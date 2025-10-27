Bihar Election 2025 Live Updates: तेजस्वी यादव की आज सारण में चुनावी रैली, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आने के साथ ही सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज सारण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे आगामी चुनावों के लिए जनता से समर्थन की अपील करेंगे.
कटिहार में हुई पिछली रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है और एनडीए ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं.
इधर सत्ता पक्ष में भी गतिविधियां तेज हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को अपने सहयोगी और एलजेपी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के घर पहुंचे. मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि जेडीयू और एएलजेपी (रामविलास) के बीच सबकुछ ठीक है और एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है. उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए की जीत सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी.
बिहार में कब होंगे चुनाव?
बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. जैसे-जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं और नेताओं की रैलियों, वादों और बयानों से माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है.
वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस
इस बीच विधानसभा चुनाव की वोटिंग डेट से करीब 10 दिन पहले चुनाव आयोग आज एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एंट्री दोपहर 2 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा और लोगों को अधिकतम 3:45 बजे तक अंदर प्रवेश दिया जाएगा.
- Oct 27, 2025 16:26 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा - देश के इन 12 राज्यों में होगी वोटर लिस्ट की SIR
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि SIR की दूसरे फेज की शुरूआत जल्द होगी. इस फेज में देश के इन 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी यानी वेरीफिकेशन की जाएगी. SIR 2.0 की जानकारी देते हुए CEC ने बताया कि जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की जाएगी उनकी वोटर लिस्ट आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी. पहले फेज में बिहार में वोटर लिस्ट की SIR की गई है. चुनावी राज्य में यह प्रक्रिया इस साल 24 जून से 30 सितंबर तक SIR की प्रक्रिया चली.
- Oct 27, 2025 16:21 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, CEC ज्ञानेश कुमार SIR 2.0 को लेकर दे रहे जानकारी
- Oct 27, 2025 16:09 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: प्रशांत 0 पर होंगे आउट, तेजस्वी का सपना कभी नहीं होगा पूरा, BJP नेता का दावा
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है. राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार और तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दानापुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में बुरी तरह असफल रहेंगे. उन्होंने कहा, “प्रशांत किशोर सिर्फ़ अपनी पार्टी के लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं.”
#WATCH | Danapur, Bihar: On RJD candidate from Bihar’s Raghopur seat and Tejashwi Yadav’s statement, BJP candidate from Danapur assembly seat, Ram Kripal Yadav says, "... Prashant Kishor will fail miserably in this election; he just wants name and fame for his party. Bihar is… pic.twitter.com/EwbR88h9n9— ANI (@ANI) October 27, 2025
पटना में पीएम मोदी के आगामी रोड शो को लेकर रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता पहले ही आरजेडी के शासनकाल का अनुभव कर चुकी है. बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बिहार के विकास के लिए काम किया है, और जनता उनके प्रयासों को पहचानती है.
- Oct 27, 2025 15:12 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: तेजस्वी-राहुल पर मांझी का तंज, ऐसे लोगों को जननायक कहना शब्द की बदनामी
तेजस्वी यादव के बाद अब राहुल गांधी को कांग्रेस द्वारा जननायक कहे जाने पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा है. उन्होंने कहा, “‘जन-नायक’ की उपाधि देश की जनता देती है, इसे कोई खुद नहीं ले सकता. मुझे बताया गया कि लोग तेजस्वी यादव को ‘जन-नायक’ कह रहे हैं, अगर ऐसा है, तो यह ‘जन-नायक’ शब्द का अपमान है. ‘जन-नायक’ तो कर्पूरी ठाकुर जी थे, तेजस्वी ने ऐसा क्या किया है बिहार में?
#WATCH | Gaya Ji, Bihar | On Congress's "Jan-Nayak" tweet featuring Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Hindustani Awam Morcha (Secular) leader & Union Minister Jitan Ram Manjhi says," The title of 'Jan-Nayak' is given by the people of the country, it can't be self-claimed. I was told… pic.twitter.com/dBtuGsY6Cb— ANI (@ANI) October 27, 2025
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़े IRCTC मामले पर कहा कि इस केस की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए, यह अच्छी बात है कि अदालत इस पर सुनवाई कर रही है.
SIR पर बोलते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार इस प्रक्रिया की मांग कर रही है क्योंकि इससे पारदर्शिता आती है. उन्होंने कहा कि राजनीति की सुचिता और शुद्धता के लिए पूरे देश में मतदाता सूची पर SIR की प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है.
- Oct 27, 2025 14:26 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: पूरे देश में SIR पर कांग्रेस नेता का सवाल, EC बताए बिहार में कितने अल्पसंख्यकों के नाम काटे?
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पूरे देश में शुरू किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार में पहले से कराए गए SIR के दौरान बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की.
