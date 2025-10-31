Bihar Elections 2025 Live Updates: पीएम और उनकी टीम का रोजगार पर रिकॉर्ड जीरो, एनडीए मेनिफिस्टो पर बोले RJD सांसद

Bihar Election 2025 LIVE Updates: महागबंधन के बाद अब शुक्रवार को जेडीयू-बीजेपी के अगुवाली वाली एनडीए गठबंधन ने भी अपना संयुक्त ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया. राजधानी पटना स्थित मौर्य होटल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनता दल (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
Also read : PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजना में क्यों बंद हुई 1 लाख किसानों की 2,000 रुपये की किस्त? आप भी तो नहीं
इस बार एनडीए का महिलाओं, दलितों, किसानों, खासकर अति पिछड़ों पर खास फोकस है. आगामी बिहार चुनाव के लिए जारी मेनिफिस्टो में एनडीए ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये, अति पिछड़ों को 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता, राज्य के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के वादे किए हैं. सत्ता पक्ष ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सालाना मिलने वाली 6000 रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा अलग से टॉप अप के रूप में एक्ट्रा 3000 रुपये की वित्तीय मदद नई योजना कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत देने की घोषणा भी की है.
वहीं, राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इसी मगलवार 28 अक्टूबर को जारी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया था, जिसमें ‘जीविका दीदियों’ को आर्थिक सहायता, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जैसे वादे शामिल हैं.
Also read : Aadhaar : आधार किन कामों के लिए जरूरी, क्या जन्मतिथि और नागरिकता का है प्रूफ? दूर करें हर कनफ्यूजन
- Oct 31, 2025 15:42 IST
Bihar Chunav NDA Manifesto Live: NDA के मेनिफेस्टो में ये 25 चुनावी वादे हैं शामिल
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संकल्प पत्र में इन 25 चुनावी वादों का ऐलान
- 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार
- हर जिले में मेगा स्किल सेंटर
- बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलो के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
- हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने का दावा
- 100 MSME पार्क और 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम
- डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का दावा
- महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि
- 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा
- मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को कोरड़पति बनने की घोषणा
- किसान सम्मान निधि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की सहायता राशि
- मत्स पाालकों को 4500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये की सहायता राशि
- सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी
- एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपये करोड़ का निवेश
- हर अनुमंडल में एससी वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय
- हायर एडुकेशन वाले संस्थानों में पढ़ाई कर रहे सभी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को हर महीने 2000 रुपये
- अति पिछड़े वर्गकी विभिन्न जातियों के लोगों को 10 लाख रुपये तक की सहायता
- गरीब परिवारों के छात्रोंको केजी से पीजी तक फ्री क्वॉलिटी एजुकेशन
- स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता
- 50 लाख नए पक्के मकान, फ्री राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- 5000 रुपये करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करने का दावा
- 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण
- विश्वस्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण
- मां जानकी की जन्मस्थली का विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रुप में विकास
- पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो
- Oct 31, 2025 15:11 IST
Bihar Chunav NDA Manifesto Live: बिहार में स्किल सर्वे कराकर स्पेशल ट्रेनिंग कराएगी NDA सरकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में एनडीए ने राज्य में स्किल जनगणना कराएंगे, जिसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं की पहचान करेंगे और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रदान करेंगे.
विकसित बिहार के लिए एनडीए का संकल्प— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 31, 2025
हम कौशल जनगणना कराएंगे, जिसके अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं की पहचान करेंगे एवं उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।@NitishKumar#NDAkaSankalp#Bihar#NitishKumar#NDA#JDU#JanataDalUnited#25Se30FirSeNitishpic.twitter.com/fBVySxOCK9
- Oct 31, 2025 13:40 IST
Bihar Chunav NDA Manifesto Live: महिलाओं को 2 लाख की मदद, 1 करोड़ लखपति दीदी और मिशन करोड़पति शुरू करने का वादा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में एनडीए ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है. गठबंधन ने घोषणा की है कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही, एनडीए सरकार 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने और ‘मिशन करोड़पति’ के जरिए चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेगी.
विकसित बिहार के लिए एनडीए का संकल्प— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 31, 2025
महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता राशि देंगे; 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 'मिशन करोड़पति' के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे।… pic.twitter.com/GhL50kz725
- Oct 31, 2025 13:34 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: बिहार में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी एनडीए सरकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने राज्य में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है. जेडीयू-बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि कौशल जनगणना यानी स्किल सर्वे कराकर युवाओं को कौशल आधारित रोजगार दिए जाएंगे. इसके साथ ही, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी, जिससे बिहार को एक ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके.
