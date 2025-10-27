scorecardresearch
ICICI Pru Life की नई पहल, अब मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी भर सकेंगे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम

ICICI Pru Life New Digital Payment Option : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ग्राहक अब अपने पसंदीदा मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए सीधे इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं.

ICICI Pru Life का प्रीमियम भरने का नया तरीका, बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगी सुविधा. (Image : Pixabay)

ICICI Prudential Life Insurance ICICI Prudential Life Insurance New Digital Payment Option : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है. अब ग्राहक अपने पसंदीदा मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए सीधे इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अलग से इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी.

इस सुविधा को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बैंकिंग कनेक्ट (Banking Connect) प्लेटफॉर्म के जरिये शुरू किया गया है. इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रू लाइफ (ICICI Pru Life) ऐसी सुविधा देने वाली देश की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर

बैंकिंग कनेक्ट फीचर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्राहक अपने मौजूदा मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकें. इसमें सिर्फ एक बार ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिससे पूरी प्रोसेस ज्यादा तेज और सुरक्षित बन गई है. यह प्लेटफॉर्म इंटर-ऑपरेबल है, यानी इसमें कई बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर एक ही डिजिटल सिस्टम पर जुड़े हुए हैं. इससे ग्राहक किसी भी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं.

बेहतर होगा कस्टमर एक्सपीरियंस

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अमिश बैंकर ने इस नई पहल की जानकारी देते हुए कहा, “मोबाइल-फर्स्ट पेमेंट ऑप्शन शुरू करने का मकसद कस्टमर एक्सपीरियंस को आसान और बेहतर बनाना है. हमने इसे ग्राहकों की जरूरतों और पसंद के हिसाब से डिजाइन किया है. अब बैंकिंग कनेक्ट (Banking Connect) के जरिए ग्राहकों को उनके ही बैंकिंग ऐप में प्रीमियम पेमेंट की सुविधा दी जा रही है, जिससे यह और भी बेहतर एक्सपीरियंस बनेगा.”

डिजिटल इनोवेशन पर जोर

कंपनी का कहना है कि इस पहल से पॉलिसीहोल्डर्स को इंश्योरेंस प्रीमियम (Insurance Premium) भरने के लिए हर स्टेज पर आसान, ट्रांसपेरेंट और बेहतर डिजिटल सर्विस मिलेगी. यह कंपनी के डिजिटल इनोवेशन रोडमैप और आगे बढ़ाने वाला कदम है. खास बात ये है कि इस इंटर-ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम से ग्राहकों को किसी एक बैंक या प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट का एक्सपीरियंस अधिक आसान और भरोसेमंद बनेगा.

