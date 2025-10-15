सुप्रीम कोर्ट ने दी दिवाली पर हरित पटाखों की अनुमति, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए तय समय

Diwali 2025: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे (green crackers) फोड़ने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके उपयोग पर कुछ शर्तें लगाई हैं. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि patrol टीमों को पटाखा निर्माताओं की नियमित रूप से जांच करनी होगी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री और दिल्ली-एनसीआर के बाहर से पटाखे लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

शीर्ष कोर्ट ने कहा, “दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा यहाँ बेचा नहीं जा सकता और अगर ऐसा पाया गया, तो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे.” कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखे केवल सुबह 6-7 बजे और शाम 8-10 बजे के बीच फोड़ने की अनुमति होगी.

इसमें कहा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे. कोर्ट ने यह नोट करते हुए कि उन्हें “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाना है, 18 से 21 अक्टूबर तक प्रतिबंध को ढील दी. यह फैसला उस दिन आया है जब GRAP स्टेज-1 (Graded Response Action Plan) लागू किया गया था, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गिर गई थी और Stage-I GRAP कार्रवाई तुरंत लागू की गई थी.

संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा

हर दिवाली, पटाखों के कारण दिल्ली की पहले से ही प्रदूषित वायु गुणवत्ता और खराब होने की चिंता बढ़ जाती है. आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, “हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी सीमित मात्रा में पटाखे चलाने की अनुमति देना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ हम समझौता नहीं कर सकते.”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर राजधानी में हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं. यह निर्णय दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है.”

दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार।



यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।



दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “दिल्ली सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक साफ और हरित दिल्ली बनाने के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों की चमक और उल्लास बरकरार रहे, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी हो. इस दिवाली, आइए हम सभी हरित पटाखों के साथ मिलकर त्योहार मनाएँ, उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करें, और ‘हरित और समृद्ध दिल्ली’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करें.”

कोर्ट ने दिल्लीवासियों को दिवाली के एक दिन बाद, 21 अक्टूबर को हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर के बाहर से पटाखों की बिक्री रोकने के लिए प्राधिकरण द्वारा अचानक और नियमित जांच की जाएगी.

