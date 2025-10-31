Aadhaar अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर बैंक नॉमिनेशन तक, 1 नवंबर से बदले कई नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर

November financial rule changes India : शनिवार 1 नवंबर 2025 से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. ये बदलाव बैंक ग्राहकों, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों और क्रेडिट कार्ड यूजर्स, सभी पर किसी न किसी रूप में असर डालेंगे. आधार कार्ड अपडेट से लेकर बैंक नॉमिनेशन, एसबीआई कार्ड चार्ज, पीएनबी लॉकर रेंट और पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट तक, हर नियम में कुछ नया जुड़ने जा रहा है, जो सीधे आपकी जेब या सुविधा पर असर डालेगा. आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव शनिवार से लागू हो रहे हैं.
बैंक अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा
1 नवंबर से बैंक जमा खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी अकाउंट्स के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू होंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैंकिंग लॉज (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 10 से 13 इसी दिन से प्रभावी होगी। अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट या लॉकर में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। वे चाहें तो चारों नॉमिनी एक साथ जोड़ सकते हैं या तय कर सकते हैं कि पैसे किस क्रम में किसे मिलेंगे। यह बदलाव नॉमिनेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
SBI क्रेडिट कार्ड पर लगेंगे दो नए चार्ज
SBI Card ने अपने चार्ज और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं, जो 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं. अब अगर आप किसी थर्ड-पार्टी ऐप जैसे CRED, Cheq, MobiKwik, Paytm या PhonePe से स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% अलग से चार्ज देना होगा. हालांकि, अगर आप फीस सीधे स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या POS मशीन से भरते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा. साथ ही, अगर आप डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपये से ज्यादा की राशि जोड़ते हैं, तो उस पर भी 1% सर्विस चार्ज लगेगा.
PNB लॉकर चार्ज में कमी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर किराये में राहत दी है. बैंक ने 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस में बताया कि अब सभी साइज और क्षेत्रों के लॉकर का किराया घटाया जा रहा है. ये नए रेट नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद, यानी नवंबर महीने में 16 तारीख से लागू होंगे.
आधार कार्ड अपडेट होगा आसान
आधार अपडेट की प्रक्रिया नवंबर महीने से बेहद सरल होने वाली है. बताया जा रहा है कि अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ बायोमीट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग के लिए ही केंद्र जाना होगा. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो UIDAI अब आपके डेटा को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड और मनरेगा जैसे डेटाबेस से ऑटो-वेरिफाई कर लेगा. इससे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की झंझट खत्म हो जाएगी.
लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) को लेकर नियम
सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनरों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, ताकि पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे. इस साल की प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. जो पेंशनर 80 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, वे पहले ही 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं. यह प्रमाण पेंशन जारी रखने का सबूत होता है.
UPS की डेडलाइन
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को NPS से UPS (Unified Pension Scheme) में शिफ्ट होने के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है. यह मौका मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के वैध जीवनसाथियों के लिए भी लागू रहेगा.