निवेश-बचत कमोडिटी

Gold Rate Today : सोना 2200 रुपये बढ़कर 1,25,600 पर पहुंचा, चांदी में 2000 रुपये की गिरावट, एक्सपर्ट्स ने क्या बताई वजह

Gold Price Today : दिल्ली में शुक्रवार को सोना 2,200 रुपये बढ़कर 1,25,600 रुपये तक पहुंच गया. चांदी 2,000 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,000 रुपये पर बंद हुई.

Written byFE Hindi Desk

FE Hindi Desk
Gold Price Today : Gold Rate Today, gold price in India, silver price, bullion market, gold investment, festive demand

Gold Rate Today : सोना 2,200 रुपये बढ़कर 1,25,600 पर, क्यों कम हुई चांदी की चमक? (AI Generated Image)

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : दिल्ली के सर्राफा बाजार (bullion market) में शुक्रवार को सोने के दामों में बड़ी तेजी देखी गई. 99.9 फीसदी प्योरिटी वाले सोने का भाव 2,200 रुपये चढ़कर 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत में 2,000 रुपये की गिरावट आई और यह 1,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. जानकारों के मुताबिक रुपये की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असमंजस की वजह से सोने की मांग को सपोर्ट मिल रहा है.

रुपये की कमजोरी से सोने को मिला सपोर्ट

एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) के सीनियर एनालिस्ट (Senior Analyst - Commodities) सौमिल गांधी ने बताया, “हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने में तेजी आई क्योंकि रुपये में गिरावट दर्ज की गई.” शुक्रवार को रुपया शुरुआती नुकसान से संभलकर 88.69 प्रति डॉलर पर थमा, लेकिन घरेलू बाजार में कमजोर इक्विटी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत डॉलर ने सोने को ऊंचाई पर बनाए रखा.

गांधी के अनुसार, रुपये की वैल्यू में गिरावट के कारण भी सोना महंगा हुआ है, क्योंकि सोने की खरीद डॉलर में होती है. ऐसे में जब रुपया कमजोर होता है, तो सोने का आयात (gold import) महंगा पड़ता है, जिससे घरेलू कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है.

चांदी की कीमतों में गिरावट 

सोने की तेजी के उलट चांदी की कीमतों (silver price) में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली. चांदी 2,000 रुपये टूटकर 1,53,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. एक दिन पहले यानी गुरुवार को यह 1,55,000 रुपये प्रति किलो पर थी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि, सोने की तुलना में चांदी का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा होता है, और ग्लोबल इकॉनमी की सुस्ती के संकेतों ने चांदी की मांग को कुछ कमजोर किया है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी दिखी हलचल

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों (global gold prices) में मामूली गिरावट दर्ज की गई. स्पॉट गोल्ड 0.52 फीसदी फिसलकर 4,003.49 यूएस डॉलर प्रति औंस पर आ गया. वहीं सिल्वर की कीमत 48.97 डॉलर प्रति औंस पर हल्की बढ़त के साथ बंद हुई. हालांकि निवेशक अभी भी सोने को एक सुरक्षित निवेश (safe haven asset) के रूप में देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कारोबारी तनाव जारी हैं.

सौमिल गांधी के मुताबिक “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक पॉजिटिव रही, लेकिन दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म कंपटीशन को लेकर चिंता बनी हुई है. यही वजह है कि निवेशकों ने एक बार फिर गोल्ड की ओर रुख किया है.”

आगे कैसा रहेगा सोने का रुख?

एलकेपी सिक्योरिटीज (LKP Securities) के वीपी और रिसर्च एनालिस्ट (VP - Research Analyst, Commodity and Currency) जतिन त्रिवेदी ने कहा, “गोल्ड की कीमतें (gold prices) इस हफ्ते अस्थिर रहीं लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही हैं. डॉलर इंडेक्स के ऊंचा रहने के बावजूद बुलियन को सपोर्ट मिला है. फिलहाल 1,18,000 रुपये पर सपोर्ट का लेवल है, जबकि 1,24,000 रुपये के लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है. जब तक अमेरिका-चीन और अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड बैलेंस पर हालात साफ नहीं हो जाते, तब तक सोने में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.”

इस वक्त निवेशकों के लिए सोना एक बार फिर सुरक्षित ठिकाना बनता दिख रहा है. वहीं, त्योहारी सीजन (festive demand) में ज्वैलर्स की ओर से बढ़ी खरीदारी ने भी घरेलू बाजार में दामों को ऊपर की तरफ धकेला है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करें.)

