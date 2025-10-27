The Ba****ds of Bollywood : 'शाहरुख को होगा बेटे पर गर्व' - शशि थरूर ने आर्यन खान की Netflix सीरीज को बताया मास्टरपीस

The Ba****ds of Bollywood review by Shashi Tharoor : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली Netflix सीरीज “The Ba**ds of Bollywood” इन दिनों सुर्खियों में है. यह सीरीज उनके डायरेक्शन करियर की शुरुआत है और दर्शकों के साथ-साथ दिग्गज नेताओं को भी प्रभावित कर रही है. कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने इस सीरीज की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि आर्यन खान का यह काम ‘मास्टरपीस’ है और शाहरुख खान को अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए.

शशि थरूर बोले – “तारीफ के लिए शब्द नहीं हैं”

थरूर ने अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सीरीज का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “मैं बीमार था, दो दिन से बिस्तर पर ही था. मेरी बहन और स्टाफ ने कहा कि Netflix पर कुछ देखो. तब मैंने ‘The Ba**ds of Bollywood’ देखना शुरू किया, और यह अब तक की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक निकली — बिल्कुल #OTT GOLD!”

उन्होंने आगे लिखा, “आर्यन खान का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू देखने के बाद मुझे तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे. यह शो आपको धीरे-धीरे अपने में खींच लेता है और फिर आप इससे निकल नहीं पाते. इसकी राइटिंग शार्प है, डायरेक्शन बेखौफ है…यह वैसा ही सटायर है जिसकी बॉलीवुड को ज़रूरत थी.”

“एक सच्चे स्टोरीटेलर की एंट्री”

थरूर ने शो की तकनीकी खूबसूरती और इसके सटायर की तारीफ करते हुए कहा, “यह एक शानदार, कभी हंसाने वाली, कभी इमोशनल और साहसिक स्टोरी है जो ग्लैमर की परत के नीचे से झांकती है. हर सिनेमाई क्लिशे को चाकू जैसी धार वाले शार्प ह्यूमर के साथ दिखाया गया है. सात एपिसोड की यह सीरीज एक सच्चे स्टोरीटेलर की एंट्री का ऐलान करती है. आर्यन खान, आपने एक मास्टरपीस दिया है.”

“शाहरुख, आपको बेटे पर गर्व होना चाहिए”

अपने पोस्ट के अंत में शशि थरूर ने शाहरुख खान को संबोधित करते हुए लिखा, “@iamsrk, यह एक पिता का दूसरे पिता के लिए मैसेज है - आपको अपने बेटे पर बहुत गर्व होना चाहिए.”

फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई पर सटायर

‘The Ba**ds of Bollywood’ को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. इसे आर्यन खान (Aryan Khan) ने क्रिएट, को-राइट और डायरेक्ट किया है. सीरीज में बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई को सटायर, ड्रामा और मज़ेदार ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है. कहानी नए अभिनेता आसमान सिंह (लक्ष्य) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद अचानक सुपरस्टार बन जाता है.

आर्यन खान की इस पहली सीरीज ने न केवल ओटीटी दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि सिनेमा और राजनीति की दुनिया से भी तारीफें बटोरी हैं.