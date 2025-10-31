NFO Alert : LIC MF कंजम्पशन फंड में सब्सक्रिप्शन खुला, किनके लिए सही है ये स्कीम, निवेश से पहले समझें हर जरूरी बात

LIC Mutual Fund NFO Review : एलआईसी म्यूचुअल फंड के कंजम्पशन थीम पर आधारित नए फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन खुल गया है. फंड हाउस का कहना है कि उसकी ये स्कीम भारत की खपत यानी कंजम्प्शन पर आधारित ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करने के लिए पेश की गई है. एलआईसी एमएफ कंजम्प्शन फंड (LIC MF Consumption Fund) के नाम से पेश यह एक थीमैटिक इक्विटी स्कीम है, जो भारत में बढ़ते घरेलू कंजम्पशन से सीधे तौर पर फायदा उठाने वाली कंपनियों में निवेश करेगी. NFO में सब्सक्रिप्शन आज यानी 31 अक्टूबर 2025 को खुला है और 14 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा.

NFO की इनवेस्टमेंट फिलॉसफी

भारत में बढ़ती इनकम, शहरीकरण और जीवनशैली में सुधार ने कंजम्पश की मांग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. एलआईसी म्यूचुअल फंड (LIC Mutual Fund) का नया कंजम्पशन फंड इन्हीं लंबे समय के ट्रेंड्स का फायदा उठाने के मकसद से निवेश करेगा. इस न्यू फंड ऑफर (New Fund Offer) का उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, डिस्क्रेशनरी खर्चों, और डिजिटल कंजम्पशन जैसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रही हैं.

LIC MF कंजम्प्शन फंड का एसेट एलोकेशन

LIC MF कंजम्प्शन फंड NFO से जुटाई गए फंड का निवेश लंबी अवधि में पूंजी को बढ़ाने (long term capital appreciation) के मकसद से किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य तौर पर इक्विटी और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होगा. स्कीम का 80 से 100% तक निवेश कंजम्प्शन थीम पर आधारित इक्विटी में होगा. इसके अलावा अधिकतम 20% तक निवेश कंजम्प्शन थीम से बाहर की इक्विटी में भी किया जा सकता है. फंड मैनेजर 0 से 20% तक निवेश डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर सकते हैं, जबकि REITs and InvITs में 0 से 10% तक निवेश किया जा सकता है.

U.P.L.I.F.T. स्ट्रैटेजी से बनेगा पोर्टफोलियो

फंड की निवेश रणनीति ‘U.P.L.I.F.T.’ थीम पर आधारित है. इस थीम के 6 प्रमुख फैक्टर हैं :

शहरीकरण (Urbanization) : शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन स्तर में सुधार से यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा जैसे क्षेत्रों में नए मौके खुल रहे हैं.

प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर बढ़ता फोकस (Premiumization) : बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते लोग बेहतर ब्रांड्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं.

लाइफस्टाइल में अपग्रेड (Lifestyle upgrades) : लग्जरी घरों, कारों और हाई-एंड गैजेट्स की मांग में तेजी.

बढ़ती आय (Income growth) : बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम से जरूरतों से आगे बढ़कर लोग अब अपनी ‘वॉन्ट्स’ (Wants) यानी ख्वाहिशों को पूरा करने पर खर्च कर रहे हैं.

फॉर्मलाइजेशन (Formalization) : बिना ब्रांड वाले उत्पादों से ब्रांडेड मार्केट की ओर बढ़ता ट्रेंड.

नई तकनीक को अपनाने का बढ़ता रुझान (Technology adoption) : ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और फिनटेक सेक्टर में बढ़ती डिजिटल खपत.





LIC MF कंजम्पशन फंड में क्या है खास

LIC MF Consumption Fund भारत के कंजम्पशन आधारित ग्रोथ इंजन में डायरेक्ट एक्सपोजर का मौका दे रहा है. फंड हाउस का कहना है कि कंजम्पशन की ग्रोथ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ी है.

यह फंड मार्केट कैप-एग्नॉस्टिक है, यानी यह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर मार्केट सेगमेंट की कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करेगा ताकि रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बना रहे.

इसके अलावा, यह डायवर्सिफाइड थीमैटिक स्ट्रक्चर के जरिए कंजम्पशन थीम से जुड़े कई सेक्टरों जैसे FMCG, ऑटो, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, ट्रेवल और मीडिया में निवेश करेगा.

किनके लिए सही है ये स्कीम?

LIC म्यूचुअल फंड की यह नई स्कीम उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो भारत की कंजम्पशन आधारित ग्रोथ स्टोरी में लंबे समय तक निवेश बनाए रखना चाहते हैं. इनमें ऐसे निवेशक भी शामिल हैं, जो कंजम्प्शन ट्रेंड सीकर (Consumption Trend Seekers) हैं, यानी जो देश में बढ़ती खपत के ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं. इनके अलावा ऐसे निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में एक थीमैटिक एक्सपोजर जोड़ना चाहते हैं, वे भी इसमें निवेश कर सकते हैं. लेकिन इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से इसमें उन्हीं निवेशकों को पैसे लगाने चाहिए जो बाजार की अस्थिरता का सामना कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए लंबी अवधि यानी 5 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेश करने की तैयारी रखते हैं.

NFO की बड़ी बातें (NFO Highlights)

स्कीम का नाम : LIC MF Consumption Fund

फंड टाइप : ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम (Consumption Theme).

NFO ओपनिंग डेट: 31 अक्टूबर 2025

क्लोजिंग डेट: 14 नवंबर 2025

रिइनवेस्टमेंट डेट: 25 नवंबर 2025 से शुरू

मिनिमम लंपसम इन्वेस्टमेंट : 5,000 रुपये से शुरू

मिनिमम मंथली SIP : 200 रुपये से शुरू

रिस्क लेवल : बहुत अधिक (Very High Risk)

बेंचमार्क इंडेक्स: Nifty India Consumption TRI

एग्जिट लोड: 90 दिनों के भीतर रिडीम करने पर 12% तक यूनिट्स पर कोई लोड नहीं, इसके बाद 1% लोड, 90 दिनों के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं.

फंड मैनेजर : सुमित भटनागर और करण दोशी

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)