PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर कृषि मंत्री ने दी बिग अपडेट, लाभार्थी किसानों को जल्द मिलेंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 21st Installment Update : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पात्र किसानों के खाते में जल्द 2,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सूची दिल्ली भेजने को कहा गया है.

PM Kisan Yojana 21st Installment Update : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पात्र किसानों के खाते में जल्द 2,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी. इसके लिए राज्य सरकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सूची दिल्ली भेजने को कहा गया है.

PM Kisan Yojana Agri Minister Shivraj Singh Chouhan

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के किसानों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि अधिकतम लाभ पहुंच सके. (Image: PIB)

PM Kisan Yojana 21st Installment Big Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की अगली किस्त पर बड़ी अपडेट सामने आई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी. इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जरूरी औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूरी करके लाभार्थी किसानों की लिस्ट दिल्ली भेजें.

पिछले महीने भी कृषि मंत्री ने इसी तरह की बात आपदा प्रभावित जम्मू-कश्मीर में फसलों का जायजा लेने के दौरान की थी. उन्होंने 19 सितंबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के आर एस पुरा में आपदा प्रभावित फसलों का अवलोकन करते हुए कहा था कि सीमा पर रह रहे कई किसान खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वामित्व प्रमाणित नहीं है. अगर राज्य सरकार ऐसे किसानों के नाम वेरीफाई करके भेज दे, तो उन्हें पीएम किसान योजना का पात्र बनाया जाएगा. अपने इस दौरे के 18 दिन बाद कृषि मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 21वीं किस्त के रूप में ट्रांसफर किए थे. 

अब कृषि मंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित चौपाल में शामिल होकर किसानों से कुछ ऐसी ही बातें कही हैं. उनके इस बयान के बाद राज्य के 22 लाख 24 हजार से अधिक किसानों में उम्मीदें बढ़ गई हैं कि उन्हें भी जल्द ही 2,000 रुपये की अगली किस्त मिल सकती है. इसके अलावा, देश के अन्य हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 29 लाख 17 हजार और बिहार में 73 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थी किसानों के बीच भी अगली किस्त मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

तमिलनाडु के चौपाल में किसानों से कृषि मंत्री ने कही ये बात

इसी शनिवार तमिलनाडु में किसानों से संवाद के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी किसान मोर्चा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई किसानों के नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हैं. इस बातचीत के बाद एक्स (X) पर किए एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु सरकार से आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, जमीन रिकॉर्ड वेरीफिकेशन जैसी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर पात्र किसानों की लिस्ट दिल्ली भेजने की अपील की. इस प्रक्रिया के बाद राज्य के पात्र किसानों के नाम पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) में जोड़े जाएंगे.

इसी पोस्ट में आगे लिखा है कि इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से अगले दिन यानी आज रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को पत्र भेजने की बात की गई है. उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के पात्र किसानों की लिस्ट सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके जल्द दिल्ली भेजी जाए, ताकि किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की किस्त जल्द से जल्द ट्रांसफर की जा सके.

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के किसानों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि अधिकतम लाभ पहुंच सके.

बता दें कि तमिलनाडु में पीएम किसान योजना से 22 लाख 24 हजार 726 लाभार्थी किसान जुड़े हैं. राज्य में योजना के तहत 22.24 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में आखिरी यानी 20वीं किस्त के रूप में 463.97 करोड़ रुपये की राशि इस साल 2 अगस्त को केंद्र सरकार ने भेजे थे.

तमिलनाडु के चौपाल में कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनीं और प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना और दलहन मिशन की जानकारी भी साझा की. उन्होंने तमिलनाडु के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए बेहतर काम हो रहा है और केंद्र सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है.

इन 4 राज्यों के किसानों को मिल चुकी है 21वीं किस्त 

पिछले महीने नई दिल्ली से पीएम किसान योजना के तहत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 21वीं किस्त के रूप में जारी की गई. हिमाचल के 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये, उत्तराखंड के 7,89,128 किसानों को 157 करोड़ रुपये और पंजाब के 11,09,895 किसानों को 221.98 करोड़ रुपये भेजे गए.

साथ ही, 7 अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित जम्मू और कश्मीर के 8.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 21वीं किस्त के रूप में भेजी गई. केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार आपदा प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है और उनकी मदद करेगी.

पीएम किसान योजना पर अब तक कितने हुए खर्च 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)के तहत किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से करीब 3.90 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं. अब सरकार ने 21वीं किस्त जारी करना शुरू कर दिया है. पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुल 35 लाख 54 हजार 654 किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि भेजी जा चुकी है.

9 करोड़ 35 लाख से ज्यादा किसानों को है 21वीं किस्त का इंतजार

हालांकि, अभी भी देशभर में 9 करोड़ 35 लाख से अधिक लाभार्थी किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त के दौरान 9 करोड़ 71 लाख 33 हजार 502 किसानों के खातों में 20,843.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे.

इस बार जिन किसानों को 2,000 रुपये की राशि का इंतजार है, उनमें उत्तर प्रदेश के 2.29 करोड़, महाराष्ट्र के 92 लाख, मध्य प्रदेश के 83 लाख, बिहार के 73.65 लाख, राजस्थान के 71.79 लाख, और पश्चिम बंगाल के 44.78 लाख किसान शामिल हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों के लाखों किसान भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

