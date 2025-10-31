Aadhaar Card Online Update : आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म की तारीख और मोबाइल नंबर कैसे बदलें – क्या है आसान ऑनलाइन तरीका

Aadhaar card online update : How to change name, address, date of birth and phone number online in simple steps, explained in Hindi: अगर आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar card) में किसी जानकारी को अपडेट या सही करना चाहते हैं, तो यह काम बेहद आसान होने जा रहा है. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार अपडेट करने की प्रक्रिया को लगातार पहले से ज्यादा सरल और तेज़ बनाने में लगा है.
आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है. यह सरकारी और वित्तीय सेवाओं (government and financial services) से जुड़ी लगभग हर प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है. ऐसे में अगर आपके आधार पर नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी गलत है, तो यह KYC (Know Your Customer), बैंक अकाउंट या सरकारी बेनिफिट्स में परेशानी का कारण बन सकती है.
UIDAI ने आसान किया आधार अपडेट प्रोसेस (UIDAI Aadhaar update process)
UIDAI (Unique Identification Authority of India) लगातार आधार सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटा है. अब यह नया Aadhaar update process और तेज़ और पेपरलेस होने जा रहा है. इस सिस्टम में यूजर की जानकारी अपने आप वेरिफाई हो जाएगी, क्योंकि UIDAI इसे अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे PAN card, passport, और ration card से क्रॉस-चेक करेगा.
इससे बार-बार डॉक्युमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी. साथ ही UIDAI अब utility bills जैसे बिजली का बिल (electricity bill) को भी address proof के तौर पर मान्यता देने जा रहा है.
डिजिटल आधार और नया मोबाइल ऐप (Digital Aadhaar app, QR code Aadhaar)
UIDAI जल्द ही एक नया और एडवांस मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है. इस ऐप में digital Aadhaar और QR code की सुविधा होगी, जिससे आपको अब फिजिकल फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सुरक्षित तरीके से डिजिटल या masked Aadhaar शेयर कर सकेंगे.
यह नई सुविधा आपके डेटा को सुरक्षित रखेगी और आधार को पूरी तरह डिजिटल अनुभव में बदल देगी.
ऑनलाइन नाम कैसे बदलें – स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (How to update Aadhaar name online, UIDAI Self Service Update Portal, SSUP)
अगर आप अपने आधार कार्ड का नाम ऑनलाइन बदलना (Aadhaar name correction online) चाहते हैं, तो इसके लिए UIDAI Self Service Update Portal (SSUP) सबसे आसान तरीका है. ध्यान रहे, आपके मोबाइल नंबर को आधार से लिंक होना जरूरी है ताकि OTP-based verification किया जा सके.
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Self Service Update Portal (SSUP) ओपन करें.
लॉगिन करें: अपना 12-अंकों का Aadhaar number और Captcha कोड डालें. फिर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए 6-अंकों के OTP से लॉगिन करें.
डेमोग्राफिक डेटा चुनें: अब ‘Update Demographic Data’ पर क्लिक करें और ‘Name’ का विकल्प चुनें.
सही नाम भरें: अपने सपोर्टिंग डॉक्युमेंट के अनुसार सही नाम दर्ज करें. ध्यान रखें कि Aadhaar name correction का मौका केवल दो बार मिलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करें (PoI): पासपोर्ट, PAN card, वोटर आईडी या driving license जैसे किसी वैध दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
रिव्यू और सबमिट करें: सारी जानकारी जांचें और ‘Submit’ पर क्लिक करें. सबमिशन के बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप अपने Aadhaar update status को ट्रैक कर सकते हैं.
आधार में नाम बदलने के नियम और समय सीमा (Aadhaar name change rules)
ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर नाम पूरे जीवनकाल में केवल दो बार ही आसानी से बदल सकता है. इससे ज्यादा बार नाम बदलना हो, तो उसके लिए अलग प्रॉसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें गजट नोटिफिकेशन (gazette notification) की जरूरत पड़ती है. इसलिए ये काम करते समय पूरी सावधानी बरतना और सही जानकारी देना बेहद जरूरी है. आम तौर पर Aadhaar name correction का प्रोसेस कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में पूरा हो जाता है. उसके बाद आप नया e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं.
UIDAI आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया को लगातार पहले से ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए काम कर रहा है. ताकि आपको अपने Aadhaar card online update, Aadhaar name correction, Aadhaar address change, Aadhaar date of birth update, या Aadhaar phone number update में दिक्कत न हो.