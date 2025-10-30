Aadhaar : आधार कार्ड किन किन कामों के लिए है जरूरी? दूर करें इसे लेकर हर कनफ्यूजन

What Aadhaar card is used for : भारत में तकरीबन हर बड़े फाइनेंशियल और सरकारी काम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) अनिवार्य किया जा चुका है. फिर भी बहुत से लोगों के मन में इसे लेकर कुछ न कुछ भ्रम बना रहता है. इसे लेकर कुछ सवाल लोग सोशल मीडिया पर भी पूछेते रहते हैं, जैसे कि क्या आधार नागरिकता प्रमाण है, क्या आधार जन्मतिथि का प्रमाण है या क्या आधार डोमिसाइल के लिए प्रूफ है. खासतौर से वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर के बाद आधार पर चर्चा बढ़ गई है.

इसी भ्रम को दूर करते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर केवल पहचान यानी आईडी प्रूफ के लिए है. यह नागरिकता (Can Aadhaar be used as citizenship proof in India), निवास स्थान (डोमिसाइल) या डेथ ऑफ बर्थ का प्रमाण (Is Aadhaar valid for date of birth verification) नहीं है. आधार को नागरिकता या जन्मतिथि साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

Advertisment

Mutual Fund में निवेश होगा सस्ता! SEBI के नए एक्सपेंस रेश्यो नियमों से निवेशकों को बड़ा फायदा

मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एक आदेश में कहा गया कि आधार नंबर का इस्तेमाल केवल पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, वह भी आधार ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन के आधार पर.

आधार नंबर या आधार ऑथेंटिकेशन नागरिकता या डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है और इसे जन्म तिथि साबित करने के लिए भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

SIP करते हो गए 12 से 15 महीने लेकिन रिजल्‍ट मिला जीरो, आप कहां कर रहे हैं गलती? कैसे ठीक करें

आधार कार्ड की क्या है भूमिका

हालांकि आधार नागरिकता या उम्र का प्रमाण नहीं है, फिर भी यह कई जरूरी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है. (Aadhaar mandatory where required)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए

पैन कार्ड लिंक करने के लिए

बैंक खाता खोलने के लिए

मोबाइल सिम खरीदने के लिए

म्यूचुअल फंड और वित्तीय निवेशों में KYC के लिए

LPG सब्सिडी (DBTL योजना)

पेंशन योजनाएं : EPS और अटल पेंशन योजना (APY)

स्कॉलरशिप और श्रमिक कल्याण योजनाएं

ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए

मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए

Return King : सिर्फ 3,000 रुपये SIP और 6 करोड़ की दौलत, किस स्ट्रैटेजी के दम पर ये मिडकैप फंड बना असली किंग

आधार क्या है?

आधार भारत के निवासियों को UIDAI द्वारा जारी की गई 12 अंकों की एक अनूठी पहचान संख्या है. यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है. यह संख्या किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक (जैसे उंगलियों के निशान और आंख की पुतली) और जनसांख्यिकीय (नाम, पता, आदि) डेटा से जुड़ी होती है.

King of Midcap Funds : 25,000 रुपये से 1 करोड़ बनाने वाला फंड, 30 साल में 22% CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड

आसान हुआ आधार अपडेट

How to update Aadhaar online without visiting center : UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया आसान कर दी है. आधार कार्डधारक को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीजें अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र नहीं जाना होगा. ऑनलाइन ही पूरी कार्यवाही हो जाएगी. बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली स्कैन के लिए ही सेंटर जाने की जरूरत होगी. UIDAI आपके डेटा को पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जैसे डेटाबेस को अपनेआप वेरिफाई कर लेगा. डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.