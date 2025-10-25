Paytm, Google Pay जैसे UPI ऐप से 10 रुपये में भी खरीद सकते हैं सोना, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

अब वह दौर गया जब सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकान पर भारी भरकम रकम के साथ घंटों इंतजार करना पड़ता था. आज के डिजिटल युग में, आप अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 10 रुपये की छोटी रकम से भी शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं. Google Pay और Paytm जैसे प्रमुख UPI ऐप अब डिजिटल गोल्ड शॉपिंग की सुविधा दे रहे हैं, जिसने कीमती धातु में निवेश को बेहद आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है.

डिजिटल गोल्ड खासकर छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है, क्योंकि यह यूजर की सेविंग को सुरक्षित रखता है और आपको भंडारण या चोरी की चिंता से मुक्त रखता है, क्योंकि आपका सोना बैंक-अप्रूव्ड वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है.

Advertisment

Also read : PVC Aadhaar Card: सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे बनवा सकते हैं ATM जैसा आधार कार्ड, न फटेगा, न टूटेगा, ये है ऑर्डर करने का आसान तरीका

क्यों है डिजिटल गोल्ड आज का स्मार्ट निवेश?

डिजिटल गोल्ड को निवेश का एक स्मार्ट तरीका माना जाता है क्योंकि:

कम राशि से शुरुआत: आप सिर्फ10 रुपये से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं.

सुरक्षित भंडारण: आपको सोने को घर पर रखने की जरूरत नहीं, यह वॉल्ट में सुरक्षित रहता है.

शुद्धता की गारंटी: डिजिटल गोल्ड 99.9% प्योर (999 गोल्ड) होता है.

लचीलापन: आप इसे कभी भी जरूरत पड़ने पर बेच सकते हैं या फिजिकल गोल्ड क्वॉइन या गोल्ड बार में बदलवा सकते हैं.

Paytm और Google Pay से डिजिटल गोल्ड खरीदने का तरीका

डिजिटल गोल्ड खरीदना बेहद सरल है और इसे मिनटों में पूरा किया जा सकता है:

Paytm से ऐसे खरीदें

Paytm ऐप खोलें और सर्च बार में "Gold" टाइप करें.

गोल्ड सेक्शन में "Buy Lump Sum" या "Save Daily" का विकल्प चुनें.

आप अपनी पसंद की राशि (₹10 से भी) डालकर खरीद सकते हैं.

आपका खरीदा हुआ सोना तुरंत आपके डिजिटल गोल्ड अकाउंट में सुरक्षित हो जाएगा.

Google Pay से ऐसे खरीदें

Google Pay ऐप खोलें और सर्च बार में "Gold" टाइप करें.

"Buy" विकल्प पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिए गए 201 या 501 रुपये जैसे पूर्वनिर्धारित अमाउंट चुनें, या अपनी इच्छानुसार राशि दर्ज करें.

भुगतान करते ही सोना आपके लिए खरीद लिया जाएगा. आप यहीं पर "Sell" ऑप्शन का उपयोग करके इसे तुरंत बेच भी सकते हैं.

Also read : PM Kisan: नहाय खाय के साथ छठ पर्व की आज से शुरूआत, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को कब मिलेंगे 2000 रुपये?

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोना खरीदते समय गहनों या सिक्कों पर लिखा 999 या 995 का नंबर उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता बताता है. 999 गोल्ड का मतलब है कि इसमें 99.9% तक शुद्ध सोना है और इसे सबसे शुद्ध फॉर्म माना जाता है, जो आमतौर पर निवेश के लिए खरीदे जाने वाले सिक्कों या बार में इस्तेमाल होता है.

वहीं, 995 गोल्ड में 99.5% सोना होता है, यानी इसमें 0.5% अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, जो गहनों को टिकाऊ बनाने के लिए मिलाया जाता है ताकि वे आसानी से टूटें नहीं. इसलिए, अगर आप निवेश या गिफ्टिंग के लिए सोना खरीद रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्योरिटी वाला 999 गोल्ड ही बेहतर माना जाता है.