विकसित बिहार के लिए एनडीए का संकल्प— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 31, 2025
हर युवा को नौकरी एवं रोजगार
1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी व रोजगार प्रदान करेंगे, कौशल जनगणना कराके कौशल आधारित रोजगार देंगे व हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे।@NitishKumar… pic.twitter.com/KVhTPMZG84
- Oct 31, 2025 13:30 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: मेनिफेस्टो जारी करने के बाद जेडीयू ने कहा - बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है एनडीए
बिहार चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र को लेकर सत्ताधारी जेडीयू ने एक्स पर लिखा कि एनडीए बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह दृढ़प्रतिज्ञ है. पार्टी ने लिखा, “यह प्रतिबद्धता हर युवा के सपनों को साकार करेगी, महिलाओं की आत्मनिर्भरता को और सशक्त बनाएगी, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सुनिश्चित करेगी और हर बिहारी के सम्मान को नई ऊंचाई देगी.”
विकसित बिहार का संकल्प— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 31, 2025
बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए दृढ़प्रतिज्ञ है।
यह प्रतिबद्धता हर युवा के सपनों को साकार करेगी, महिलाओं की आत्मनिर्भरता को और सशक्त बनाएगी, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सुनिश्चित करेगी और हर बिहारी के सम्मान को नई ऊँचाई देगी।
आज पटना स्थित… pic.twitter.com/c6zW0QbktO
- Oct 31, 2025 13:11 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: मेनिफेस्टो जारी कर सिर्फ 26 सेकेंड में भागे CM नीतीश कुमार और जेपी नड्डा, अशोक गहलोत का तीखा तंज
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेता सिर्फ 26 सेकंड के लिए आए. मीडिया कर्मियों ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार इतना छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है. वे डर गए और भाग गए. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है. गहलोत ने आगे कहा, मेनिफेस्टो जारी करना चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अगर आप मीडिया और सवालों से इतना डरते हैं, तो यह साफ है कि आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है.
- Oct 31, 2025 13:05 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: NDA का मेनिफेस्टो नहीं, बिहार की हकीकत देखिए, जेडीयू-बीजपी पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सत्ता पक्ष पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा, “बीते 15-20 सालों में बिहार की जनता ने सत्ता में बैठे लोगों को कई मौके दिए हैं. लेकिन ये अपने घोषणापत्र और संकल्प पत्र में जो भी लिखते हैं, अब उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता देख चुकी है कि ये हर बार वही बातें दोहराते हैं. आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है - तमाम वादों, संकल्पों और घोषणाओं के बावजूद हालात नहीं बदले.”
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: On NDA's joint poll manifesto for Bihar elections, Jan Suraaj Founder Prashant Kishor says, "Those in power have been given numerous opportunities by the people of Bihar over the past 15-20 years. What they write in their manifestos and resolutions… pic.twitter.com/7c2xAyky1H— ANI (@ANI) October 31, 2025
उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी और मोदी अपनी-अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक-दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार की बात नहीं कर रहा. इसमें राहुल गांधी या मोदी की गलती नहीं है, गलती हमारी है. अगर हम फिर से इन्हीं को वोट देंगे, तो अगले पांच साल भी इसी व्यवस्था में फंसे रहेंगे. अब तक लोग कहते थे कि उनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन अब विकल्प है. अब लोगों को डर के कारण लालू, नीतीश या बीजेपी को वोट देने की जरूरत नहीं, उनके पास जन सुराज का विकल्प मौजूद है.”
- Oct 31, 2025 12:32 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: गिरिराज सिंह ने कहा - पिछले 20 सालों में भरे हुए गड्ढे अब ‘नए बिहार’ के विकास की पहचान हैं
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीते 20 वर्षों में बिहार में जो गड्ढे भरे गए, वे अब एक नए विकसित बिहार की पहचान बन चुके हैं.
#WATCH | Begusarai, Bihar | On NDA's joint poll manifesto for Bihar elections, Union Minister Giriraj Singh says, "The potholes in Bihar that were filled over the past 20 years now represent the development of a new Bihar, one that includes progress in employment, agriculture,… pic.twitter.com/LK1zMLraIu— ANI (@ANI) October 31, 2025
उन्होंने कहा, “बिहार में रोजगार, कृषि, उद्योग, शहरों और गांवों के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वही नए और उभरते बिहार के विकास मॉडल की नींव है. यह एनडीए का संकल्प है — एक ऐसा बिहार बनाने का, जो आत्मनिर्भर और समृद्ध हो.”
