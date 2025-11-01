FD Rates: सीनियर सिटिजन एफडी पर ये बैंक दे रहे हैं सबसे अधिक ब्याज, अपनी सेविंग पर कमाई का बेहतर मौका

Best Senior Citizen FD Interest Rate: बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दरों में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अब भी सबसे भरोसेमंद और आकर्षक निवेश विकल्प बना हुआ है. जहां एक ओर देश का सेंट्रल बैंक RBI रेपो रेट को स्थिर बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर कई स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बैंक सीनियर सिटिजन को लुभाने के लिए 5 साल की एफडी पर 8.10% तक ब्याज दे रहे हैं. अगर आप एक सीनियर सिटिजन हैं और अपनी सेविंग 5 साल की एफडी स्कीम में जमा कर सुरक्षित निवेश के साथ अच्छी कमाई चाहते हैं, यहां बैंकों द्वारा डिपॉजिट पर दिए जा रहे ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला ले सकते हैं.

5 साल की सीनियर सिटिजन FD पर दे रहे हैं ये 5 बैंक

सरकारी बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

State Bank of India - 7.05

Bank of Baroda - 7.00

Union Bank of India - 6.90

Central Bank of India - 6.75

Punjab National Bank - 6.75

प्राइवेट बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

SBM Bank - 7.50

YES Bank - 7.50

DCB Bank - 7.25

RBL Bank - 7.20

Axis Bank - 7.10

स्मॉल फाइनेंस बैंक

बैंक का नाम - सालाना ब्याज दर (%)

Suryoday Small Finance Bank - 8.10

Jana Small Finance Bank - 8.00

Utkarsh Small Finance Bank - 7.75

Ujjivan Small Finance Bank - 7.70

Fincare Small Finance Bank - 7.25

कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज

सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 7.05% ब्याज दे रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे अधिक है. वहीं प्राइवेट बैंकों में एसबीएम बैंक और यस बैंक दोनों 7.5% ब्याज की पेशकश कर रहे हैं. सबसे आकर्षक दरें स्मॉल फाइनेंस बैंकों से आ रही हैं. सुर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर 8.10% ब्याज दे रहा है, जो फिलहाल सभी बैंकों में सबसे अधिक है.

RBI की नीति और ब्याज दरों का भविष्य

एफडी दरों का वर्तमान रुझान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति से सीधा जुड़ा हुआ है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक के इस निर्णय के बाद ज्यादातर बैंकों ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. मौजूदा स्तर पर रेपो रेट को स्थिर रखने से निकट भविष्य में जमा दरों में बड़ी कटौती की संभावना कम है.

घटती दरों का असर

ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2025 में आरबीआई अब तक तीन बार रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर चुका है. रेपो रेट में गिरावट का मतलब होता है कि बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे वे आम ग्राहकों को एफडी पर भी कम ब्याज देने लगते हैं. यही कारण है कि इस साल के दौरान कई बैंकों ने अपनी एफडी दरों में चरणबद्ध तरीके से कमी की है.

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में निवेश के समय इन बातों का भी रखें ध्यान

हाई इंटरेस्ट रेट लुभावनी हो सकती हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, प्रत्येक बैंक में प्रति जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित होती है. चूंकि स्मॉल फाइनेंस बैंकों का बिजनेस मॉडल बड़े बैंकों की तुलना में थोड़ा जोखिमभरा हो सकता है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन बैंकों में अपनी जमा राशि को 5 लाख रुपये की DICGC सीमा के भीतर ही रखें. यह आपके मूलधन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, भले ही बैंक किसी वित्तीय संकट में फंस जाए.

(नोट: एफडी ब्याज दर से जुड़ी ये लिस्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. बैंक अपने ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करते रहते हैं. ऐसे में उपरोक्त में से किसी भी बैंक की एफडी स्कीम में पैसे लगाने से पहले ब्याज दर और स्कीम से जुड़ी शर्तें समझ लें.)