देश

SIR 2.0: यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत इन 12 राज्यों में होगी एसआईआर, वोटर लिस्ट आज रात से हो जाएगी फ्रीज

SIR Phase 2: बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे फेज कल से शुरू होगी. CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की जाएगी, उनकी वोटर लिस्ट आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी.

Written byMithilesh Kumar

author-image
Mithilesh Kumar
New Update
SIR 2.0 Date OUT: बिहार के बाद अब यूपी, एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत इन 12 राज्यों में होगी SIR. (Image: X/@ECISVEEP)

SIR Phase 2 From Tomorrow OCT 28: बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश के और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की कवायद शुरू कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का दूसरा फेज शुरू किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR की जाएगी. 

इस दूसरे फेज में करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा और वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी.

इन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगी SIR

राज्य - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु

केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान व निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप

आयोग दूसरे फेज में जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू करने वाली है उनमें से अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं. असम को छोड़कर अगले साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं.

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कई राजनीतिक दलों ने पहले भी वोटर लिस्ट की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा, “जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया होगी, वहां की वोटर लिस्ट आज रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएगी.” इसके बाद मतदाताओं को यूनिक एनेमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे, जिनमें उनकी सारी जानकारी दर्ज होगी. उन्होंने यह भी बताया कि SIR के दूसरे चरण के लिए पोलिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग मंगलवार से शुरू होगी.

SIR 2.0 की जानकारी देते हुए CEC ने बताया कि जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की जाएगी उनकी वोटर लिस्ट आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी. पहले फेज में बिहार में वोटर लिस्ट की SIR की गई है. चुनावी राज्य में यह प्रक्रिया इस साल 24 जून से 30 सितंबर तक SIR की प्रक्रिया चली.

किस दिन जारी होगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट

इस प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी.

SIR 2.0 Full Schedule : ये है एसआईआर फेज 2 का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) फेज-2 की पूरी टाइमलाइन जारी कर दी है. इसके तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम होगा. इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच यानी “हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन” की प्रक्रिया चलेगी.

SIR Second Phase in UP MP Rajasthan West Bengal and more 3
Photograph: (Image: X/@ECI)

9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक आप अपने नाम से जुड़ी शिकायतें या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसी दौरान, 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरीफिकेशन का नोटिस फेज चलेगा. आखिर में, 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी.

