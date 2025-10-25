PM Modi in Ayodhya: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने अयोध्या पहुचेंगे पीएम मोदी! समारोह में अलग-अलग वर्गों से 8,000 लोगों का होगा जुटान

PM Modi to attend flag-hoisting ceremony at Ram Temple on Nov 25: अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर ‘ध्वज’ फहराएंगे. इस कार्यक्रम के लिए जोरेशोर से तैयारियां चल रही हैं. राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने समाचार एजेंसी ANI को यह जानकारी शनिवार को दी. उन्होंने एजेंसी से बताया कि इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए 6,000 से 8,000 लोगों की सूची बनाई गई है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोग शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को इस समारोह में अयोध्या पहुंचेंगे.

उन्होंने बताया, "अब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और मंदिर की पहली मंजिल पर ‘राम परिवार’ विराजमान हैं. जिस दिन प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे, उस दिन राम परिवार की आरती भी की जाएगी. इस कार्यक्रम का आयोजन न्यास कर रहा है, जिसमें चंपत राय प्रभारी हैं."

मिश्र ने कहा कि मंदिर के शिखर पर ‘पताका’ फहराने का समारोह भगवान राम के भक्तों के लिए एक तरह का धार्मिक संदेश है कि मंदिर अपने सभी विवरणों सहित, बाहरी सुरक्षा दीवार (पारकोटा) सहित, पूरी तरह तैयार है. यह हर भक्त को मंदिर जाकर दर्शन और पूजा करने का आमंत्रण देता है.

अयोध्या राम मंदिर में पिछले साल की शुरूआत में हुआ था प्राण प्रतिष्ठा

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर में भूमि पूजन किया था और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ था. मिश्र ने पहले कहा था कि अयोध्या 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है. उन्होंने बताया, "प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर ध्वज फहराने के लिए 25 नवंबर को आमंत्रित किया गया है. यह राम मंदिर के निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा. प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिया है कि वे कार्यक्रम में शामिल होंगे."

मिश्र ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वज फहराने के कार्यक्रम में आएंगे. वे कहते रहे हैं कि उन्होंने पिछले 20 सालों में अयोध्या का दौरा इसलिए नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं होता, वे अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे. अब जब यह सपना पूरा हो गया है, प्रधानमंत्री 25 नवंबर को अयोध्या में होंगे."