SBI Life Insurance : इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक एसबीआई लाइफ में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. कंपनी के तिमाही नतीजे मजबूत आउटलुक का संकेत दे रहे हैं, जिसके चलते ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश हैं और हाई टारगेट प्राइस दिया है. ऐसे में आप अगर किसी बेहतर इंश्योरेंस स्टॉक की तलाश में हैं तो एसबीआई लाइफ पर नजर रख सकते हैं.

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी (SBI Life Insurance) ने लागत पर GST के निगेटिव असर के बावजूद भी अपने लक्ष्य को मजबूत बनाए रखा है. कंपनी ने बहुत तेजी से अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदला है, जिससे GST के असर को लगभग पूरी तरह संतुलित कर दिया गया है. बैंक चैनल यानी बैंकों के जरिए बिकने वाले इंश्योरेंस की बिक्री भी फिर से सुधर रही है. कंपनी उन क्षेत्रों में निवेश कर रही है, जहां से मार्जिन बेहतर होने की उम्‍मीद है.

Nuvama

रेटिंग : BUY

टारगेट प्राइस : 2,320 रुपये

ब्रोकरेज हाउस नुवामा का कहना है कि SBI Life का कुल APE (एनुअल प्रीमियम इक्विवैलेंट) पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा है. रिटेल APE में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ग्रुप APE (कंपनी या संगठन के लिए इंश्योरेंस) में 55.8% की तेज बढ़त हुई है.

कंपनी का मार्जिन 1.18% बढ़कर 28% हो गया है. इसका कारण यह है कि अब कंपनी का बिजनेस ज्यादा फायदे वाले प्रोडक्ट्स (NPAR और प्रोटेक्शन प्लान्स) की तरफ झुका है, NPAR बिजनेस में 40.5% और प्रोटेक्शन बिजनेस में 16.3% की बढ़त हुई है.

इससे VNB (वैल्यू आफ न्यू बिजनेस) में 14.9% की बढ़त हुई है और यह 1,660 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो अनुमान से लगभग 6% ज्यादा है. ITC के प्रभाव से FY26 में मार्जिन पर लगभग 1.74% का असर पड़ेगा, लेकिन कंपनी मानती है कि यह असर उसके बेहतर बिजनेस प्रोफाइल से संतुलित रहेगा. मैनेजमेंट की उम्मीदें है कि FY26 के लिए APE ग्रोथ लगभग 13–14% रह सकता है.

Motilal Oswal

रेटिंग : BUY

टारगेट प्राइस : 2,240 रुपये

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी का VNB मार्जिन इस तिमाही में बढ़ा है. इसके पीछे वजह है प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स (सुरक्षा योजनाओं) की बढ़ती मांग, राइडर (अतिरिक्त बीमा कवर) जोड़ने की दर में बढ़ोतरी, और कंपनी का ध्यान अब नॉन-पार सेविंग्स प्रोडक्ट्स पर अधिक है.

आगे चलकर, नॉन-लिंक्ड प्रोडक्ट्स और राइडर अटैचमेंट में लगातार सुधार से VNB मार्जिन और बढ़ने की उम्मीद है. कंपनी बीमा एजेंट नेटवर्क और डिजिटल चैनल्स में लगातार निवेश कर रही है, जिससे कुल बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा.

इसके साथ ही बैंक चैनल यानी बैंकों के जरिए बिकने वाले इंश्योरेंस की बिक्री भी फिर से सुधर रही है. उम्मीद है कि FY25–FY28 के बीच APE और VNB में 14% और 15% CAGR होगी. वहीं कंपनी का RoEV लगभग 18% रहने की संभावना है.

एंटिक ब्रोकिंग

रेटिंग : BUY

टारगेट प्राइस : 2,250 रुपये

एंटिक ब्रोकिंग का कहना है कि कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा. APE में 10.4% की बढ़त हुई है. नए बिजनेस की वैल्यू में 14.5% की ग्रोथ रही और यह 16.6 अरब रुपये पहुंच गया, जो अनुमान से लगभग 4–5% ज्यादा है.

पहली छमाही (1HFY26) में कंपनी का VNB मार्जिन पिछले साल की तुलना में 1% (100 बेसिस अंक) बढ़कर 27.8% हो गया है. यह सुधार इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स को नॉन-पार सेविंग्स और प्रोटेक्शन प्लान्स की ओर मोड़ा है. यह सुधार तब भी हासिल हुआ जब कंपनी पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट न मिलने का 0.8% का असर पड़ा.

पहली छमाही में बेहतर ग्रोथ और GST ITC के असर को संभालने की कंपनी की क्षमता को देखते हुए, ब्रोकरेज ने FY26–FY27 के लिए VNB अनुमान को जस का तस रखा है, लेकिन FY28 के VNB अनुमान को 3% बढ़ाया है.

ICICI सिक्‍योरिटीज

रेटिंग : BUY

टारगेट प्राइस : 2,140 रुपये

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार SBI Life ने लागत पर GST के निगेटिव असर के बावजूद भी अपने लक्ष्य को मजबूत बनाए रखा है. कंपनी अभी भी यह उम्मीद रखती है कि उसका वॉल्यूम ग्रोथ मॉडरेट लेवल (लगभग 13–15%) पर रहेगा, और VNB मार्जिन 26–28% के बीच बना रहेगा. यह लक्ष्य दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत और स्थिर है.

कंपनी ने बहुत तेजी से अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदला है, जिससे GST के असर को लगभग पूरी तरह संतुलित कर दिया गया है. SBI Life के पास अभी भी प्रोडक्ट मिक्स सुधारने की बड़ी संभावना है, क्योंकि FY25 में इसका ULIP (मार्केट-लिंक्ड प्रोडक्ट) हिस्सा 64% था और प्रोटेक्शन हिस्सा सिर्फ 10%, जो अन्य कंपनियों की तुलना में कम है.

यानी आगे चलकर SBI Life अपने प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बढ़ाकर लाभ और स्थिरता दोनों में सुधार कर सकती है, हालांकि निवेशक इस बात को अभी पूरी तरह से महत्व नहीं दे रहे हैं.