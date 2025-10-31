SBI Credit Card: 1 नवंबर से वॉलेट लोड और एजुकेशन पेमेंट पर लगेगा 1% चार्ज, एसबीआई क्रेडिट कार्ड हैं तो समझ लें पूरी डिटेल

SBI Credit Card Users to Pay 1% Extra on Wallet Top-Ups and Third-Party Education Payments: अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से अक्सर Paytm, PhonePe, Amazon Pay या अन्य ऐप्स के जरिए पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 नवंबर 2025 से SBI कार्ड दो नए सर्विस चार्ज लागू करने जा रहा है, जिनका असर खासतौर पर उन यूज़र्स पर पड़ेगा जो वॉलेट में पैसे जोड़ते हैं या थर्ड-पार्टी ऐप्स से स्कूल-कॉलेज की फीस भरते हैं. एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, दोनों नए चार्ज 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं.

वॉलेट लोड पर लगेगा चार्ज

अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से किसी डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm, PhonePe, Amazon Pay में 1000 रुपये से ज्यादा की राशि जोड़ते हैं, तो उस पर 1% सर्विस चार्ज देना होगा. उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने Paytm वॉलेट में 2000रुपये SBI कार्ड से डाले, तो आपको 2000 रुपये × 1% = 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यानि आपके कार्ड से कुल 2020 रुपये कटेंगे.

लेकिन अगर आप 1000 रुपये या उससे कम जोड़ते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा.

एजुकेशन पेमेंट पर देना होगा चार्ज

अगर आप अपने SBI कार्ड से किसी थर्ड-पार्टी ऐप जैसे Paytm, PhonePe, GPay आदि के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो अब उस पर भी 1% चार्ज देना होगा. उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर आपने अपने बच्चे की कॉलेज फीस 50,000 रुपये किसी ऐप से चुकाई, तो आपको 50,000 रुपये × 1% = 500 रुपये अलग से चार्ज देना होगा. यानि आपके कार्ड से कुल 50,500 रुपये कटेंगे.

लेकिन अगर आप वही फीस सीधे कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या POS मशीन (Swipe Machine) से भरते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा.

Photograph: (Screengrab: SBI Card Web)

इन दोनों बदलावों की जानकारी SBI Card की आधिकारिक वेबसाइट पर 29 सितंबर 2025 को जारी की गई थी.