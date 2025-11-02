PM Kisan Yojana: बिहार में पहले फेज की वोटिंग के लिए 4 नवंबर को थम रहा चुनावी शोर, क्या इससे पहले किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये?

PM Kisan Samman Nidhi 21th Installment : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अपने चरम पर है. पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले किसानों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या 4 नवंबर से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN) की 21वीं किस्त जारी होगी. यह सवाल इसलिए और अहम हो गया है क्योंकि हाल ही में बिहार में सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए सालाना 6000 रुपये की मौजूदा सहायता राशि में 3000 रुपये और जोड़ने की नई स्कीम की घोषणा की है. इसी घोषणा के बाद बिहार के करीब 73 लाख लाभार्थी किसानों के साथ-साथ देशभर के किसानों में भी 21वीं किस्त को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
4 नवंबर की शाम को पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी अब सिर्फ 60 घंटे से भी कम समय बचा है. ऐसे में यह उत्सुकता और बढ़ गई है कि क्या केंद्र सरकार देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में अगली किस्त मतदान से पहले भेजेगी या फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बाकी 32 राज्यों के किसानों को और इंतजार करना होगा? चुनाव के समय जारी पिछली किस्तों के ट्रेंड किस ओर से इशारा कर रहे हैं. आइए जानते हैं.
चुनाव के समय में जारी किस्तों के क्या हैं संकेत
साल 2024 में जब हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब सरकार ने 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की थी. यह किस्त हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के चार दिन बाद और झारखंड-महाराष्ट्र में वोटिंग से लगभग 40 दिन पहले आई थी.
साल 2023 में भी चुनावी राज्यों में सरकार ने ऐसा ही पैटर्न अपनाया था. उस समय मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग के एक हफ्ते बाद और मध्य प्रदेश में वोटिंग से दो दिन पहले 15 नवंबर 2023 को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की गई थी.
साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में मतदान होना था, तब सरकार ने 1 जनवरी 2022 को ही दिसंबर-मार्च पीरियड की 10वीं किस्त जारी कर दी थी, यानी चुनाव से करीब 40 दिन पहले.
साल 2021 में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी चुनाव से पहले भी किसानों को राहत मिली थी. उस साल 25 दिसंबर 2020 को योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी, जो चुनावों से लगभग तीन महीने पहले आई थी.
पिछले बिहार चुनाव के समय क्या हुआ था?
बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम किसान योजना की किस्त वोटिंग से काफी पहले जारी हुई थी. तब राज्य में तीन चरणों में मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को हुआ था, जबकि सरकार ने अगस्त-नवंबर अवधि की 6वीं किस्त 9 अगस्त 2020 को ही जारी कर दी थी, यानी मतदान से लगभग ढाई महीने पहले. दिलचस्प बात यह थी कि उस साल 5वीं और 6वीं किस्त के बीच सिर्फ 45 दिन का अंतर था, जो आमतौर पर तय अवधि से काफी कम था.
चुनाव के समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) में जारी पिछली ट्रेंड से यह साफ दिखता है कि सरकार ने कई बार चुनावों से ठीक पहले या उसी अवधि के दौरान पीएम किसान योजना की किस्तें जारी की हैं. ऐसे में बिहार चुनाव के पहले फेज से पहले 21वीं किस्त जारी होने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता.
2000 रुपये की किस्त समय पर पाने के लिए ये जरूरी काम करें पूरा
अगर आप भी 2000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आपकी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी हो. अधूरी e-KYC के कारण कई किसानों की किस्तें पहले भी अटक चुकी हैं. इसलिए सरकार लगातार किसानों को इसे समय पर पूरा करने की सलाह दे रही है.
क्यों जरूरी है e-KYC
सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र किसानों तक पहुंचे, ताकि किसी बिचौलिये या फर्जी लाभार्थी को इसका फायदा न मिले.
कैसे जानें आपकी e-KYC पूरी है या नहीं
- सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिख रहे e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें.
- अगर स्क्रीन पर “eKYC is Already Done!” लिखा आता है, तो समझिए आपकी e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है.
अधूरी e-KYC के मामले में नीचे बताए गए तरीकों से जरूरी काम जल्द से जल्द निपटा लें.
किसानों के लिए e-KYC करने के तीन आसान तरीके
प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकार ने e-KYC को अनिवार्य किया है. किसानों की सुविधा के लिए इसे करने के तीन आसान तरीके तय किए गए हैं
घर बैठे ऐसे करें ओटीपी बेस्ड e-KYC
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप घर बैठे e-KYC पूरी कर सकते हैं.
- सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- दाएं ऊपर e-KYC सेक्शन पर क्लिक करें.
- आधार नंबर डालें, ओटीपी दर्ज करें और प्रक्रिया पूरी करें.
उंगली या आईरिस स्कैल से अपनी पहचान करें वेरीफाई
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से e-KYC करवा सकते हैं.
- अपने आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ केंद्र पर जाएं.
- CSC ऑपरेटर आपकी उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन से पहचान की पुष्टि करेगा.
इसके लिए 15 रुपये का चार्ज लिया जाता है. नजदीकी CSC केंद्र का पता locator.csccloud.in पर देखा जा सकता है.
घर बैठे मोबाइल पर चेहरा स्कैन करके करें पूरी करें eKYC
सरकार ने अब किसानों के लिए एक नया डिजिटल तरीका भी शुरू किया है. इसमें आप अपने मोबाइल कैमरे से चेहरा स्कैन कर e-KYC कर सकते हैं. नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद लेकर अपनी पहचान पूरी करें
- PM-KISAN Mobile App डाउनलोड करें
- आधार नंबर और बेनिफिशियरी आईडी से लॉगिन करें
- मोबाइल पर आए OTP को भरें
- फिर फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) से अपनी पहचान वेरीफाई करें
बस कुछ क्लिक में e-KYC पूरी हो जाएगी और अगली किस्त का रास्ता साफ हो जाएगा.
ध्यान देने वाली बात यह है कि बताए गए तीनों तरीकों में से किसी भी माध्यम से की गई ई-केवाईसी की स्थिति 24 घंटे बाद अपडेट होकर लाभार्थी के खाते में दिखाई देती है. किसान अपनी ई-केवाईसी की स्थिति पीएम किसान पोर्टल या किसान ई-मित्र (PM Kisan AI Chatbot) पर जाकर भी चेक कर सकते हैं.