- Oct 31, 2025 12:30 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा- बिहार में विकास की होगी जीत, नीतीश कुमार बनेंगे सीएम
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त चुनावी संकल्प पत्र पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि इस चुनाव का मुद्दा सिर्फ विकास और बिहार को बदलने का है. उन्होंने कहा, “2005 के बाद बिहार ने एनडीए के नेतृत्व में विकास की लंबी यात्रा तय की है. केंद्र सरकार ने भी बिहार के विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शुरू कीं, जिनका राज्य को सीधा लाभ मिला है.
#WATCH | Lucknow | On NDA's joint poll manifesto for Bihar elections, Uttar Pradesh BJP President Bhupendra Singh Chaudhary says, "The issue is only of development, of transforming Bihar...After 2005, Bihar has covered a great journey of development under the leadership of… pic.twitter.com/3SLXjQx8zi— ANI (@ANI) October 31, 2025
बिहार के हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और आज राज्य तेजी से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. एनडीए की सभी घटक पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे.
- Oct 31, 2025 12:26 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: NDA के मेनिफेस्टो पर बोले सपा अध्यक्ष, हर साल 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? बिहार में 1 करोड़ जॉब के वादे बताया फर्जी
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त चुनावी संकल्प पत्र पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, “उन्हें अपने मेनिफेस्टो पर ही नजर डालनी चाहिए. जब मैं यहां आया, तो खुद आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसा रहा. याद कीजिए, जब गोवा में उनका पहला घोषणापत्र जारी हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि नई और स्मार्ट सिटीज बनाएंगे.
बताइए, आज उनकी क्या हालत है? अब बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे हैं, इससे पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था - वो कहां गईं? किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, वो कहां है? उस समय डॉलर गिरने की बात हो रही थी, और अब टैरिफ लगाए जा रहे हैं.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On NDA's joint poll manifesto for Bihar elections, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "They should look at their manifesto. When I came among you, I myself was stuck in traffic for half an hour. Remember when the first manifesto was… pic.twitter.com/wL0VTYvlYG— ANI (@ANI) October 31, 2025
सुनने में आया है कि भारतीय सरकार ने अमेरिकी दबाव को अंदरखाने स्वीकार कर लिया है. अमेरिका मक्का, वस्त्र उद्योग, दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए रास्ता खोलना चाहता था, और लगता है कि भाजपा सरकार ने इसे मान लिया है.”
- Oct 31, 2025 12:20 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: NDA के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता का बयान
एनडीए के संयुक्त चुनावी संकल्प पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति भारत-पाकिस्तान समझौते की बात करते हैं, लेकिन लोग सच्चाई भली-भांति जानते हैं. इंदिरा गांधी अब तक की सबसे मज़बूत नेता थीं. बीजेपी बिहार में असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और पलायन, से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक स्टंट कर रही है. दिल्ली और बिहार की मौजूदा बीजेपी सरकारें राज्य की बदहाल स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं और अब चुनाव जीतने के लिए नीच स्तर की राजनीति कर रही हैं.”
- Oct 31, 2025 12:15 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: पीएम और उनकी टीम का रोजगार पर रिकॉर्ड जीरो, एनडीए मेनिफिस्टो पर बोले RJD सांसद
एनडीए के संयुक्त ‘संकल्प पत्र’ पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सीधी बात कहूं तो यह दबाव का नतीजा है. हमने अपना मेनिफेस्टो पहले ही जारी कर दिया था, जिसका लोगों में अच्छा प्रभाव पड़ा है और वे उसे उम्मीद के साथ देख रहे हैं. तेजस्वी यादव ने अपने वादों को लेकर साफ प्रतिबद्धता दिखाई है... जहां तक नौकरियों की बात है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम का इस मोर्चे पर रिकॉर्ड शून्य है.”
- Oct 31, 2025 10:28 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: NDA का संकल्प पत्र जारी
Bihar Elections 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए गठबंधन ने अपना संयुक्त ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया. राजधानी पटना स्थित मौर्य होटल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
- Oct 31, 2025 10:22 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: बीजेपी नेता बोले, एनडीए का संकल्प पत्र बिहार के विकास की गाथा लिखेगा
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के ‘संकल्प पत्र’ जारी होने से पहले बीजेपी नेता जेपीएस राठौर ने कहा कि इस घोषणा पत्र के साथ बिहार के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी. उन्होंने कहा, “यह बिहार के विकास का संकल्प पत्र होगा. हमारी एनडीए सरकार अपने हर वादे को पूरा करने की गारंटी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस गारंटी के प्रतीक हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं, वे पूरे होंगे. महागठबंधन पर निशाना साधते हुए राठौर ने कहा, “वे न तो सरकार बना पाएंगे और न ही कोई वादा निभा पाएंगे। यह बात जनता भी जानती है और वे खुद भी.
