NPS High Return Scheme : HDFC PF की 10 साल में 100% मुनाफा देने वाली स्कीम, एनपीएस में भी मिलता है इतना रिटर्न !

HDFC PF Tops NPS Tier 1 Equity Schemes : एनपीएस की टियर 1 स्कीम को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. लेकिन यह स्कीम लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग के साथ-साथ अच्छा-खासा मुनाफा भी दे सकती है. एचडीएफसी पेंशन फंड की एनपीएस टियर में शामिल इक्विटी स्कीम का पिछला प्रदर्शन इसका सबूत है.

दरअसल एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट (HDFC Pension Fund Management) की इक्विटी स्कीम NPS के टियर 1 ऑप्शन की लॉन्ग टर्म चैम्पियन साबित हुई है. अगर किसी ने इस स्कीम में सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) की तरह हर महीने रेगुलर पैसे डाले होंगे, तो 10 साल में उसे अपने निवेश पर 100% से भी ज्यादा मुनाफा मिला होगा. HDFC PF की यह स्कीम पिछले 10 साल में एनपीएस टियर 1 की चैंम्पियन साबित हुई है.

NPS टियर 1 इक्विटी स्कीम्स में HDFC PF सबसे आगे

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टैक्स सेविंग वाले टियर 1 ऑप्शन में शामिल HDFC पेंशन फंड की इक्विटी स्कीम ने 10 साल में 14.07% एनुअल रिटर्न दिया है. जो इस कैटेगरी की बाकी सभी स्कीम के रिटर्न से अधिक है. इस कैटेगरी में कुल 6 स्कीम्स के पिछले 10 साल के रिटर्न के आंकड़े उपलब्ध हैं:

पेंशन फंड का नाम / 10 साल का रिटर्न (CAGR)

1.HDFC पेंशन फंड : 14.07%

2. कोटक पेंशन फंड : 14.01

3. UTI पेंशन फंड : 13.82%

4. ICICI पेंशन फंड : 13.78%

5. LIC पेंशन फंड : 12.84%

6. SBI पेंशन फंड : 12.61%

(Source : NPS Trust Website, Returns as on 28th October, 2025)





10 साल में SIP पर 100% से ज्यादा मुनाफा

NPS के टियर 1 ऑप्शन के तहत HDFC पेंशन फंड की इक्विटी स्कीम में हर महीने SIP की तरह रेगुलर निवेश करना काफी फायदेमंद रहा है. अगर किसी ने इस तरीके से 10 साल तक पैसे लगाए होंगे, तो उसे अपने कुल निवेश पर 100% से ज्यादा मुनाफा मिला होगा :

HDFC पेंशन फंड में हर महीने निवेश : 10,000 रुपये

10 साल में निवेश की गई कुल रकम : 12 लाख रुपये

14.07% CAGR के हिसाब से 10 साल बाद फंड वैल्यू : 26.32 लाख रुपये

12 लाख रुपये के निवेश पर कुल मुनाफा : 14.32 लाख रुपये (मुनाफा 119%)

HDFC पेंशन फंड का 1, 3 और 5 साल में प्रदर्शन

NPS के टियर 1 ऑप्शन के तहत HDFC पेंशन फंड की इक्विटी स्कीम ने सिर्फ 10 साल ही नहीं, बल्कि पिछले 1, 3 और 5 साल में भी लगातार आकर्षक रिटर्न दिए हैं. खास तौर पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न तो काफी जबरदस्त हैं.

HDFC पेंशन फंड का 1 साल में रिटर्न (CAGR): 7.12 %

HDFC पेंशन फंड का 3 साल में रिटर्न (CAGR): 16.15 %

HDFC पेंशन फंड का 5 साल में रिटर्न (CAGR): 19.60 %

(Source : NPS Trust Website, Returns as on 28th October, 2025)



HDFC पेंशन फंड की टॉप 5 इक्विटी होल्डिंग

HDFC पेंशन फंड की इक्विटी स्कीम के लगातार अच्छा रिटर्न देने का मतलब यह भी है कि इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सेलेक्शन बढ़िया रहा है. स्कीम के पोर्टफोलियो में शामिल सभी टॉप 5 स्टॉक्स (Top 5 Equity Holdings) देश की दिग्गज और मजबूत कंपनियों के हैं:

1. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Ltd)

2. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Ltd)

3. रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd)

4. भारती एयरटेल (Bharati Airtel Ltd)

5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India)

HDFC पेंशन फंड की इस इक्विटी स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स और SIP की तरह निवेश करने पर मिले रिटर्न के डिटेल आगे देखेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एनपीएस और उसके टियर 1 ऑप्शन की खूबियों पर.

NPS : रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन का तरीका

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वेल्थ क्रिएशन का बेहतर जरिया माना जाता है. सरकार की पहल पर शुरू की गई इस योजना के तहत अलग-अलग फंड हाउस अपनी स्कीम्स चलाते हैं, जिनकी निगरानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा की जाती है. एनपीएस के तहत अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल और उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम चलाई जाती हैं.

NPS टियर 1 स्कीम का टैक्स बेनिफिट

NPS की टियर 1 स्कीम में एक वित्त वर्ष के दौरान किए गए 2 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा मैच्योरिटी के समय एकमुश्त निकाली जाने वाली 60 फीसदी रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता.

निवेश का कम खर्च

टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ निवेश का कम खर्च भी NPS की बड़ी खासियत है. इसके अलावा इक्विटी में निवेश करने वालों को लंबी अवधि के लॉक-इन का फायदा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के रूप में मिलता है. हालांकि एनपीएस में रिटर्न की गारंटी नहीं होती. खासतौर पर इसकी इक्विटी स्कीम के रिटर्न बाजार आधारित होने के कारण उन पर मार्केट की उथल-पुथल का ज्यादा असर पड़ता है. इसलिए निवेश का फैसला करने और अपने लिए स्कीम का चुनाव करने से पहले सारी बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)