देश

Bihar Election 2025: NDA का संकल्प पत्र, अति पिछड़ों को 10 लाख, किसानों को 3000 रुपये, महिलाओं, दलितों के लिए बड़े ऐलान

NDA Manifesto 2025 for Bihar Polls: जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी बिहार चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. सत्ता पक्ष ने इसमें महिलाओं, अत्यंत पिछड़े वर्गों, किसानों और दलितों के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.

Mithilesh Kumar

NDA Manifesto 2025 for Bihar Polls: जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी बिहार चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. सत्ता पक्ष ने इसमें महिलाओं, अत्यंत पिछड़े वर्गों, किसानों और दलितों के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.

Mithilesh Kumar
Bihar Election 2025: जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी करते हुए युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए. (Image: X/JDU)

NDA Manifesto for Bihar Election 2025: महागबंधन के बाद अब जेडीयू-बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने भी अपना संयुक्त ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है. राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की मौजूदगी में विकसित बिहार के लिए साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, और राष्ट्रीय लोक जनता दल (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

एनडीए का महिलाओं, दलितों, किसानों और खासकर अति पिछड़ो (EBC) पर खास फोकस है. जेडीयू-भाजपा के अगुवाई वाले एनडीए के संकल्प पत्र में 25 चुनावी वायदे शामिल हैं.  बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार एनडीए का संकल्प बिहार के हर युवा को नौकरी और रोजगार देना है. उन्होंने बताया कि गठबंधन का संकल्प पत्र युवा, महिला, किसान और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) पर केंद्रित है.

1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार

सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही, सभी 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित किया जा सके. उन्होंने कहा, “हमारे युवा दुनिया के किसी भी कोने में रोजगार पा सकें. इसके लिए एनडीए सरकार ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से अवसर मुहैया कराएगी.

महिलाओं को 2 लाख रुपये

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (लोन) दी जाएगी. इसके अलावा, सरकार 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाएगी और आगे चलकर ‘मिशन करोड़पति’ की शुरुआत करेगी, जिसके तहत चयनित महिलाओं को करोड़पति बनाने की दिशा में विशेष कार्ययोजना लागू की जाएगी.

अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपये देने का वादा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया और अन्य EBC समुदायों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. यह कमेटी इन जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करेगी और उनके सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण विकास के लिए सुझाव देगी.

पीएम किसान लाभार्थियों को एक्ट्रा 3000 रुपये देने का ऐलान

किसानों के लिए सरकार ने एमएसपी की गारंटी और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को मजबूती देने की बात कही. सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के लगभग 87 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार अब इसके साथ ‘कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना’ शुरू करेगी, जिसके तहत किसानों को 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा टॉप-अप सहयोग दिया जाएगा.

NDA Manifesto: एनडीए के मेनिफेस्टो में ये 25 चुनावी वादे हैं शामिल

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संकल्प पत्र में इन 25 चुनावी वादों का ऐलान

  • 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार
  • हर जिले में मेगास्किल सेंटर
  • महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि
  • 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा
  • मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को कोरड़पति बनने की घोषणा
  • अति पिछड़े वर्गकी विभिन्न जातियों के लोगों को 10 लाख रुपये तक की सहायता
  • किसान सम्मान निधि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की सहायता राशि
  • मत्सपाालकों को 4500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की सहायता राशि
  • बिहार स्पोर्ट्ससिटी व प्रमंडलों में खेलो के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
  • हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का दावा
  • 100 MSME पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम
  • डिफेंसकॉरिडोर, सेमीकंडक्टरमैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का दावा
  • सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी
  • एग्रीइंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपये करोड़ का निवेश
  • हर अनुमंडल में एससी वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय
  • हायरएडुकेशन वाले संस्थानों में पढ़ाई कर रहे सभी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को हर महीने 2000 रुपये
  • गरीब परिवारों के छात्रोंको केजी से पीजी तक फ्रीक्वॉलिटीएजुकेशन
  • स्कूलों में मिडडे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता
  • 50 लाख नए पक्के मकान, फ्री राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन
  • 5000 रुपये करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करने का दावा
  • 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण
  • विश्वस्तरीयमेडिसिटी और हर जिले में मेडिकलकॉलेज का निर्माण
  • मां जानकी की जन्मस्थली का विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रुप में विकास
  • पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो

