RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: रेलवे में 5810 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये डाक्युमेंट रखने वाले कर सकते हैं अप्लाई

RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट (RRB NTPC Graduate Recruitment 2026) के लिए आज यानी मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब अपने संबंधित RRB वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2025 है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2025 है. इसके अलावा, आवेदन फार्म में किसी भी तरह की गलती सुधार के लिए करेक्शन विंडों 23 नवंबर को खुलेगी. उम्मीदवारों के पास आवेदन में सुधार के लिए 2 दिसंबर 2025 तक मौका रहेगा.

RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: किस पद के लिए कितनी है वैकेंसी

चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर (Chief Commercial Cum Ticket Supervisor) 161 पद

स्टेशन मास्टर (Station Master) – 615 पद

गुड्स ट्रेन मैनेजर (Goods Train Manager) – 3416 पद

जूनियप अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिसि्ट Junior Accounts Assistant Cum Typist – 921 पद

सीनियर क्लर्क कम टाइर (Senior Clerk Cum Typist) – 638 पद

ट्रैफिक असिस्टेंट (Traffic Assistant) – 59 पद

कौन कर सकता है अप्लाई?

उम्मीदवारों को स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए. साथ ही, आयु सीमा और अन्य शर्तें RRB की आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

Apply पर क्लिक करें (Create an Account / Already have an Account).

अकाउंट बनाने के लिए मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियाँ बाद में संशोधित नहीं की जा सकतीं.

फॉर्म पूरा करें और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें.

भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस?

सामान्य उम्मीदवारों के लिए: 500 रुपये

आरक्षित श्रेणियों (SC/ST, Ex-Servicemen, PwBD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और EBC) के लिए: 250 रुपये

सभी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किए जा सकते हैं.

सेलेक्शन का क्या है प्रासेस?

चयन कई चरणों में होगा:

1st Stage Computer-Based Test (CBT)

2nd Stage CBT

कुछ पदों के लिए Computer-Based Typing Skill Test (CBTST) या Computer-Based Aptitude Test (CBAT) भी जरूरी हो सकता है.

इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को Document Verification और Medical Examination के लिए बुलाया जाएगा.

अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. ध्यान रहे, CBT में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.