Return King : सिर्फ 3,000 रुपये SIP और 6 करोड़ की दौलत, किस स्ट्रैटेजी के दम पर ये मिडकैप फंड बना असली किंग

The Real King of Mutual Funds : फ्रैंकलिन इंडिया मिडकैप फंड अपनी मजबूत निवेश स्ट्रैटेजी के दम पर म्यूचुअल फंड का असली किंग बन गया है. इस फंड की खासियत यह है कि इसने अपने लॉन्च 1 दिसंबर 1993 के बाद से लम्प सम हो या एसआईपी, दोनों तरह के निवेश पर करीब 20 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि ये फंड करीब 32 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है.

फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड (Franklin India Mutual Fund) के मिडकैप फंड ने लॉन्च के बाद से मंथली 3,000 रुपये की एसआईपी करने वालों का पैसा 6.50 गुना से अधिक कर दिया है. वहीं सिर्फ 40,000 रुपये के वन टाइम इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ रुपये में बदल दिया है. इसे पहले फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के नाम से जाना जाता था. यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है.

फंड की खासियत

यह फंड (Mutual Fund) उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्‍प है, जो लंबी अवधि में अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं. साथ ही जो बाजार का कुछ रिस्‍क लेना चाहते हैं, यानी जो ज्यादा उतार-चढ़ाव का संभावना स्‍वीकार करते हुए ज्यादा रिटर्न चाहते हैं. यह फंड उन मिड कैप कंपनियों के स्‍टॉक में निवेश करता है, जो अक्सर लार्जकैप की तुलना में तेजी से ग्रोथ दिखाती हैं. इसका मकसद ऐसे बिजनेस को शुरुआती चरण में पहचानना है, जिनमें भविष्य में तेज ग्रोथ की संभावना होती है. यह फंड लगातार पिछले 20 सालों से हर साल डिविडेंड देता आया है.

SIP Return

31 साल 10 महीने का SIP रिटर्न : 20.11% सालाना

मंथली SIP अमाउंट : 3,000 रुपये

31 साल 10 महीने में कुल SIP निवेश : 11,46,000 रुपये

31 साल 10 महीने बाद SIP की वैल्‍यू : 6,75,34,750 रुपये

Lump Sum Return

फंड का लॉन्‍च डेट : 1 दिसंबर, 1993

लॉन्‍च के बाद से रिटर्न : 19.18% सालाना

वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 10,000 रुपये

अब निवेश की वैल्‍यू : 26,72,853 रुपये

वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 40,000 रुपये

अब निवेश की वैल्‍यू : 1,06,91,412 रुपये

वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 1,00,000 रुपये

अब नवेश की वैल्‍यू : 2,67,28,530 रुपये

फंड के बारे में

30 जून 2025 तक AUM : 12,212.71 करोड़ रुपये

एक्‍सपेंस रेश्‍यो - रेगुलर प्‍लान : 1.76%

कुल मौजूदा निवेशक : 2,46,000

NAV : 2,774.0145 रुपये

स्‍टैंडर्ड डेविएशन : 4.23%

शार्प रेश्‍यो : 1.03

पोर्टफोलियो टर्न ओवर : 23.84%

फंड की पसंद के टॉप 10 स्‍टॉक

Federal Bank : 3.02%

Cummins India : 2.31%

Mphasis : 2.29%

APL Apollo Tubes : 2.07%

Prestige Estates Projects : 2.02%

PB Fintech : 1.81%

IPCA Laboratories : 1.80%

Max Financial Services : 1.80%

Mahindra & Mahindra Financial Services : 1.78%

JK Cement : 1.74%

किन सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा निवेश

बैंक : 9.34%

फार्मा : 7.64%

ऑटो कंपोनेंट्स : 7.54%

इंडस्ट्रियल प्रोडक्‍ट्स : 5.95%

फाइनेंस : 5.93%

रियल्‍टी : 5.68%

आईटी : 5.67%

कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 4.76%

फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्‍स : 3.93%

सीमेंट : 3.75%

(नोट : इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी देना है, ना कि यह निवेश की सलाह है. किसी भी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होता है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)