Ladli Bahna Yojana: नवंबर में किस दिन लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये, लाभार्थियों के लिए अपडेट

Ladli Behna Yojana 30th Installment : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी महीने से उन्हें बढ़ी हुई किस्त का फायदा मिलने जा रहा है. राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साल 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी. यह दूसरी बार होगा जब लाड़ली बहनों को बढ़ी हुई किस्त का लाभ नवंबर 2025 और भविष्य में जारी रहेगी जबकि मध्य प्रदेश सरकार तीसरी बार किस्त की राशि बढ़ाने का फैसला नहीं कर देती.

शुरुआत में लाड़ली बहनों को योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे थे. योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी. इसके बाद अक्टूबर 2023 से राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई थी, जो लगातार अक्टूबर 2025 तक महिलाओं के खातों में भेजी गई. अब नवंबर 2025 से फिर एक बार किस्त में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब हर लाभार्थी महिला को मंथली 1500 रुपये मिलेंगे.

लाड़ली बहनों को कब मिली योजना की आखिरी किस्त

लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार अब तक लाभार्थी महिलाओं के खातों में कुल 29 किस्तें भेज चुकी है. योजना की आखिरी यानी 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को जारी की गई थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में आयोजित एक बड़े महिला सम्मेलन में डीबीटी तकनीक के माध्यम से 1 करोड़ 26 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,541 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने बताया कि जून 2023 से अब तक 29 किस्तों के जरिये लगभग 45,000 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के खातों में जमा किए जा चुके हैं. इसके अलावा, बीते रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को ‘शगुन’ के रूप में अतिरिक्त 250 रुपये का गिफ्ट भी भेजा था.

किस दिन मिलेगी की बढ़ी हुई 1500 रुपये की पहली किस्त

लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में हर महीने की किस्त आमतौर पर दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी की जाती है. पिछली यानी 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को भेजी गई थी. ऐसे में उम्मीद है कि इसी तारीख के आसपास नवंबर में राज्य की लाड़ली बहनों के खातों में दूसरी बार बढ़ाई गई 1500 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी.