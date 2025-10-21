Midwest IPO Listing: मिडवेस्ट आईपीओ की कैसी होगी लिस्टिंग, GMP ट्रेंड से क्या मिल रहे हैं संकेत

Midwest IPO Listing: तेलंगाना की मिडवेस्ट लिमिटेड (Midwest Limited) के 451 करोड़ रुपये आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला. 15 से 17 अक्टूबर के बीच सबक्रिप्शन के लिए खुले IPO में रिटेल निवेशकों द्वारा 24.26 गुना सब्सक्राइब हुआ. NSE के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 31,17,460 शेयर बिक्री के लिए रखे थे, लेकिन निवेशकों ने इसके लिए 27,39,83,920 शेयरों की बोली लगाई.

सबसे अधिक बोली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने लगाई, जिन्होंने अपने हिस्से को लगभग 139.87 गुना सब्सक्राइब किया. नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NIIs) ने 168.07 गुना और रिटेल निवेशकों ने 24.26 गुना सब्सक्रिप्शन दिया. कर्मचारियों के हिस्से का सब्सक्रिप्शन भी 24.44 गुना रहा, जिससे कुल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 87.89 गुना दर्ज हुआ.

Advertisment

Midwest IPO GMP

Midwest Limited का लिस्टिंग 24 अक्टूबर को होने वाली है. ग्रे मार्केट में इसके शेयर 100 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो अपर प्राइस बैंड 1,065 रुपये से लगभग 9.38% अधिक है. इसका मतलब है कि अगर यही ट्रेंड बना रहता है, तो शेयर की लिस्टिंग प्राइस 1,165 रुपये के आसपास हो सकती है.

Also read : कम ब्याज दरों के दौर में कहां लगाएं पैसे? म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या हैं स्मार्ट ऑप्शन

IPO और फंड का इस्तेमाल

IPO 15 अक्टूबर को खुला और 17 अक्टूबर को बंद हुआ. कंपनी ने 1,014 से 1,065 रुपये का प्राइस बैंड तय किया. IPO में 250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 201 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल था.

IPO के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल मिडवेस्ट लिमिटेड कई प्रमुख योजनाओं के लिए करेगी. कंपनी 130.3 करोड़ रुपये Midwest Neostone के क्वार्ट्ज फेज II विस्तार में लगाएगी, 25.7 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक डंप ट्रक की खरीद में खर्च होंगे, 3.2 करोड़ रुपये चुनिंदा खदानों में सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए, 56.2 करोड़ रुपये कर्ज भुगतान में और शेष राशि सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों में इस्तेमाल की जाएगी.

कंपनी का बिजनेस मॉडल

मिडवेस्ट लिमिटेड पिछले 40 सालों से नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में सक्रिय है. कंपनी के पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 ग्रेनाइट खदानें हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रीमियम ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट शामिल हैं. कंपनी अब ट्रेडिशनल ग्रेनाइट से आगे बढ़कर क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग, इंजीनियर्ड स्टोन, सोलर ग्लास, हैवी मिनरल सैंड्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्षेत्र में विस्तार कर रही है.

Also read : Investment Strategy : दिवाली के बाद नए संवत में कर रहे हैं इनवेस्टमेंट की शुरुआत? कैसे बनाएं निवेश की रणनीति

(Disclaimer: आईपीओ या स्‍टॉक पर विचार या सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार भी नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)