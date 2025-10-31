scorecardresearch
Bank Holiday: नवंबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, आपके यहां कब-कब होगी छुट्टी, चेक करें हॉलीडे लिस्ट

November Bank Holiday 2025: नवंबर में रविवार व दूसरे-चौथे शनिवार के चलते कुल 7 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेंगे. इसके अलावा कुछ स्थानीय महत्व के कारण और महीने के दौरान और 4 दिन कुछ खास हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे.

नवंबर 2025 में कुल 11 दिन बैंकिंग सेवाएं ऑफलाइन रहेंगी, लेकिन डिजिटल मोड में कोई रुकावट नहीं होगी. इसलिए ब्रांच जाने से पहले अपने शहर की हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. (Image: Express Photo)

Bank Holiday in November 2025: गणेश उत्सव, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से भरे अक्टूबर महीने का आज समापन हो रहा है. अब से कुछ ही घंटों में नवंबर 2025 की शुरुआत होने वाली है. अगर आपने बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम नवंबर तक टाल रखे हैं, तो जरा रुक जाइए क्योंकि इस महीने कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. इनमें 5 आरबीआई-घोषित राज्यवार छुट्टियां शामिल हैं, जबकि बाकी छुट्टियां रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को पड़ रही हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आधिकारिक स्टेट-वाइज हॉलिडे कैलेंडर में नवंबर महीने के लिए 5 प्रमुख छुट्टियां तय की हैं. भारत में बैंक छुट्टियां हर राज्य में अलग-अलग होती हैं, जो राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय पर्वों के आधार पर तय की जाती हैं. ऐसे में अगर आप नवंबर में पासबुक अपडेट, चेक डिपॉजिट या कैश ट्रांजैक्शन जैसे काम प्लान कर रहे हैं, तो पहले एक बार यह लिस्ट जरूर देख लें.

नवंबर में आपके यहां कब-कब बंद रहेंगे बैंक

1 नवंबर (शनिवार)

1 नवंबर को कर्नाटक में सभी सरकारी और निजी बैंक कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर बंद रहेंगे. यह दिन 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण से बने कर्नाटक राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है. इसी दिन देहरादून में भी बैंक बंद रहेंगे, जहां इगास-बगवाल यानी बूढ़ी दीवाली का पारंपरिक त्योहार मनाया जाएगा.

5 नवंबर (बुधवार)

5 नवंबर को देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहास पूर्णिमा जैसे त्योहार मनाए जाएंगे. इस मौके पर आइजॉल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर समेत कई शहरों में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

6 नवंबर (गुरुवार)

6 नवंबर को शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन वहां का प्रसिद्ध नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मनाया जाएगा. यह खासी समुदाय का पांच दिन तक चलने वाला पारंपरिक उत्सव है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक नृत्य करते हैं और बकरी की बलि की रस्म भी निभाई जाती है.

7 नवंबर (शुक्रवार)

7 नवंबर को शिलांग में सभी बैंक वांगला फेस्टिवल के अवसर पर बंद रहेंगे. यह गारो जनजाति का पारंपरिक पर्व है, जिसमें लोग अपने प्रमुख देवता सलजोंग (सूर्य देव) को प्रसन्न करने के लिए बलि अर्पित करते हैं और पारंपरिक नृत्य-गीतों के साथ उत्सव मनाते हैं.

रविवार, दूसरे-चौथे शविवार के चलते 7 दिन होगी बैंकों की छुट्टी

इसके अलावा, हर रविवार, और दूसरे व चौथे शनिवार को भी देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

2 नवंबर - रविवार

8 नवंबर - महीने का दूसरा शनिवार, इन दिन प्रसिद्ध संत कवि कनकदास की जयंती भी पड़ रही है.

9 नवंबर - रविवार

16 नवंबर - रविवार

22 नवंबर - महीने का चौथा शनिवार

23 नवंबर - रविवार

30 नवंबर - रविवार

चुनावी राज्यों और इलाकों में मतदान के दिन बंद रहेंगे

18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर महीने में 2 फेज में मतदान होने हैं. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. वोटिंग के दिन चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे.

बिहार चुनाव के देश के 7 राज्यों में कुल 8 सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं. जम्मू और कश्मीर में बडगाम और नगरौटा सीट के लिए, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला (ST), तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की दम्पा (ST) और ओडिशा की नोआपाड़ा सीट पर वोटिंग 11 नवंबर को कराई जानी हैं. इन इलाकों में उपचुनाव के कार बैंकों के कामकाज इस दिन ठप रहेंगे. 

बिहार विधान सभा की 243 सीटों और उपचुनाव वाले सीटों के वोटों की गिनती 14 नंवबर को होनी है. ऐसे में भी बैंक से जुड़े कामकाज ठप रह सकते हैं.

बैंक बंद होने पर इन विकल्पों का इस्तेमाल करें

बैंक बंद रहने के दौरान आप UPI, IMPS, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. इनमें चेक बुक ऑर्डर करना, बिल पेमेंट, प्रीपेड फोन रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, होटल और ट्रैवल टिकट बुकिंग जैसे काम शामिल हैं. ज्यादातर ट्रांजेक्शन के लिए अपने बैंक की वेबसाइट या नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करना और आवश्यक क्लिक करना पर्याप्त है. डिजिटल बैंकिंग के जरिए चेक को भी आसानी से रोका जा सकता है.

