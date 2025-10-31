Maruti Suzuki Q2 Results: मारुति सुजुकी का मुनाफा 7% बढ़कर 3,293 करोड़ हुआ, रेवेन्यू में 13% उछाल

Maruti Suzuki Net Profit : देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी का फाइनेंशियल ईयर 2026 की सितंबर तिमाही (Q2) में नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 3,293 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में कंपनी को 3,069 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. इस दौरान कंपनी की इनकम में भी इजाफा हुआ है. आज मारुति सुजुकी का शेयर करीब आधा फीसदी टूटकर 16,155 रुपये पर बंद हुआ.
रेवेन्यू 13% बढ़कर 42,101 करोड़
कंपनी (Maruti Suzuki) की कुल ऑपरेटिंग इनकम (रेवेन्यू) 13% बढ़कर 42,101 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 37,203 करोड़ रुपये थी. कुल आय (टोटल इनकम) भी बढ़कर 43,014 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल यह 38,678 करोड़ रुपये थी.
कंपनी का EBITDA सितंबर तिमाही में करीब 0.4 फीसदी बढ़कर 4,434 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली साल इसी तिमाही में यह 4,417 करोड़ रुपये था. EBITDA मार्जिन इस बार 10.53 फीसदी रहा, जो पिछले साल 11.87 फीसदी था. कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 33,879.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,018.4 करोड़ रुपये हो गया.
डोमेस्टिक सेल्स में आई गिरावट
कंपनी ने बताया कि घरेलू बिक्री (Domestic Sales) में 5.1% की गिरावट आई और यह सितंबर तिमाही में घटकर 4,40,387 यूनिट्स रह गई. ग्राहकों ने खरीद को टाल दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 22 सितंबर से GST घटने के कारण गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती हैं.
वहीं दूसरी ओर, एक्सपोर्ट में जोरदार 42.2% की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 1,10,487 यूनिट्स पर पहुंच गया, जो किसी भी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक है. इसके साथ ही, कुल बिक्री 1.7% बढ़कर 5,50,874 यूनिट्स हो गई. इस तिमाही के दौरान कंपनी ने अपना नया Victoris मिड-साइज SUV लॉन्च किया.