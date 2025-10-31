scorecardresearch
NMDC : 100 रुपये से सस्ते इस नवरत्‍न पीएसयू स्टॉक में क्यों दिख रहा है हाई पोटेंशियल, रखें नजर

NMDC the Next Big PSU Opportunity : ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं और उनका कहना है कि कीमतें स्थिर दिख रही हैं और वॉल्यूम की मदद से ग्रोथ मजबूत रह सकती है. ब्रोकरेज का मानना है कि उत्‍पादन में बढ़ोतरी होगी.

Sushil Tripathi
Navratna PSU stocks to buy : NMDC कई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है, जिससे खदान से माल निकालना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है. (Pixabay)

Best PSU stocks under rs 100 : पीएसयू सेक्‍टर के और नवरत्‍न स्‍टेटस वाली पीएसयू सेक्‍टर की कंपनी एनएमडीसी के तिमाही नतीजे बाजार की उम्‍मीद के मुताबिक रहे हैं.  कंपनी मैनेजमेंट ने अपनी पहले दी गई गाइडेंस को फिर दोहराई है. कंपनी ने जो लक्ष्‍य तय किए थे, अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है.  नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं और उनका कहना है कि कीमतें स्थिर दिख रही हैं और वॉल्यूम की मदद से ग्रोथ मजबूत रह सकती है. सभी ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के उत्‍पादन में आगे बढ़ोतरी होगी.

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार NMDC के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीदों के अनुसार रहे हैं. कंपनी का EBITDA सालाना बेसिस पर 39% बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में यह 19% घटा है. इसका कारण घरेलू कीमतों में 7% गिरावट (5,353 रुपये प्रति टन से घटकर 4,973 रुपये प्रति टन) होना है, जिससे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर असर पड़ा.

EBITDA प्रति टन भी तिमाही बेसिस पर 284 रुपये घटकर 1,868 रुपये प्रति टन रह गया. कंपनी मैनेजमेंट ने अपनी पहले दी गई गाइडेंस दोहराई है : FY26 में 55 मिलियन टन उत्पादन / बिक्री का लक्ष्य (जिसमें से 40% पहले छमाही में पूरा हो चुका है) . FY26 में 4,200 करोड़ रुपये का कैपेक्स और अगले 5 साल में 100 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य. ब्रोकरेज ने अब वैल्यूएशन FY28 तक आगे बढ़ाया है और NMDC पर ADD (यानी धीरे-धीरे खरीदें) की सलाह जारी रखी है. टारगेट प्राइस बढ़ाकर 82 रुपय कर दिया है, जो पहले 80 रुपये था. 

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल 

ब्रोकरेज ने NMDC पर BUY रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 88 रुपये दिया है.  ब्रोकरेज हाउस के अनुसार NMDC ने FY26 की पहली छमाही में अच्छे नतीजे दिए, जिसे मजबूत वॉल्यूम और बेहतर बिक्री कीमत (NSR) का समर्थन मिला. आगे उम्मीद है कि कंपनी का उत्पादन FY27 में लगभग 51 मिलियन टन और FY28 में 54 मिलियन टन तक पहुंच सकता है.  कीमतें स्थिर दिख रही हैं और वॉल्यूम की मदद से ग्रोथ मजबूत रह सकती है.

NMDC कई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है, जिससे खदान से माल निकालना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है. लक्ष्य है कि FY29–FY30 तक उत्पादन क्षमता लगभग 100 मिलियन टन हो जाए. सितंबर 2025 तक NMDC के पास 7,400 करोड़ रुपये कैश था, और उम्मीद है कि FY26 से FY28 के दौरान भी कंपनी अच्छी नकद कमाई (OCF) करेगी. इससे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश कर पाएगी और कर्ज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्रमुख जोखिम :

a) निजी कंपनियों की खदानों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा
b) कर्नाटक मिनरल टैक्स का मामला, अगर फैसला NMDC के खिलाफ आया तो मुनाफा प्रभावित हो सकता है.
c) पर्यावरण अनुमति (EC limit) मिलने में देरी

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर 

ब्रोकरेज ने शेयर में Accumulate (धीरे-धीरे जोड़ें) रेटिंग जारी रखते हुए टारगेट प्राइस 86 रुपये दिया है. ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही से आयरन ओर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि FY26 की दूसरी छमाही में घरेलू मांग बेहतर होने की उम्मीद है. लेकिन दुनिया में आयरन ओर की सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए NMDC के लिए कीमत बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. वॉल्यूम के मामले में, कंपनी का लक्ष्य FY26 में 55 मिलियन टन का है और पूरी EC लिमिट का उपयोग करना चाहती है, लेकिन यह लक्ष्य थोड़ा कठिन लगता है.

आगे ध्यान रखने वाली बातें : FY26 की दूसरी छमाही में उत्पादन कितना बढ़ता है, नई EC मंजूरी और क्षमता बढ़ाना, कर्नाटक बिल का फैसला, क्या कंपनी कीमतें बढ़ा पाएगी या नहीं.

(Disclaimer: स्‍टॉक को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

