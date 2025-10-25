Post Office Monthly Income Scheme: अगर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर नौकरी के दौरान ही हर महीने एक फिक्स आमदनी (Monthly Income) का इंतजाम करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. यह स्कीम आपको न सिर्फ 7.4% सालाना गारंटीड ब्याज देती है, बल्कि आपका पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रखती है.

अच्छी खबर यह है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए भी इसकी ब्याज दरें नहीं बदली हैं, यानी आपको लगातार 7.4% का शानदार रिटर्न मिलता रहेगा. इस स्कीम में सिर्फ एक बार पैसा लगाकर आप अगले 5 साल तक हर महीने फिक्स इनकम हासिल कर सकते हैं.

क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम?

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम (National Savings Monthly Income Scheme) भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह है, लेकिन इसमें ब्याज हर महीने मिलता है. यह स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटिजन्स और ऐसे लोगों के लिए बनी है जो बिना किसी जोखिम के अपनी जमा पूंजी पर नियमित आय (Monthly Income Account) चाहते हैं.

POMIS की खास बातें

खास बात - डिटेल

ब्याज दर - 7.4% सालाना (मासिक भुगतान)

सुरक्षा - पैसा डूबने का कोई जोखिम नहीं (सरकारी गारंटी)

अवधि - 5 साल (मैच्योरिटी पर पूरा पैसा वापस)

नियमित आय - रिटायरमेंट के बाद पेंशन की तरह हर महीने निश्चित पैसा.

POMIS से हर महीने होगी इतनी कमाई

इस स्कीम में आप कितनी मंथली इनकम कमा सकते हैं, इसे आसान गणित से समझिए

अकाउंट टाइप अधिकतम निवेश सीमा सालाना ब्याज (7.4%) हर महीने की फिक्स इनकम सिंगल अकाउंट 9 लाख 66,600 5,550 ज्वाइंट अकाउंट 15 लाख 1,11,000 9,250

मान लीजिए, अगर आप सिंगल POMIS अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आपको सालाना 66,600 रुपये का ब्याज मिलेगा. इसे 12 महीने में बांटने पर हर महीने आपके खाते में 5,550 रुपये की फिक्स राशि जमा होगी, और यह अगले 5 साल तक लगातार होती रहेगी. इसी तरह, अगर कोई POMIS अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करता है, तो उसे सालाना 1,11,000 रुपये का ब्याज मिलेगा. इसे 12 महीने में बांटने पर हर महीने उसके खाते में 9,250 रुपये की फिक्स इनकम जमा होगी, और यह भी अगले 5 साल तक जारी रहेगा.

POMIS अकाउंट से जुड़ी ये बातें भी जानें

कौन खोल सकता है अकाउंट?

कोई भी सिंगल वयस्क.

ज्वाइंट अकाउंट (अधिकतम 3 वयस्क).

10 साल से अधिक उम्र का नाबालिग (पेरेंट्स की देखरेख में).

कितने रुपये से खोल सकते हैं POMIS अकाउंट

मिनिमम 1,000 रुपये से

अधिकतम सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक जमा के साथ POMIS अकाउंट खोला जा सकता है.

POMIS अकाउंट खोलने की प्रक्रिया

सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता (Saving Account) खोलें.

आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है.

नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट का फॉर्म भरें.

फॉर्म के साथ निवेश की रकम कैश या चेक के रूप में जमा करें.

किस स्थितियों में समय से पहले निकाल सकते हैं पैसा

यह स्कीम 5 साल की है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़े तो पेनल्टी लगती है:

1 साल से पहले: आप पैसा नहीं निकाल सकते.

1 साल से 3 साल के बीच: जमा रकम पर 2% काटकर बाकी पैसा वापस मिलेगा.

3 साल के बाद (लेकिन 5 साल से पहले): जमा रकम पर 1% काटकर बाकी पैसा वापस मिलेगा.

(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. निवेश करने का फैसला लेने से पहले हमेशा अपने भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से मदद लें.)