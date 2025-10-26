scorecardresearch
कारोबार बाजार

Lenskart IPO : इस महीने के आखिरी दिन खुलेगा लेंसकार्ट का आईपीओ, फ्रेश शेयर से 2,150 करोड़ जुटाएगी कंपनी

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस 31 अक्टूबर को अपना IPO लेकर आ रही है. चश्मों की मशहूर कंपनी इस आईपीओ के जरिए फ्रेश शेयर्स से 2,150 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें प्रमोटर और निवेशक मिलकर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.

Written byFE Hindi Desk

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस 31 अक्टूबर को अपना IPO लेकर आ रही है. चश्मों की मशहूर कंपनी इस आईपीओ के जरिए फ्रेश शेयर्स से 2,150 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें प्रमोटर और निवेशक मिलकर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Lenskart IPO Share Allotment Today, how can you check share allotment status in Lenskart IPO, Lenskart IPO Subscription Status, India Eyewear Giant Goes Public, Lenskart Stock to List, Lenskart IPO Everything You Need To Know, Lenskart Outlook, Lenskart vs Competition

Lenskart IPO : चश्मों की खुदरा कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का लक्ष्य फ्रेश शेयर जारी कर 2,150 करोड़ रुपये जुटाना है. (Image: Lenskart)

चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन इस महीने के आखिरी दिन अपना आईपीओ लेकर आ रही है. इस IPO के जरिए कंपनी फ्रेश शेयर जारी कर 2,150 करोड़ रुपये जुटाएगी और मौजूदा निवेशक ओएफएस के तहत लगभग 12.76 करोड़ शेयर बेचेंगे. IPO में एंकर निवेशकों के लिए बोली 30 अक्टूबर को खुलेगी, जबकि आम लोगों के लिए बोली 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहेगी. कंपनी का शेयर 10 नवंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है.

कौन प्रमोटर और निवेशक कितना बेचेंगे हिस्सेदारी

IPO के OFS में प्रमोटर्स (promoters)और संस्थागत निवेशक (institutional backers) दोनों हिस्सा लेंगे. लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल (Peyush Bansal) 2.05 करोड़ शेयर बेचेंगे, जबकि नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही (Sumeet Kapahi) छोटे हिस्से में अपने शेयर बेचेंगे. प्रमुख निवेशकों में SoftBank’s SVF II Lightbulb (Cayman) Ltd 2.55 करोड़ शेयर बेचेंगे. इसके अलावा Kedaara Capital Fund II LLP, PI Opportunities Fund II (ChrysCapital), MacRitchie Investments (KKR), Alpha Wave Ventures, Schroders Capital और TR Capital भी हिस्सेदारी बेचेंगे.

Advertisment

Also read : Gold Silver Outlook : इस हफ्ते सोने और चांदी का कैसा रहेगा रुख, किन अंतराष्ट्रीय कारकों का कीमतों पर होगा असर?

आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का कहां होगा इस्तेमाल?

IPO से जुटाए गए 2,150 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी कई क्षेत्रों में करेगी. इसमें शामिल हैं:

273 करोड़ रुपये: नए कंपनी-ओन्ड (CoCo) स्टोर खोलने और फिक्स्चर व सेटअप में निवेश

591 करोड़ रुपये: इन स्टोरों के लिए किराया और लीज़ भुगतान

213 करोड़ रुपये: टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI टूल्स और बैकएंड प्लेटफॉर्म

320 करोड़ रुपये: ब्रांड मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन

बाकी राशि (लगभग 35%): संभावित अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट खर्च

Also read: Best Credit Card: अक्सर यात्रा करने वालों के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, फ्लाइट, होटल और डाइनिंग पर मिल रहा भारी डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स

कंपनी का फाइनेंशियल परफार्मेंस

कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2024-25 में 297 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था. उससे पहले यानी FY24 में कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ था. सालाना रेवेन्यू में 23% की बढ़त और ग्रॉस मार्जिन 69% तक रहा. बताया जा रहा है कि यह आईपीओ लेंसकार्ट को भारत की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों में शामिल कर सकता है और यह देश की सबसे बड़ी आईवियर कंपनी बनकर शेयर बाजार में पदार्पण करेगी.

Ipo