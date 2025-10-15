ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर 8% चढ़े, ब्रोकरेज हाउस भी हुए बुलिश, क्या है वजह?

ICICI Lombard General Insurance Stock Price : आज के कारोबार में आईसीआईसीआई लोम्‍बार्ड जनरल इंश्‍योरेंस के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में यह 8.5 फीसदी मजबूत होकर 2,016.40 रुपये पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को यह 1,855 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 24 फीसदी तक रिटर्न की उम्‍मी जताई है.

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी (ICICI Lombard General Insurance) का मुनाफा 18.1% बढ़कर 8.20 अरब रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6.94 अरब रुपये था. जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कर के बाद लाभ (PAT) यानी मुनाफा 22.9% बढ़कर 15.67 अरब रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में यह 12.74 अरब रुपये था. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के लिए प्रति शेयर 6.50 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है.

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 2,300 रुपये

करंट प्राइस : 1,855 रुपये

रिटर्न अनुमान : 24%

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FY26 में सुधार की उम्मीद है, जो फेवरेबल रेगुलेटरी नीतियों से प्रेरित होगा. हाल ही में GST छूट मिलने से हेल्थ इंश्योरेंस अब और सस्ता व सुलभ हो जाएगा. वहीं, ऑटो इंश्योरेंस में प्रीमियम दरों में कटौती से कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है, जिससे कंपनी को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी. कंपनी का रिटेल हेल्थ सेगमेंट लगातार मजबूत हो रहा है, नए ग्राहकों को जोड़ने की बेहतर रणनीति और इसके लोकप्रिय ‘एलीवेट’ प्रोडक्ट की मांग के कारण, कंपनी को मार्केट शेयर बढ़ाने में सफलता मिल रही है.

ब्रोकरेज ने अपने FY26, FY27 और FY28 के लिए नेट अर्न प्रीमयम (NEP) अनुमान को 6%, 7% और 7% बढ़ाया है, क्योंकि GST छूट से मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद है. हालांकि, EPS (प्रति शेयर आय) के अनुमान को इस अवधि के लिए सिर्फ 1% , 2% और 3% बढ़ाया गया है, क्योंकि मोटर सेगमेंट में कंबाइंड रेश्‍यो थोड़ा अधिक रहने की संभावना है.

जेएम फाइनेंशियल

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 2,222 रुपये

करंट प्राइस : 1,855 रुपये

रिटर्न अनुमान : 20%

जेएम फाइनेंशियन का कहना है कि कंपनी के नतीजे उम्‍मीद के अनुसार रहे हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) 8.2 बिलियन रुपये रहा, जो तिमाही बेसिस पर डबल डिजिट ग्रोथ है. सालाना बेसिस पर यह 18% ज्‍यादा है. कंबाइंड रेश्यो 105.1% रहा, जो कि अनुमान के मुताबिक है. मुख्य रूप से मबूत निवेश आय के चलते कंपनी का मुनाफा बेहतर हुआ है.

क्‍लेम परफॉर्मेंस की बात करें तो फायर (आग), मोटर और हेल्‍थ जैसे मुख्य सेगमेंट में क्‍लेम का प्रदर्शन पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर हुआ है. हालांकि फसल बीमा सेगमेंट में क्‍लेम का प्रदर्शन खराब रहा. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि प्रीमियम ग्रोथ (जो अभी 3.5% है) बढ़ेगी, क्योंकि फायर और मोटर सेगमेंट में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं और रिटेल हेल्थ में मबूती बनी हुई है.

मजबूत नतीजों को देखते हुए, ब्रोकरेज हाउस ने वित्त वर्ष 2026, 2027 और 2028 के लिए अपने प्रति शेयर आय (EPS) के अनुमानों को 4%, 2% और 1% बढ़ा दिया है. ब्रोकरेज ने शेयर में टारगेट प्राइस में हल्‍की कटौती की है और 2,250 रुपये से घटाकर 2,222 रुपये कर दिया है. लेकिन खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है.