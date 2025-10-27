scorecardresearch
सरकारी कंपनी में बैचलर पास के लिए निकली वैकेंसी, हर महीने मिलेगी 93000 रुपये तक बेसिक सैलरी

केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी CWC में जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी निकली है. भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 93000 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी.

इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से ही आवेदन की प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवारों के पास 15 नवंबर तक अप्लाई करने का मौका है. (Image: X/@cwc_warehouse)

CWC Junior Executive Recruitment, CWC Junior Personal Assistant Vacancy 2025: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है. केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation - CWC) ने भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक चलेगी. 

पब्लिक सेक्टर की नवरत्न कंपनी सेंट्रल वेयरहाउजिंग कॉर्पोरेशन (CWC) ने अपने यहां जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं. एक्स पर किए एक पोस्ट में CWC ने कहा है कि सेंट्रल वेयरहाउजिंग कॉर्पोरेशन (CWC) में भर्तियां निकली हैं. कंपनी ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं.

इस भर्ती के तहत जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 16 और जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) के 6 पद भरे जाएंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार CWC की आधिकारिक वेबसाइट cewacor.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई? 

  • सबसे पहले सेंट्रल वेयरहाउजिंग कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट cewacor.nic.in पर जाएं.
  • Recruitment सेक्शन में जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • यह लिंक आपको IBPS की आवेदन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा.
  • अगर आप नए उम्मीदवार हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें, वरना लॉगिन करें.
  • अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क भरकर फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.

कौन कर सकता है अप्लाई

जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) के साथ ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में एक साल का कोर्स किया हो. इंग्लिश शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) के लिए: हिंदी विषय में ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही अंग्रेजी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो. हिंदी सॉफ्टवेयर पर काम करने का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा

15 नवंबर 2025 तक उम्मीदवार की उम्र 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. यानी जन्म तिथि 16 नवंबर 1997 से पहले और 15 नवंबर 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए. 

आरक्षित वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में रियायत भी दी गई है. अधिक जानकारी के लिए भर्ती विज्ञापन चेक कर सकते हैं.

कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस

CWC की इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी और वर्ग के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स-सर्विसमैन और महिला उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी, जबकि बाकी वर्गों जैसे अनारक्षित (UR), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और ओबीसी से आने वाले उम्मीदवारों को 1350 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा.

सेलेक्शन का क्या है प्रासेस?

भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे.

जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए

CWC भर्ती 2025 में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों को भाषा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कम से कम 40% अंक लाना जरूरी होगा. ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के अनुपात में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा.

इस स्किल टेस्ट में उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी शॉर्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति दिखानी होगी. ऑनलाइन परीक्षा में कुल 152 प्रश्न होंगे, जो 180 अंकों के होंगे और इसे 2 घंटे 30 मिनट में पूरा करना होगा. इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल शामिल होंगे. ऑनलाइन परीक्षा में एक सेक्शन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें अंग्रेजी भाषा पर आधारित दो सवाल पूछे जाएंगे.

जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) पद के लिए

वहीं, जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) पद के लिए प्रोफेशनल नॉलेज (डिस्क्रिप्टिव) परीक्षा में भी न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा. इस परीक्षा में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को iLEON OS आधारित कीबोर्ड (Inscript या Remington GAIL लेआउट) उपलब्ध कराया जाएगा. दोनों पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी और परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश CWC की आधिकारिक वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर जारी किए जाएंगे.

कितनी मिलेगी सैलरी?

केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) में निकली इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को ₹29,000 से ₹93,000 रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

आवेदन के समय इन बातों का रखें ध्यान

CWC भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो देशभर में कृषि, खाद्य और औद्योगिक वस्तुओं के भंडारण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है.

पदों की संख्या: जूनियर पर्सनल असिस्टेंट – 16 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) – 6 पद

आवेदन की अंतिम तारीख: 15 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: cewacor.nic.in

भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए cewacor.nic.in पर विजिट करें. यह मौका उन युवाओं के लिए खास है जो सरकारी सेक्टर में स्थायी करियर बनाना चाहते हैं.

