SSY में 15 लाख के निवेश से मिलेंगे 46 लाख, सरकारी स्कीम में आसान स्टेप्स में शुरू करें अकाउंट

SSY account returns for 15-year investment : सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में मौजूदा समय में 8.2 फीसदी सालाना ब्‍याज मिल रहा है. इस योजना में मिनिमम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपये एक वित्त वर्ष में जमा किया जा सकता है. SSY खाता पोस्ट ऑफिस और अधिकृत सरकारी व निजी बैंक में खोला जा सकता है, जैसे SBI, HDFC Bank, और ICICI Bank. खाते की मैच्‍योरिटी 21 साल होती है, हाांकि इसमें निवेश 15 साल ही करना होता है.

इस स्‍कीम की खास बात यह है कि इसमें 15 साल निवेश करना होता है, लेकिन खाता 21 साल बाद मैच्‍योर होता है. 15 साल तक अकाउंट में जो भी अमाउंट तैयार होता है, उस पर 6 साल तक ब्‍याज जुड़ता रहता है. एक और खास बात यह है कि आप 15 साल में जो भी अमाउंट इस खाते में डिपॉजिट करेंगे, मैच्‍योरिटी पर उसके 3 गुना से अधिक अमाउंट आपको मिलेगा. यह योजना पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है और इस खाते में जमा राशि पर इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80सी के तहत टैक्‍स बेनेफिट भी लिया जा सकता है.

SSY Calculator : 1 लाख सालाना निवेश पर

SSY अकाउंट शुरू करने का साल : 2025

SSY में ब्याज दर: 8.2 फीसदी सालाना

सालाना निवेश: 1,00,000 रुपये

15 साल में निवेश: 15,00,000 रुपये

21 साल की मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट: 46,18,385 रुपये

अकाउंट मैच्योर होने का साल : 2046

ब्याज का फायदा: 31,18,385 रुपये

एक परिवार में कितने खाते खुलेंगे

नियम के अनुसार एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के लिए SSY अकाउंट खोला जा सकता है.

लेकिन, कुछ मामलों में अपवाद है, जैसे जुड़वा बेटी होने पर या एक साथ 3 बेटी पैदा होने पर.

अगर दूसरी जन्म में ट्विंस या ट्रिपलेट बेटियां होती हैं, तो सभी बेटियों के लिए SSY खाते खोले जा सकते हैं, भले ही पहले से एक बेटी के नाम पर अकाउंट चल रहा है.

अगर पहली जन्म में ही ट्विंस या ट्रिपलेट बेटियां थीं, तो उन सभी के नाम पर अकाउंट खुल सकता है. लेकिन बाद में जन्मी एक या ज्यादा बेटियों के लिए कोई अतिरिक्त खाता नहीं खोला जा सकता.

कैसे खुलेगा अकाउंट (Step-by-step guide to invest in SSY)

योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खाता पोस्ट ऑफिस में शुरू कर सकते हैं. इस अकाउंट के लिए जरूरी दस्तावेजों में अभिभावक को Form 1 के साथ बेटी का डेट ऑफ बर्थ, अभिभावक का आधार कार्ड और PAN कार्ड (पहचान और निवास प्रमाण के लिए) जमा करना होगा.

SSY खाता पोस्ट ऑफिस (Post Office) और अधिकृत सरकारी व निजी बैंक में खोला जा सकता है, जैसे SBI, HDFC Bank, और ICICI Bank. यह अकाउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खुलवाया जा सकता है. कुछ बैंक नेट बैंकिंग या ऐप के जरिए अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहे हैं. वहीं आप पोस्‍ट ऑफिस या बैंक के ब्रांच पर जाकर फॉर्म भरकर और जरूरी दस्‍तावेज लगाकर अकाउंट खोल सकते हैं.

मैच्‍योरिटी के पहले निकासी के नियम (SSY maturity benefits)

बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए मैच्‍योरिटी के पहले 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है. मैच्‍योरिटी से पहले खाते से पैसे हयर एजुकेशन के लिए निकाले जा सकते हैं, और अगर लड़की 18 साल की उम्र के बाद विवाह कर लेती है, तो समय से पहले खाता बंद करना संभव है. इसके अलावा अकाउंट शुरू होने के 5 साल बाद कुछ परिस्थितियों में मैच्‍योरिटी के पहले पैसा निकाला जा सकता है. जैसे खाताधारक की अचानक मृत्यु होने, अभिभावक की मौत होने, खाताधारक को गंभीर बीमारी होने या अकाउंट जारी रखने में असमर्थ होने पर.