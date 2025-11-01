scorecardresearch
देश

Bank Holiday on November 1: आज बैंक खुलेंगे या नहीं? यहां पूरी हॉलीडे लिस्ट चेक करें

Bank Holiday : नवंबर महीने की शुरुआत शनिवार से हो रही है, और आज के दिन आपके इलाके में बैंक खुले रहेंगे या बंद? यह सवाल कई लोगों के मन में है. जानिए देश के किन हिस्सों में आज बैंकों में छुट्टी है और इसके पीछे क्या वजह है? यहां पूरी डिटेल देखें.

Bank Holiday : नवंबर महीने की शुरुआत शनिवार से हो रही है, और आज के दिन आपके इलाके में बैंक खुले रहेंगे या बंद? यह सवाल कई लोगों के मन में है. जानिए देश के किन हिस्सों में आज बैंकों में छुट्टी है और इसके पीछे क्या वजह है? यहां पूरी डिटेल देखें.

Bank Holidays: गुड फ्राइडे पर कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक और किन राज्यों में खुलेंगे, यहां डिटेल देखें Photograph: (FE File)

Today Bank Holiday or not: हर शनिवार के आते ही लोगों में यह चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या इस बार बैंक खुले रहेंगे या बंद. खासतौर पर जब महीने की शुरुआत शनिवार से होती है, तो लोगों के मन में यह सवाल और भी ज्यादा उठता है. आज यानी 1 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है. ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आज बैंकों में कामकाज चालू हैं या कुछ बैंकों की छुट्टी है. आइए जानते हैं आज कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे? साथ ही जानेंगे इस महीने और कब-कब कितने दिन बैंकों की छुट्टी होगी?

आज कहां बैंक रहेंगे बंद?

आज महीने का पहला शनिवार है. आमतौर पर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, लेकिन इस बार पहले शनिवार को भी देश के कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे. कर्नाटक में आज कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जा रहा है, जो 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण से बने कर्नाटक राज्य के गठन की याद में हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है. इस मौके पर राज्य के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.

खास दिन पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर कर्नाटक के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम कन्नड़ राज्योत्सव मना रहे हैं, हम कर्नाटक की उत्कृष्टता और परिश्रमी स्वभाव का सम्मान करते हैं, जो राज्य की पहचान हैं. हम कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति का भी उत्सव मना रहे हैं, जो साहित्य, कला, संगीत और कई अन्य क्षेत्रों में झलकती है. यह राज्य ज्ञान पर आधारित प्रगतिशील सोच का प्रतीक है. मैं प्रार्थना करता हूं कि कर्नाटक के लोग सदा खुश और स्वस्थ रहें.

वहीं उत्तराखंड के देहरादून में आज इगास-बगवाल या बूढ़ी दीवाली का पारंपरिक पर्व मनाया जा रहा है. इस अवसर पर भी देहरादून में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा.

नवंबर 2025 में और कब-कब बैंक रहेंगे बंद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छुट्टी कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2025 में कई ऐसे अवसर हैं जब बैंक राज्यवार आधार पर बंद रहेंगे.

5 नवंबर (बुधवार)

5 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहास पूर्णिमा के अवसर पर देश के कई हिस्सों जैसे भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, रांची और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

6 नवंबर (गुरुवार)

6 नवंबर को शिलांग में प्रसिद्ध नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल के कारण बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी. यह खासी समुदाय का पांच दिन तक चलने वाला पारंपरिक उत्सव है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और पूजा-अर्चना की जाती है.

7 नवंबर (शुक्रवार)

7 नवंबर को भी शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन वहां वांगला फेस्टिवल मनाया जाएगा. यह गारो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें लोग अपने सूर्य देवता सलजोंग की पूजा करते हैं.

चुनावी राज्यों और इलाकों में वोटिंग के दिन बैंक रहेंगे बंद

नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों और सात राज्यों में उपचुनावों के कारण भी कई जगह बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा. बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. इसी तरह जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की आठ विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे. इन चुनावी इलाकों में मतदान के दिन बैंक बंद रहेंगे.

रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार को बैंक रहेंगे बंद

इसके अलावा नवंबर महीने में हर रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को भी साप्ताहिक अवकाश रहेगा. यानी 2 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर को भी देशभर के बैंक बंद रहेंगे. 8 नवंबर को प्रसिद्ध संत कवि कनकदास जयंती भी पड़ रही है.

कुल मिलाकर, नवंबर महीने में बैंक कुल 7 दिनों तक साप्ताहिक और त्योहारों की छुट्टियों के कारण बंद रहेंगे. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बैंक से जुड़ा काम करने से पहले अपने राज्य का छुट्टी कैलेंडर जरूर देख लें, ताकि कामकाज में किसी तरह की असुविधा न हो.

बैंक बंद होने पर इन विकल्पों का इस्तेमाल करें

बैंक बंद रहने के दौरान आप UPI, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. इनमें चेक बुक ऑर्डर करना, बिल पेमेंट, प्रीपेड फोन रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, होटल और ट्रैवल टिकट बुकिंग जैसे काम शामिल हैं. ज्यादातर ट्रांजेक्शन के लिए अपने बैंक की वेबसाइट या नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करना और आवश्यक क्लिक करना पर्याप्त है. डिजिटल बैंकिंग के जरिए चेक को भी आसानी से रोका जा सकता है.

