इस दिवाली भारतीय कहां ट्रैवल कर रहे हैं? जानें Gen Z और मिलेनियल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन लिस्ट

Diwali 2025: इस दिवाली मिठाई, पटाखे और प्रदूषण से बचने के बारे में क्या आप भी सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं! दिवाली की लंबी छुट्टी का पूरा फायदा उठाने का यह बढ़िया मौका है. इस दिवाली कुछ लोग अपने ड्रीम डेस्टिनेशन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग घर पर ही लंबी छुट्टी का मज़ा लेने वाले हैं.

Pickyourtrail की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब आधे भारतीय यात्री इस साल त्योहार का मज़ा लेने के लिए 5000 km दूर किसी डेस्टिनेशन जाने का फैसला कर चुके हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस साल लगभग 46% लोग अपना ट्रैवल फेस्टिवल मनाने के लिए कर रहे हैं.

सबसे हॉट ट्रैवल स्पॉट कौन सा है?

साउथ-ईस्ट एशिया का ये खूबसूरत डेस्टिनेशन अब सबकी नजरों में है. 4-6 दिन की ट्रिप के लिए पर्फेक्ट, वियतनाम (Vietnam) भारतीय पर्यटकों के लिए टॉप स्पॉट बन गया है. एडवेंचर और इतिहास पसंद करने वालों के लिए यह एक बढ़िया जगह है. यहां का मौसम, सुंदर समुद्र तट और फोटो खिंचवाने वाली जगहें सबको बहुत पसंद आ रही हैं.

Tam Coc की limestone caves से होकर गुजरना , मूआ केव्स (Mua Caves) के सुंदर व्यू पॉइंट तक चढ़ाई करना और Ba Na Hills के गोल्डन ब्रिज पर घूमना, ये सब ऐसे मज़ेदार अनुभव हैं जो बहुत से लोगों को पसंद आते हैं. सच में, वियतनाम घूमने में आसान है, यहाँ एडवेंचर के साथ-साथ परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटो लेने की ढेरों जगहें भी हैं.

वियतनाम के अलावा लोग और कहां जाना पसंद कर रहे हैं?

थाईलैंड (Thailand) भी कई लोगों की पसंदीदा जगह बन गया है. यहां 6 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है. खूबसूरत बीच, रंग-बिरंगे मार्केट और आरामदायक स्पा जैसी सुविधाएं सब कुछ है. खास बात ये है कि ‘व्हाइट लोटस सीजन 3’ आने के बाद थाईलैंड में ट्रैवल में दिलचस्पी और बुकिंग्स दोनों बढ़ गई हैं. "‘सेट-जेटिंग’ ट्रेंड को शुरू करते हुए, Expedia की ट्रैवल एक्सपर्ट मेलानी फिश ने बताया कि मिनीसिरीज़ ने लोगों को अपने पसंदीदा शो और फिल्मों में दिखाए गए डेस्टिनेशन्स की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया. सच में, शो के चलते थाईलैंड में लग्ज़री होटलों की डिमांड बढ़ने से होटल की कीमतें 10–15% तक बढ़ गईं.

सिंगापुर (Singapore), जो फैमिली ट्रिप के लिए पसंदीदा है, थीम पार्क और एडवेंचर एक्टिविटी से भरा हुआ है और यहाँ की नाइट सफारी भी बहुत फेमस हैं. लिस्ट में अगली जगह है जापान (Japan), जहां फॉल और विंटर का मौसम एक साथ मिलता है. cultural travellers और टेक-लवर्स दोनों के लिए परफेक्ट, जापान इस दिवाली सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है.

लिस्ट की सबसे महंगी जगहों में से एक है ऑस्ट्रेलिया, जहां 6 दिन की ट्रिप का खर्च करीब 3 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आता है. यहां आप रीफ डाइविंग, खूबसूरत ड्राइव और सिडनी के शानदार स्काईलाइन का आनंद ले सकते हैं.

क्या आप विदेश में मनाना चाहते हैं दिवाली?

अगर आप दिवाली विदेश में मनाना चाहते हैं तो श्रीलंका और मलेशिया लोगों की पहली पसंद हैं. क्योकि यहां दिवाली मनाई जाती है इसलिए आप बीच, रेनफॉरेस्ट या हलचल भरे शहरों का मज़ा ले सकते हैं और साथ ही मंदिरों के rituals और दिवाली की खुशियों का अनुभव भी कर सकते हैं.

लेकिन इस ट्रेंड को चला कौन रहा है? ये Gen Z और मिलेनियल्स हैं. यह युवा पीढ़ी, अपनी आज़ादी के साथ, ट्रैवल का मज़ा ले रही है. बड़े शहर जैसे बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली सबसे ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं. शादी के सीजन में युवा कपल रोमांटिक गेटअवे पर जा रहे हैं, परिवार छुट्टियों में साथ टाइम बिता रहे हैं, और दोस्त मिलकर नए एडवेंचर का मज़ा ले रहे हैं.