VIDEO | Congress leader Pramod Tiwari (@pramodtiwari700) on EC's press conference over pan-India SIR, said, "SIR has been conducted in Bihar. Can EC tell us the number of backward classes, Dalits and minorities? Rahul Gandhi and all of us believe that the BJP is using the EC to… pic.twitter.com/6CYlccM4pq— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
उन्होंने कहा, “अगर अब देशभर में SIR लागू किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग को पहले यह बताना चाहिए कि बिहार में इस प्रक्रिया के तहत कितने कमजोर, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए गए. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी और पूरी पार्टी का मानना है कि भाजपा इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों के नाम हटाने की कोशिश कर रही है.
- Oct 27, 2025 14:20 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: आज शाम 4:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
चुनाव आयोग सोमवार शाम को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें देशभर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की घोषणा की जा सकती है. बताया जा रहा है कि यह कवायद बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान की तर्ज पर हो सकती है. हालांकि आयोग के इनवाइट में सिर्फ शाम 4 बजकर 15 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का जिक्र शामिल है, लेकिन बताया जा रहा है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से जुड़ा हो सकता है.
उम्मीद है कि चुनाव आयोग आज एसआईआर के पहले चरण की घोषणा करेगा, जिसमें करीब 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा. इन राज्यों में वे प्रदेश भी शामिल हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी प्रमुख हैं. माना जा रहा है कि आयोग इस पहल के जरिए वोटर लिस्ट को और अधिक पारदर्शी, अपडेट और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है.
- Oct 27, 2025 14:08 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार चुनाव में नजर न आने पर जेडीयू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मधुबनी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी ने बिहार में SIR मुद्दे के बारे में सुना है? राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर यात्रा निकाली थी, लेकिन जब जेडीयू ने उन्हें इस पर चुनावी मुकाबले की चुनौती दी, तो वे पीछे हट गए.
VIDEO | Madhubani: JD(U) MP Sanjay Jha says, “Has anyone heard of the SIR issue in Bihar? Rahul Gandhi tried to create an issue and held a Yatra in its name. We challenged him to fight on this issue, but he ran away. With elections near, he knows he won’t get anything here - his… pic.twitter.com/Slg1gUIHBg— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
संजय झा ने व्यंग्य करते हुए कहा, “राहुल गांधी को अब समझ आ गया है कि बिहार में उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा. उनकी दुकान में अब कोई सामान नहीं बचा है.” उन्होंने आरोप लगाया कि SIR को लेकर कथित ‘वोट चोरी’ के शोर-शराबे के बाद राहुल गांधी ने बिहार से दूरी बना ली है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यहां उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर है और बिहार में कांग्रेस को कुछ नहीं हासिल होगा.
- Oct 27, 2025 13:38 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: तेजस्वी के चुनावी वादों को बीजेपी नेता ने बताया सपना
तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर बीजेपी नेता भावना बोहरा ने तंज कसा है. उन्होंने कहा, “यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति रात में सपना देखे और सुबह उठकर कहे कि मैंने ऐसा सपना देखा था. तेजस्वी यादव भी हर सुबह मीडिया को वही बताते हैं, जो उन्होंने रात में सपना देखा होता है.”
#WATCH | Patna, Bihar: On Tejashwi Yadav's promises, BJP leader Bhawna Bohra says, "It is like someone who goes to sleep and wakes up in the morning and says that I had this dream last night. I don't have any real explanation for it...Tejashwi Yadav gives a media statement in the… pic.twitter.com/LO3MRuX9aC— ANI (@ANI) October 27, 2025
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन (SIR) की समय-सारिणी जारी करने पर भावना बोहरा ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है. यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए ज़रूरी फ़िल्टर का काम करेगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं.”
- Oct 27, 2025 13:10 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: प्रशांत किशोर बोले, बिहार में NDA और जन सुराज के बीच असल मुकाबला
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं. यहां असली मुकाबला एनडीए और जन सुराज के बीच है. महागठबंधन तीसरे स्थान पर है.
#WATCH | Purnea, Bihar | On #BiharAssemblyElections, Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, "We are visiting every assembly constituency. Mahagathbandhan is in the third position. The fight is between NDA and Jan Suraaj. The announcements made by Tejashwi Yadav in the last 5… pic.twitter.com/9I3DWgpzfU— ANI (@ANI) October 27, 2025
तेजस्वी यादव के हालिया घोषणाओं पर निशाना साधते हुए किशोर ने कहा, “पिछले 5 दिनों में तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है. ये सब सिर्फ खुद को प्रासंगिक बनाए रखने और चुनावी दौड़ में बने रहने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा.
