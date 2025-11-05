Bihar Assembly Elections 2025: NDA और महागठबंधन के घोषणापत्र- जानिए चुनाव से पहले किसने क्या वादा किया

Bihar Election 2025: बिहार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और इस बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं. दोनों ने रोजगार, कल्याण और आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़े वादे किए हैं.

जहाँ NDA ने अपने विकास मॉडल को जारी रखने पर जोर दिया है, जिसमें बुनियादी ढांचे और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित है, वहीं RJD-कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अपने अभियान का केंद्र सामाजिक न्याय, प्रत्यक्ष कल्याण योजनाओं और सरकारी नौकरियों पर रखा है.

NDA के वादे

NDA का 69-पृष्ठ का घोषणापत्र शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया. इसमें रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई है.

एक करोड़ नौकरियाँ और कौशल आधारित रोजगार

गठबंधन ने एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों (jobs) और अन्य रोजगार अवसरों का वादा किया है. इसके लिए प्रत्येक जिले में “मेगा स्किल सेंटर” स्थापित किए जाएंगे जिन्हें बाद में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर्स में विकसित किया जाएगा ताकि निवेश (investment) को अट्रैक्ट किया जा सके और कौशल आधारित रोजगार बढ़ाया जा सके.

महिलाओं को सशक्त बनाना

महिला सशक्तिकरण NDA का एक प्रमुख वादा है. इसमें एक करोड़ “लखपति दीदीज़” बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाने में मदद कि जाएगी. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि “मिशन करोड़पति” के तहत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनने में मदद की जाएगी.

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास

NDA सात नई एक्सप्रेसवे बनाने, चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवाएँ शुरू करने और सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, “विश्वस्तरीय मेडिसिटी”, 10 नए औद्योगिक पार्क, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे.

किसानों और कल्याण योजनाओं के लिए समर्थन

किसानों के लिए NDA ने पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने और मछुआरों के लिए सहायता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का वादा किया है. “पंचामृत” कल्याण पैकेज में मुफ्त राशन, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 50 लाख नई पक्की झोपड़ियाँ और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा शामिल है.

शिक्षा और युवाओं पर ध्यान

शिक्षा क्षेत्र में, NDA प्रत्येक प्रमंडल में SC/ST छात्रों के लिए आवासीय स्कूल, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 2,000 रुपये मासिक सहायता और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्रों को 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देने का वादा कर रहा है.

महागठबंधन के वादे

महागठबंधन का घोषणापत्र, “बिहार का तेजस्वी प्रण” (तेजस्वी का बिहार के प्रति वादा) शीर्षक के साथ जारी किया गया है. इसका नारा है, “वे बात करते हैं, हम काम करते हैं” और इसमें तेजस्वी यादव को बदलाव के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

सत्ता में आते ही 20 दिनों में नौकरी कानून

गठबंधन का सबसे बड़ा वादा है कि सरकार बनाने के 20 दिनों के भीतर हर घर को एक सरकारी नौकरी का गारंटी देने वाला कानून पास किया जाएगा.

मासिक सहायता और मुफ्त बिजली

“माई-बहिन मान योजना” के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह (सालाना 30,000 रुपये) मिलेंगे. प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. गठबंधन 25 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मंडियों का पुनरुद्धार, APMC अधिनियम की बहाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सभी फसलों की खरीद का भी वादा करता है.

यह पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को रेग्युलराइज करने और “जीविका दीदीज़” को स्थायी सरकारी पद और 30,000 रुपये मासिक वेतन देने का वादा करता है.

सामाजिक न्याय और आरक्षण वृद्धि

महागठबंधन पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 16% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव करता है और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए भी समानुपातिक वृद्धि का वादा करता है. इसमें बोधगया के बौद्ध मंदिरों का सामुदायिक प्रबंधन और वक्फ़ (संशोधन) बिल को रोककर संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने की योजना भी शामिल है.

इंडस्ट्री और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा

विकास के दृष्टिकोण से गठबंधन नए IT पार्क, औद्योगिक विकास और लोकल इंटरप्रेन्योर्स को समर्थन देने का वादा करता है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र के निवेश की तुलना में कल्याण खर्च पर अधिक ध्यान दिया गया है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

