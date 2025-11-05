Rahul vs BJP, ECI : राहुल गांधी के 'इलेक्शन चोरी' के आरोपों को बीजेपी ने बताया झूठ, ECI ने पूछा- पोलिंग एजेंट्स ने एतराज क्यों नहीं किया

Rahul Gandhi vs BJP, ECI : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा चुनावों में “लोकतंत्र की चोरी” की गई है. राहुल ने कहा कि कांग्रेस केवल 22,779 वोटों से हारी, लेकिन “25 लाख वोट चोरी” कर लिए गए. उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) पर भी बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने जो दस्तावेज़ पेश किए, उन्हें उन्होंने "H फाइल्स" नाम दिया.

पूरा हरियाणा चुनाव चोरी हुआ : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ कुछ सीटों की नहीं बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) के दौरान पूरे राज्य में “इलेक्शन चोरी” का मामला है. उन्होंने कहा, "यह पूरा मामला इस बात का है कि किस तरह एक पूरे राज्य को चुरा लिया गया. यह 100 फीसदी सच है."

गांधी ने कहा कि हर आठवें वोट में धांधली की गई. उन्होंने पांच प्रमुख तरीके बताए जिनसे यह “वोट चोरी” हुई — नकली तस्वीरों का इस्तेमाल, बीजेपी समर्थकों द्वारा दो राज्यों में वोट डालना, धुंधली तस्वीरों से पहचान छिपाना, नाम हटाना और 'हाउस नंबर 0' जैसे फर्जी पते दिखाना.

ब्राजीलियन मॉडल की फोटो पर सवाल

राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि राय विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों पर एक ही महिला की फोटो 22 बार इस्तेमाल की गई. यह फोटो दरअसल ब्राजील की एक मॉडल की थी. राहुल ने कहा, "यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है. यह कोई गलती नहीं बल्कि संगठित साजिश है. जो महिला दिखाई गई है, वह ब्राजील की मॉडल है, और उसके नाम से 22 वोट डाले गए. यह इस बात का सबूत है कि सिस्टमेटिक तरीके से फर्जी वोटिंग कराई गई."

उन्होंने कहा कि “यह महिला उन 25 लाख फेक वोटर्स में से एक है, जिनकी पहचान झूठी थी. आखिर एक ब्राजीलियन महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आ सकती है?”

डुप्लिकेट वोटर्स के जरिए चोरी हुए 5,21,619 वोट : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ डुप्लिकेट वोटर्स के जरिए ही 5,21,619 वोट चोरी किए गए. उन्होंने कहा कि "हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जहां एक ही फोटो कई वोटर आईडी पर इस्तेमाल की गई. कई नाम एक ही पते पर बार-बार जोड़े गए ताकि गिनती बढ़ाई जा सके."

राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस को हरियाणा के कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिलीं जहां एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज था. उन्होंने कहा, "हमने जब डेटा को बारीकी से देखा, तो पाया कि हरियाणा में एक नेटवर्क के ज़रिए फर्जी वोटिंग कराई गई."

“इनवैलिड एड्रेस” और “हाउस नंबर 0” का क्या है मसला

राहुल गांधी ने आगे कहा कि “हाउस नंबर 0” के नाम पर हजारों फर्जी वोट डाले गए. उन्होंने बताया कि "करीब 93,174 वोटर्स के एड्रेस ‘हाउस नंबर 0’ या अधूरे पते के रूप में दर्ज थे. इससे उनकी पहचान की पुष्टि करना असंभव था."

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश की. "उन्होंने कहा कि बेघर वोटर्स को ‘हाउस नंबर 0’ दिया गया, लेकिन जब हमने ज़मीनी जांच की, तो पाया कि इनमें से ज्यादातर के पास पक्के घर थे."

एक ही घर में सैकड़ों नाम : राहुल गांधी

राहुल गांधी के अनुसार, हरियाणा में 19,26,351 वोट ऐसे लोगों के नाम पर डाले गए जिन्हें “बल्क वोटर्स” कहा गया. उन्होंने कहा, "एक ही घर में 20 से लेकर 500 तक वोटर दर्ज किए गए. होडल विधानसभा में एक बीजेपी से जुड़े जिला परिषद उपाध्यक्ष के घर पर 66 वोटर दर्ज थे. एक ऐसे घर में 501 वोटर दर्ज थे जो असल में मौजूद ही नहीं था."