- Oct 31, 2025 10:20 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: मौर्या होटल पहुचे जीतन राम मांझी, कुछ ही देर में जारी होगा NDA का मेनिफेस्टो
केंद्रीय मंत्री और HAM सेक्युलर के फाउंडर जीतन राम मांझी भी एनडीए के घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' के विमोचन के लिए मौर्य होटल पहुंचे हैं.
Patna, Bihar: Union Minister and HAM founder Jitan Ram Manjhi arrives at Maurya Hotel for the release of NDA's Sankalp Patra pic.twitter.com/vl5VUBvows— IANS (@ians_india) October 31, 2025
- Oct 31, 2025 10:18 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: 5 पांडवों की गारंटी, एनडीए के संकल्प पत्र से पहले बोली बीजेपी
एनडीए के संकल्प पत्र पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पांच पांडवों की गारंटी का प्रतिनिधित्व करेगा. उन्होंने कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार के विश्वास और एकीकृत बिहार के विजन का प्रतीक है। यह घोषणापत्र मज़बूत एकता के ज़रिए विकसित बिहार के सपने को साकार करने का रोडमैप है.
- Oct 31, 2025 10:16 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: NDA का मेनिफेस्टो जारी करने पहुंचे CM नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत कई दिग्गज नेता
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (आरवी) प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए मौर्य होटल पहुंचे.
- Oct 31, 2025 10:13 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: गुजरात के केवाड़िया में बोले पीएम मोदी - इतिहास बनाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए
गुजरात के केवाड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा - इतिहास बनाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए. इससे पहले गुरूवार को बिहार की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने दोनों राजकुमारों का सपना पूरा नहीं होगा.
- Oct 31, 2025 10:06 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: मोदी की गारंटी, नीतीश पर भरोसा, एनडीए के संकल्प पत्र पर बोले बिहार BJP अध्यक्ष
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के आगामी ‘संकल्प पत्र’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसे का प्रतीक बताया है. उन्होंने कहा, “एनडीए का घोषणा पत्र यानी पीएम मोदी की गारंटी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता का विश्वास. ‘पांडव’ एक साथ बैठकर संकल्प पत्र जारी करेंगे. जनता को पीएम मोदी और नीतीश कुमार की गारंटी पर पूरा भरोसा है. जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आने वाले 100 सालों तक माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने बिहार को बर्बाद किया.
- Oct 31, 2025 09:31 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: पीएम मोदी ने सरदार पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर किया याद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा - भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देता है. वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिन्होंने देश के प्रारंभिक वर्षों में उसकी दिशा तय की. राष्ट्रीय एकता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है. हम एक बार फिर उनके ‘एक भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को सशक्त रूप से दोहराते हैं.
- Oct 31, 2025 09:28 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: पीएम मोदी ने चिराग पासवान को दी जन्मदिन की बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा - केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में उनका कार्य सराहनीय है. वे राम विलास पासवान के आदर्शों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें.”
- Oct 31, 2025 09:24 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: मोकामा में जन सुराज कार्यकर्ता की हत्या, परिवार ने JDU नेता अनंत सिंह पर लगाया आरोप
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें कार से कुचल दिया गया. परिवार ने इस हमले के पीछे मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया है.
- Oct 31, 2025 09:21 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: 4 नवंबर को थम जाएगा चुनाव प्रचार
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला तेज कर दिया है. चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, 4 नवंबर की शाम तक चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार केवल जनसंपर्क और डोर-टू-डोर कैंपेन के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच पाएंगे.
- Oct 31, 2025 09:18 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: बिहार में इस दिन होगा पहले फेज का मतदान
18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में मतदान होने हैं. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.
- Oct 31, 2025 09:17 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: महागठबंधन का पहले ही आ चुका है मेनिफेस्टो
राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र पहले ही जारी कर दिया है. महागठबंधन ने अपने मेनिफेस्टो को बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है.
- Oct 31, 2025 09:14 IST
Bihar Elections 2025 LIVE: एनडीए का संकल्प पत्र आज
Bihar Elections 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए (NDA) आज यानी 31 अक्टूबर को अपना संयुक्त संकल्प पत्र (Manifesto) जारी करने जा रहा है. संकल्प पत्र के विमोचन कार्यक्रम में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. बताया जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा. कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया जाएगा, जहां जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शीर्ष नेता मंच साझा करेंगे.