ITC : सिगरेट और FMCG बिजनेस में ग्रोथ ने बढ़ाया भरोसा, ब्रोकरेज ने दी शेयर खरीदने की सलाह

ITC Outlook Brightens as Cigarettes & FMCG Drive Growth : तिमाही नतीजों के बाद आज ITC के शेयरों में मजबूती नजर आ रही है और यह 1.5 फीसदी से अधिक मजबूत होकर 426 रुपये पर पहुंच गया. कंपनी का सितंबर तिमाही (Q2FY26) का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा. एग्री कारोबार की कमजोरी ने कंपनी की कुल आय पर असर डाला है, लेकिन ब्रोकरेज और एक्सपर्ट मानते हैं कि सिगरेट की स्थिर बिक्री, FMCGबिजनेस में अच्छी बढ़त और कच्चे माल की कम होती लागत से इस साल की दूसरी छमाही में कंपनी के मुनाफे (मार्जिन) में सुधार होगा. ज्यादातर ब्रोकरेज ने शेयर में निवेश की सलाह दी है.

FMCG बिजनेस की कमाई बढ़ी

तिमाही नतीजों का जो पॉजिटिव है, उसमें सिगरेट का सेल्स वॉल्यूम 6% बढ़ा, जो अनुमान के मुताबिक है. FMCG बिजनेस की कमाई 7% बढ़ी, जो उम्मीद से बेहतर है. नोटबुक के बिजनेस को हटा दें तो FMCG की कमाई 8% बढ़ी है. हालांकि एग्री बिजनेस में कमजोरी रही और इसकी आय सालाना बेसिस पर 31% घट गई. सीजनल डिमांड में कमी और पिछले साल का हाई बेस इसकी वजह है. फिलहाल ब्रोकरेज और एक्सपर्ट का मानना है कि अब सबसे मुश्किल दौर निकल चुका है और आगे कंपनी (ITC) के अलग-अलग बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

मोतीलाल ओसवाल : Buy रेटिंग

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आईटीसी के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और 515 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह करंट प्राइस 419 रुपये के मुकाबले यह 23% अधिक है. ब्रोकरेज कंपनी के मुख्य कारोबार, सिगरेट ने स्थिर प्रदर्शन दिखाया है. सिगरेट पर टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस बिजनेस में स्थिर ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने FY25–FY28 के बीच लगभग 6% CAGR ग्रोथ की उम्मीद जताई है.



बेहतर आर्थिक माहौल से कंजम्पशन बढ़ने में मदद मिलेगी. इस आधार पर, हमें उम्मीद है कि FMCG बिजनेस आने वाली तिमाहियों में बेहतर करेगा. हम FY25–FY28 के दौरान 9% इनकम ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं.

अगर सिगरेट की बिक्री लगातार 5-6% की रफ्तार से बढ़ती रही और FY26 की दूसरी छमाही में FMCG बिजनेस में सुधार आया, तो शेयर की वैल्यू और बढ़ सकती है.

Nuvama Institutional Equities : BUY रेटिंग

नुवामा ने भी करीब 6% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ और प्रीमियम प्रोडक्ट्स से बढ़ते योगदान को पॉजिटिव बताया है. ब्रोकरेज के अनुसार प्रोडक्ट मिक्स में सुधार और बेहतर लागत प्रबंधन से EBITDA मार्जिन 1.86% बढ़कर 34.7% हो गया.

सिगरेट बाजार में ITC का 75% से ज्यादा मार्केट शेयर है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसकी मजबूत स्थिति बनाए रखता है. नुवामा ने FY27–FY28 की कमाई अनुमान में थोड़ा कमी की है और लक्ष्य कीमत 540 से घटाकर 534 कर दी है.

(Disclaimer: स्‍टॉक को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)