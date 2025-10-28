scorecardresearch
Lenskart IPO : ग्रे मार्केट में प्रीमियम 27% पहुंचा, लेकिन वैल्‍युएशन को लेकर एक्‍सपर्ट ने निवेशकों को किया अलर्ट

Lenskart IPO GMP surges, real worth or hype? : वैल्युएशन के हिसाब से देखें तो, प्राइस बैंड के अपर लेवल पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ रुपये होगा. यह वैल्यूएशन मिड टर्म के नजरिए से थोड़ा महंगा है.

Sushil Tripathi
Lenskart IPO Share Allotment Today, how can you check share allotment status in Lenskart IPO, Lenskart IPO Subscription Status, India Eyewear Giant Goes Public, Lenskart Stock to List, Lenskart IPO Everything You Need To Know, Lenskart Outlook, Lenskart vs Competition

Lenskart IPO risks and rewards : कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है और उसने जमीन पर अच्छा प्रदर्शन किया है. Photograph: (Image: Lenskart)

Why experts are warning investors about Lenskart IPO valuation  : आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart) का आईपीओ 31 अक्‍टूबर यानी शुक्रवार को खुलने जा रहा है. आईपीओ के पहले ग्रे मार्केट में इसे लेकर क्रेज दिख रहा है और इसका प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है. लेकिन एक्‍सपर्ट ने इसके वैल्‍युएशन को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि निवेश के पहले आईपीओ (IPO) की सही कीमत देखना जरूरी है.  ये आईपीओ 4 नवंबर तक खुला रहेगा. 10 नवंबर को कंपनी की स्‍टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो सकती है.   

चश्मों की खुदरा लेंसकार्ट के आईपीओ का साइज 7,278 करोड़ रुपये है. जबकि आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 30 अक्टूबर को होगी. कंपनी फ्रेश शेयर के जरिए 2,150 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जबकि बाकी हिस्सा ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) का रहेगा, जिसमें प्रमोटर और निवेशक अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे. ओएफएस में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी, सुमीत कापाही के साथ-साथ कई बड़े विदेशी निवेशक जैसे SoftBank (SVF II Lightbulb), Schroders Capital, Kedaara Capital, Alpha Wave Ventures भी हिस्सेदारी घटाएंगे.

IPO की सही कीमत देखना मुश्किल! 

SBI Securities के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सनी अग्रवाल का कहना है कि वैल्युएशन के हिसाब से देखें तो, प्राइस बैंड के अपर लेवल पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ रुपये होगा. 10 गुना EV/Sales मल्टीपल पर यह वैल्यूएशन मिड टर्म के नजरिए से थोड़ा महंगा माना जा सकता है.

इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है और उसने जमीन पर अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि, वर्तमान कीमत पर निवेश उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो लॉन्ग टर्म नजरिए से रिटेल आईवियर और मैन्युफैक्चरिंग-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में निवेश करना चाहते हैं. आगे चलकर देखने वाली मुख्य बात यह होगी कि कंपनी अपने मुनाफे को इंटरनेशनल पियर्स के स्तर तक कितनी अच्छी तरह बढ़ा पाती है.

ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ा 

लेंसकार्ट के आईपीओ (Lenskart Solutions IPO) को लेकर ग्रे मार्केट में क्रेज दिख रहा है. ग्रे मार्केट में कंपनी का अनलिस्‍टेड स्‍टॉक109 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. यह अपर प्राइस बैंड 402 रुपये के लिहाज से 27.11% प्रीमियम (GMP) है. यही ट्रेंड रहा तो कंपनी का स्‍टॉ 402 रुपये इश्‍यू प्राइस की तुलना में 511 रुपये पर लिस्‍ट हो सकता है. 

Lenskart IPO : किसके लिए कितना रिजर्व 

कंपनी के आईपीओ में 75% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) के लिए, 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (HNIs) के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है. कंपनी इस आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए स्टोर खोलने, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च करने और संभावित एक्विजिशंस के लिए करेगी. 

कंपनी के बारे में 

हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक, डीमार्ट के फाउंडर और दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani) ने भी लेंसकार्ट में करीब 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है. 2008 में शुरू हुई यह कंपनी 2010 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च हुई थी और 2013 में दिल्ली में पहला रिटेल स्टोर खोला था. आज Lenskart भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करने वाली आईवियर कंपनियों में से एक है. कंपनी न सिर्फ मेट्रो और टियर-2 शहरों में मौजूद है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में भी अपना विस्तार कर चुकी है.

(Disclaimer: आईपीओ को लेकर सलाह एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Lenskart Solutions IPO