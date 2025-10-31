Vedanta Q2 Results : वेदांता का मुनाफा 37.9% गिरा, लेकिन रेवेन्यू में 6% का इजाफा, नतीजों की 5 बड़ी बातें

Vedanta Q2FY26 Results : अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सितंबर 2025 तिमाही (Q2FY26) के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट 37.9% घटकर 3,479 करोड़ रुपये पर आ गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 5,603 करोड़ रुपये था. हालांकि, इस दौरान रेवेन्यू 6% बढ़कर 39,218 करोड़ रुपये हो गई, जो कंपनी का अब तक का दूसरी तिमाही का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. वेदांता के इन नतीजों की 5 बड़ी बातें:

1. मुनाफे में गिरावट लेकिन रेवेन्यू ने बनाया रिकॉर्ड

वेदांता का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6% बढ़कर 39,218 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 37,171 करोड़ रुपये से अधिक है. कंपनी ने यह प्रदर्शन लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) के ऊंचे दाम, प्रीमियम में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा से हुए लाभ की वजह से हासिल किया. हालांकि, वॉल्यूम में मामूली गिरावट रही.

दूसरी ओर, टैक्स के बाद लाभ (PAT) 3,479 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 37.9% कम है. इसका मुख्य कारण रहा 2,067 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल खर्च, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और एक मध्यस्थता विवाद के निपटारे से जुड़ा था.

2. दूसरी तिमाही में रेवेन्यू के सबसे मजबूत आंकड़े

दूसरी तिमाही में कंपनी (Vedanta Ltd) की रेवेन्यू 39,218 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 6% की वृद्धि है. वेदांता के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) अजय गोयल ने कहा कि यह दूसरी तिमाही के लिए रेवेन्यू का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. गोयल ने कहा, “दूसरी तिमाही में EBITDA 11,612 करोड़ रुपये रहा, जो 12% की सालाना बढ़त दिखाता है. एक्सेप्शनल आइटम्स (exceptional items) को छोड़कर हमारा नेट प्रॉफिट (PAT) 5,026 करोड़ रुपये रहा, जो 13% की ग्रोथ दिखाता है. दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी पहले ही शेयरहोल्डर्स के लिए 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित कर चुकी है.”

कंपनी के सीएफओ के मुताबिक कंपनी ने अपने कर्ज के स्तर में भी सुधार किया है. कंपनी का कर्ज-एबिटा अनुपात (Net Debt to EBITDA Ratio) 1.37 गुना है, जो पिछले साल के 1.49 गुना से बेहतर है. कंपनी का कहना है कि क्रिसिल और ICRA द्वारा AA क्रेडिट रेटिंग भी उसकी वित्तीय मजबूती और बाजार के भरोसे को दर्शाती है.

3. किस एक्सेप्शनल खर्च ने घटाया मुनाफा?

वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) की इस कंपनी का प्रॉफिट घटने की सबसे बड़ी वजह रही 2,067 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल खर्च. CFO अजय गोयल ने बताया कि इसमें 1,407 करोड़ रुपये का राइट-ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है, जो पावर बेनिफिट क्लेम पर दिया गया था. इसके अलावा 660 करोड़ रुपये का भुगतान तलवंडी साबो पावर यूनिट से जुड़े एक मध्यस्थता विवाद में सेटलमेंट के रूप में किया गया. हालांकि, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने फिलहाल इस रकम को राइट-ऑफ कर दिया है.

4. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और नए प्रोजेक्ट्स का हाल

वेदांता के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा ने कहा, “FY26 की पहली छमाही हमारे रेजिलिएंस को दिखाती है. हमने 8% की सालाना EBITDA ग्रोथ दी, जबकि इस दौरान बाजार में अनिश्चितताएं और प्रमुख कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट रही. यह प्रदर्शन हमारे वॉल्यूम ग्रोथ और कॉस्ट कटिंग पर डिसिप्लीन के साथ फोकस करने का नतीजा है.”

उन्होंने बताया कि कंपनी ने कई नए प्रोजेक्ट्स में प्रगति दर्ज की है—

1.3 GW नई पावर कैपेसिटी की शुरुआत



BALCO में नए स्मेल्टर से पहली बार मेटल प्रोडक्शन



लांजीगढ़ रिफाइनरी के 1.5 MTPA ट्रेन-2 से पहली बार एल्युमिना प्रोडक्शन



देबारी में 160 KTPA रोस्टर की शुरुआत





अरुण मिश्रा ने बताया कि “बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और कमोडिटी प्राइसेज में रिकवरी से FY26 में कंपनी EBITDA के 6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को पार करने की स्थिति में पहुंच रही है.

5. कर्ज और रेटिंग की स्थिति सुधरी

30 सितंबर 2025 तक वेदांता का ग्रॉस डेट (Gross Debt) 83,544 करोड़ रुपये था, जबकि नेट डेब्ट (Net Debt) 62,063 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का नेट डेब्ट-टू-EBITDA अनुपात (Net Debt to EBITDA Ratio) 1.37x पर है. कंपनी के पास 21,481 करोड़ रुपये का कैश और कैश इक्विवेलेंट है. क्रिसिल (Crisil) और ICRA दोनों ने वेदांता को AA रेटिंग दी है, जो इसकी वित्तीय स्थिति की मजबूती को दर्शाता है.

वेदांता का नेट प्रॉफिट भले ही घटा हो, लेकिन EBITDA और रेवेन्यू दोनों में रिकॉर्ड प्रदर्शन कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाते हैं. नए पावर और मेटल प्रोजेक्ट्स के साथ कंपनी FY26 में बेहतर नतीजों की उम्मीद रखती है.