- Oct 27, 2025 13:00 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: मांझी का विवादित बयान, कहा - तेजस्वी को नायक बताना शब्द का अपमान
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने हालिया ट्वीट से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. मांझी ने कहा कि “नालायक को नायक बताना ‘नायक’ शब्द का अपमान है.” उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें उन्हें ‘बिहार का नायक’ के रूप में दिखाया गया है. हरे और सफेद रंगों वाले इस पोस्टर में मांझी की तस्वीर उनकी राजनीतिक पहचान को उजागर करती है.
नालायक को नायक बताना “नायक” शब्द का अपमान है। pic.twitter.com/WEhWdD1f8q— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) October 26, 2025
उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे उनके विरोधियों पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है. मांझी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई उपयोगकर्ता इसे रीट्वीट कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन समर्थक मांझी को “नाव डुबोने वाला” बता रहे हैं.
- Oct 27, 2025 12:53 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: महागठबंधन का घोषणापत्र कल होगा जारी, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहेगा फोकस
महागठबंधन कल शाम अपना घोषणापत्र जारी करेगा. माना जा रहा है कि इस घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई अहम वादे शामिल किए जाएंगे. विपक्षी गठबंधन के नेता बिहार चुनाव के लिए अपने “विजन डॉक्युमेंट” के रूप में पेश करेंगे.
- Oct 27, 2025 12:45 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: पटना में सभी घाट छठ पूजा के लिए तैयार
बिहार सरकार ने छठ पूजा के तीसरे दिन (सोमवार) डूबते सूरज को अर्घ्य देने के अनुष्ठान के लिए पूरे राज्य में व्यापक तैयारियां की हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भक्त सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे. पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में गंगा नदी और अन्य जलाशयों पर लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है.
मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा. पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी के 102 से अधिक घाटों, 45 उद्यानों और 63 तालाबों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि छठ के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.
अधिकारियों के अनुसार, पटना जिले में सुचारू छठ पूजा के लिए 205 दंडाधिकारी, 171 ‘वॉच टावर’ पर सुरक्षाकर्मी, 103 मेडिकल शिविर, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 23 टीम, 444 गोताखोर, 323 नावें और नागरिक सुरक्षा के 143 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं.
- Oct 27, 2025 10:36 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: तेजस्वी बोले, सरकार बनी तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ कानून को रद्द कर दिया जाएगा. तेजस्वी यादव रविवार को सीमांचल की चार विधानसभा सीटों प्राणपुर, कोचा धमन, जोखीहाट और नरपतगंज में चुनाव प्रचार कर रहे थे. इन रैलियों के दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान और देश की बहुलता को बचाने की लड़ाई है.
किशनगंज की सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उस वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. यह संविधान द्वारा दी गई समानता पर हमला है. उन्होंने कहा कि यह देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई – सभी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और संविधान सभी को समान अधिकार देता है.
- Oct 27, 2025 10:31 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: पीएम मोदी ने लोगों से की रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नागरिकों से अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए 31 अक्टूबर को एकता दौड़ (रन फॉर यूनिटी) में शामिल होने का आग्रह किया. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘31 अक्टूबर को एकता दौड़ में शामिल हों और एकजुटता की भावना का उत्सव मनाएं! आइए, सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण का सम्मान करें.
Join the Run for Unity on 31st October and celebrate the spirit of togetherness! Let’s honour Sardar Patel’s vision of a united India. https://t.co/KalRcynMIi— Narendra Modi (@narendramodi) October 27, 2025
31 अक्टूबर, 1875 को जन्मे पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप-प्रधानमंत्री थे. उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों के भारत संघ में विलय में अहम भूमिका निभाई थी. पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है.
प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को गुजरात में केवड़िया के पास राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे. प्रधानमंत्री ने रविवार को अपने ‘मन की बात’ रेडियो संबोधन में कहा था कि इस बार 31 अक्टूबर विशेष है क्योंकि इस दिन सरदार पटेल की 150वीं जयंती है. सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर देश भर में ‘एकता दौड़’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
- Oct 27, 2025 09:56 IST
Bihar Election 2025 Live Updates: चुनाव आयोग आज शाम करेगी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस
चुनाव आयोग सोमवार शाम को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें देशभर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की घोषणा की जा सकती है. बताया जा रहा है कि यह कवायद बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान की तर्ज पर हो सकती है.
हालांकि आयोग के इनवाइट में सिर्फ शाम 4 बजकर 15 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का जिक्र शामिल है, लेकिन बताया जा रहा है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से जुड़ा हो सकता है. उम्मीद है कि चुनाव आयोग आज एसआईआर के पहले चरण की घोषणा करेगा, जिसमें करीब 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा. इन राज्यों में वे प्रदेश भी शामिल हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी प्रमुख हैं. माना जा रहा है कि आयोग इस पहल के जरिए वोटर लिस्ट को और अधिक पारदर्शी, अपडेट और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है.