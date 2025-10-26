Chhath Bank Holiday: छठ पूजा पर कहां-कहां बैंक रहेंगे बंद? आपके यहां छुट्टी होगी या नहीं? पूरी डिटेल चेक करें

Bank Holiday on Chhath Puja 2025: नहाय–खाय के साथ शुरू हुए चार दिवसीय छठ उत्सव का आज दूसरा दिन खरना है. शाम से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा. सोमवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. बिहार, झारखंड और पूर्वांचल समेत देशभर में छठ महापर्व को लेकर उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है.

घाटों की सफाई, घरों में प्रसाद की तैयारियां और बाजारों में बढ़ती भीड़ से पूरे इलाके में त्योहार का उत्सव छाया हुआ है. ऐसे में अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है, तो आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है. छठ महापर्व के मौके पर कई राज्यों में बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे.

कहां-कहां बैंक रहेंगे बंद?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को छठ पूजा के शाम अर्घ्य के दिन कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 28 अक्टूबर को पटना और रांची में भी छुट्टी रहेगी. यानी बिहार और झारखंड के लोगों को बैंक से जुड़े ऑफलाइन कामों के लिए दो दिन इंतजार करना पड़ेगा.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं छुट्टी के दौरान रहेंगी जारी

बैंक हॉलिडे के बावजूद, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी. ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए घर बैठे ही पेमेंट और ट्रांसफर कर सकते हैं. IMPS, NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा ATM से कैश निकालना, बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट लेना भी संभव रहेगा.

28 अक्टूबर को छठ पर्व का समापन

इस साल पवित्र छठ पूजा का आगाज नहाय-खास के साथ 25 अक्टूबर से हुआ है. आज इस महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना है. खरना पूजन के बाद व्रती आज शाम से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे. सोमवार 27 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और मंगलवार 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूरज देवता को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाएगा.

चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूरज देव और छठी मइया की उपासना का प्रतीक है. भक्त पूरे नियम, अनुशासन और श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. यह पर्व हर साल की तरह इस बार भी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जा रहा है.