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि “राजनीतिक व्यवस्था” के तहत तैयार की गई साजिश थी.

3.5 लाख वोटर गायब कर दिए गए : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले करीब 3.5 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए. उन्होंने कहा, "राय विधानसभा के बूथ नंबर 1 पर 128 लोग जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, उनके नाम विधानसभा चुनाव से पहले गायब हो गए. और ये ज्यादातर वे समुदाय थे जो परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं."

यूपी के वोटर्स ने हरियाणा में भी वोट डाला : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी समर्थक हरियाणा में वोट डालने पहुंचे. उन्होंने कहा, "हमने पाया कि मथुरा जिले के कई सरपंच हरियाणा की वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं. यह कोई गलती नहीं है, बल्कि बीजेपी की एक योजनाबद्ध व्यवस्था है."

राहुल ने कहा कि बीजेपी के केरल उपाध्यक्ष बी. गोपालकृष्णन खुद स्वीकार कर चुके हैं कि “अगर जरूरत पड़े तो बीजेपी जम्मू-कश्मीर तक से वोटर जोड़ लेती है.”

प्रेडिक्शन उलट गए, क्योंकि खेल पहले से तय था : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम सर्वे और एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलटे निकले. उन्होंने कहा, "जब हमने महादेवपुरा और आलंद में ‘वोट चोरी’ के मामलों की जांच की, तब हमें शक हुआ कि यह खेल सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है. हरियाणा के आंकड़े देखने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया."

वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है - और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके सामने हैं।



- ब्राज़ील की एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट - अलग-अलग नाम से

- एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक बूथ में - नाम हर बार नया

- एक ही घर में 501 वोटर दर्ज - वो… pic.twitter.com/mCfNLc62P2 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025

राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं : बीजेपी

राहुल गांधी के आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी (BJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा, "राहुल गांधी झूठे और बेतुके आरोप लगाकर अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी विदेश जाकर देश, लोकतंत्र और संस्थाओं की बदनामी करते हैं. वे जिन 'भारत विरोधी' ताकतों के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगी."

रिजिजू ने कहा, "राहुल गांधी जेन Z को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के युवा समझदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं."

झूठ और भ्रम फैलाना अब कांग्रेस की आदत बन चुकी है। pic.twitter.com/cJS5VlBqdR — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 5, 2025

गंभीर मुद्दों पर बात करें राहुल गांधी : बीजेपी

किरन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं. उन्होंने कहा, "जब बिहार में कल मतदान होना है, तब राहुल गांधी हरियाणा की पुरानी कहानियां सुना रहे हैं. इससे साफ है कि कांग्रेस के पास बिहार में कोई मुद्दा नहीं है. विपक्ष के नेता को गंभीर विषयों पर बोलना चाहिए, न कि बेकार आरोपों पर समय बर्बाद करना चाहिए."

2004 के चुनाव के दौरान भी एग्ज़िट पोल और ओपिनियन पोल भाजपा और एनडीए को जिता रहे थे, लेकिन मतगणना के नतीजों में एनडीए हार गई।

हमने परिणाम को स्वीकार किया और यूपीए को बधाई दी, लेकिन हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। pic.twitter.com/rJyaqHS9DK — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 5, 2025

कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कहां थे : चुनाव आयोग

पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग (Election Commission) के अधिकारियों ने भी प्रतिक्रिया दी. एक अधिकारी ने कहा, "जब वोटिंग हो रही थी, तब कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? अगर किसी वोटर की पहचान संदिग्ध थी या किसी ने पहले ही वोट डाल दिया था, तो उन्हें वहीं आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी."

पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि आयोग "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)" के तहत हर राज्य की वोटर लिस्ट से डुप्लिकेट, मृत और शिफ्टेड वोटरों को हटाने की प्रक्रिया चला रहा है. राहुल गांधी यह बताएं कि क्या वे इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध?"