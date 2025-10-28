scorecardresearch
कारोबार बाजार

RBI ने जना स्‍मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक बनने का एप्लिकेशन लौटाया, शेयर में 6% तक गिरावट

Jana Small Finance Bank application for universal bank licence : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सार्वभौमिक बैंक बनने के आवेदन को लौटा दिया है.

FE Hindi Desk
jana small finance bank : आरबीआई द्वारा आवेदन लौटाए जाने की खबर से निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हुआ है. (File Photo : PTI)

Jana Small Finance Bank News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सार्वभौमिक बैंक बनने के आवेदन को लौटा दिया है. स्‍मॉल फाइरनेंस बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्‍टर और सीईओ अजय कंवल ने कहा कि एक लेटर के जरिए आरबीआई ने इस साल जून में किए गए आवेदन को वापस करने का सटीक कारण नहीं बताया है. इस खबर के बाद से बैंक के शेयरों में गिरावट आ गई.

शेयर टूटकर 431 रुपये तक कमजोर

आरबीआई द्वारा आवेदन लौटाए जाने की खबर से निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हुआ है. आज ट्रेडिंग में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana Small Finance Bank) का शेयर कल के बंद भाव 458 रुपये से टूटकर 431 रुपये के भाव पर आ गया. यानी इसमें 6 फीसदी तक गिरावट आई. 

मानदंडों को पूरा नहीं करना हो सकती है वजह 

कंवल ने न्‍यूज एजेंसी से कहा कि ‘हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में जवाब क्या है और हम उम्मीदों के मुताबिक सुधार करेंगे. हमें यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन केवल वापस किया गया है अस्वीकार नहीं.’ उन्होंने कहा कि वह इस सप्ताह के अंत में आरबीआई के टॉप अधिकारियों के साथ सार्वभौमिक बैंक बनने के आवेदन को वापस करने के सटीक कारणों पर चर्चा करेंगे और बैंक के दोबारा आवेदन करने से पहले उन्हें ठीक कर लेंगे. कंवल ने हालांकि नए आवेदन के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई. 

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मंगलवार सुबह शेयर बाजारों को दी सूचना में बताया कि आरबीआई ने इस संबंध में केंद्रीय बैंक के परिपत्र में उल्लिखित क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने के कारण सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए किए गए आवेदन को वापस कर दिया है. कंवल ने कहा कि परिसंपत्ति के लिहाज से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अब भी उसे एक सार्वभौमिक बैंक की तरह लगभग सभी गतिविधियां करने की अनुमति है. 

किन मानदंडों पर सवाल

उन्होंने कहा कि को-लेंडिंग देने में असमर्थता, पाबंदियों में से एक है, लेकिन बैंक इसे अपनी व्यावसायिक योजना में बाधा नहीं मानता. कंवल ने हालांकि यह बात स्वीकार की कि दायित्व के लिहाज से सार्वभौमिक बैंक का लाइसेंस मिलने से निधियों की लागत कम करने में मदद मिलती, लेकिन अब उन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है. 

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बड़े प्रतिद्वंदी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक निश्चित समय-सीमा में यूनिवर्सल बैंक बनने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. वहीं इस प्रतिष्ठित लाइसेंस के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आवेदन ने उसके निवेशकों को उत्साहित किया था, जिससे बैंक के शेयर की कीमत में तेजी आई है.

