written bySushil Tripathi

Rekha Jhunjhunwala Federal Bank share price target 2025 : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का प्रमुख स्टॉक फेडरल बैंक, उनकी दौलत में आगे इजाफा कर सकता है. फेडरल बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Rekha Jhunjhunwala Federal Bank share price target 2025, Federal Bank share price prediction after Blackstone investment, Why brokerages are bullish on Federal Bank shares, Rekha Jhunjhunwala latest stock portfolio, फेडरल बैंक लिमिटेड, रेखा झुनझुनवाला

Rekha Jhunjhunwala latest stock portfolio : रेखा झुनझुनवाला ने बीती तिमाही में फेडरल बैंक में बड़ी खरीदारी की और हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.4 फीसदी कर ली है. (File FE)

Rekha Jhunjhunwala latest stock portfolio Federal Bank : रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का प्रमुख स्टॉक फेडरल बैंक, उनकी दौलत में आगे इजाफा कर सकता है. फेडरल बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं और हाई टारगेट प्राइस दे रहे हैं. टारगेट प्राइस में यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि बैंक ने ब्लैकस्टोन को प्रेफरेंशियल वारंट्स जारी करने का प्रस्ताव दिया है.

ब्लैकस्टोन की कंपनी एशिया II टॉपको XIII Pte Ltd, फेडरल बैंक (Federal Bank) में 6,196.51 करोड़ रुपये (लगभग 705 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी. इसके लिए बैंक 27,29,74,043 वारंट्स जारी करेगा, जिनकी कीमत प्रति वारंट 227 रुपये होगी. ये वारंट्स अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीनों के भीतर इक्विटी शेयरों (साधारण शेयरों) में बदले जा सकते हैं. जब ये सभी वारंट्स शेयरों में बदल जाएंगे, तब ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी बैंक में 9.99% हो जाएगी.

Advertisment

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर दिग्‍गज ब्रोकरेज हुए लट्टू, इस म्‍यूचुअल फंड स्‍टॉक क्‍यों आने वाली है तेजी

रेखा झुनझुनवाला के पास 5.9 करोड़ स्टॉक

रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने बीती तिमाही में फेडरल बैंक में बड़ी खरीदारी की. उन्होंने बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.94 फीसदी बढ़ाकर 2.4 फीसदी कर ली है. जून तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 1.5 फीसदी के करीब थी. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 5,90,30,060 शेयर हैं, जिनकी करंट वैल्यू 1,357.1 करोड़ रुपये है. 

मोतीलाल ओसवाल ने दिया 260 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने फेडरल बैंक के स्टॉक खरीदारी की सलाह देते हुए 260 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि फेडरल बैंक अब ऐसे विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे उसका मार्जिन बढ़े, डिपॉजिट प्रोफाइल मजबूत हो और फीस से होने वाली आमदनी में सुधार हो.

Buy or Sell HUL : एचयूएल के शेयरों में 3% से अधिक गिरावट, क्या यहां से ​बड़े कमबैक की है उम्मीद?

अब इसमें और मजबूती आएगी क्योंकि ब्लैकस्टोन बैंक में करीब 6,200 करोड़ रुपये (62 अरब रुपये) का निवेश प्रेफरेंशियल कैपिटल इन्फ्यूजन के रूप में करने वाला है. इससे बैंक की बैलेंस शीट और मजबूत होगी और बैंक को ज्यादा स्थायी रूप से ऊंचा रिटर्न ऑन एसेट (RoA) हासिल करने में मदद मिलेगी.

DCB Bank, HDFC Bank से PNB तक, मोतीलाल ओसवाल ने निवेश के लिए चुने टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक

निर्मल बंग ने दिया 266 रुपये का टारगेट 

ब्रोकरेज हाउस निर्मल बंग ने फेडरल बैंक में रेटिंग होल्ड से रिवाइल कर Buy कर दी है और 266 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि ब्लैकस्टोन के वारंट्स FY26 के अंत तक इक्विटी शेयरों में बदल जाएंगे. इससे बैंक की इक्विटी (शेयर पूंजी) में लगभग 11.1% की कमी (डाइल्यूशन) होगी. लेकिन इसके साथ ही बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) 15.7% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा, यानी लगभग 280 बेसिस पॉइंट्स (bps) का सुधार होगा.

RIL का स्टॉक दे सकता है 25% रिटर्न, आज की तेजी में निवेशकों ने कमाए 60,000 करोड़ रुपये

स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में बैंक

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जमा (CASA) में सुधार, हाई इंटरेस्ट रेट वाले सेगमेंट्स में संतुलित विस्तार, और क्रेडिट लागत पर नियंत्रण के चलते बैंक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में बढ़ रहा है. बैंक का RoA FY27 में 1.2% तक पहुंचने की उम्मीद है. FY28 में यह 1.4% तक बढ़ सकता है, और आगे चलकर लगभग 1.5% तक पहुंचने की संभावना है. FY26 से FY28 के बीच बैंक का मुनाफा (PAT) लगभग 29% की सालाना दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है.

(Disclaimer : स्‍टॉक पर निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Rekha Jhunjhunwala Federal Bank