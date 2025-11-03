Top Tech Fund's Negative Returns : टेक फंड्स में 1 साल में डूबा पैसा ! इन 5 स्कीम ने कराया सबसे बड़ा नुकसान, अब क्या करें निवेशक?

Tech mutual funds 2025 fall : टैरिफ नीतियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय घमासान के बीच पिछला 1 साल देश के टेक्नॉलजी सेक्टर (Technology Sector) के लिए अच्छा नहीं रहा है. इसका असर मुख्य तौर पर टेक्नॉलजी स्टॉक्स (Technology Stocks) में निवेश करने वाले सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स (Sectoral Mutual Funds) पर भी पड़ा है. यहां तक कि टेक्नॉलजी सेक्टोरल फंड्स (Technology Mutual Funds) का पिछले 1 साल का एवरेज कैटेगरी रिटर्न निगेटिव (-5.08%) रहा है.

इतना ही नहीं, कई टेक फंड्स (Tech Funds) तो ऐसे हैं, जिनका 1 साल का रिटर्न माइनस (-) 10% के आसपास है. ऐसे में इन फंड्स के निवेशकों की टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है. सवाल ये है कि इन निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं पिछले एक साल के आंकड़ों पर:

टेक्नॉलजी सेक्टर फंड्स (Technology Sector Funds) का 1 साल का प्रदर्शन

टेक्नॉलजी सेक्टर की कंपनियों में निवेश करने वाले टेक इक्विटी फंड्स (Tech Equity Funds) का एक साल का एवरेज कैटेगरी रिटर्न माइनस (-) 5.08% है. इस फंड कैटेगरी में फिलहाल 28 स्कीम ऐसी हैं, जिनके 1 साल के रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ 7 स्कीम का रिटर्न पॉजिटिव है. इस कैटेगरी के सबसे ज्यादा घाटा कराने वाले 5 फंड्स का 1 साल का रिटर्न माइनस (-) 9% से ज्यादा है.

1 साल में सबसे ज्यादा घाटा कराने वाले 5 टेक्नॉलजी फंड्स (Top 5 Losing Technology Funds)

टेक फंड का नाम / 1 साल का रिटर्न

1. एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Axis Nifty IT Index Fund - Direct Plan): (-) 9.88 %

2. बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Bandhan Nifty IT Index Fund - Direct Plan): (-) 9.87 %

3. क्वांट टेक फंड (Quant Tech Fund - Direct Plan): (-) 9.82 %

4. आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (ICICI Prudential Nifty IT Index Fund - Direct Plan): (-) 9.77 %

5. निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Nippon India Nifty IT Index Fund - Direct Plan): (-) 9.74 %

(सोर्स : AMFI, वैल्यू रिसर्च)

लंबी अवधि के आंकड़ों को देखना जरूरी (Long Term Mutual Fund Performance)

आईटी सेक्टोरल फंड्स (IT Sector Funds) के इन निगेटिव रिटर्न्स को देखकर इनमें पैसे लगाने वाले बहुत से निवेशक परेशान होंगे. लेकिन इस बारे में कोई फैसला करने से पहले उन्हें लंबी अवधि के रिटर्न (Long Term Returns) पर भी नजर डालनी चाहिए. आईटी सेक्टर फंड्स (IT Sector Mutual Funds) के 3 साल, 5 साल और 10 साल के कैटेगरी रिटर्न को देखें, तो तस्वीर काफी बदली हुई नजर आती है:

टेक्नॉलजी सेक्टर्स फंड्स का 3, 5, 10 साल का प्रदर्शन

3 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न : 13.30 %

5 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न : 16.94 %

10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न : 16.66 %

(सोर्स : वैल्यू रिसर्च)

घाटे वाले फंड्स के 2, 3 साल के आंकड़े (Performance of Top Losing Funds)

ऊपर दिए कैटेगरी रिटर्न के आंकड़ों से साफ जाहिर है कि आईटी सेक्टर फंड्स का पिछले 1 साल का प्रदर्शन भले ही निगेटिव रहा हो, लेकिन लंबी अवधि में उनका रिटर्न अच्छा खासा रहा है. लेकिन उन 5 फंड्स का क्या, जिनका 1 साल का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा घाटा कराने वाला रहा है? इन 5 में से 3 फंड्स के 2 साल के रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं, जबकि एक फंड का 2 और 3 साल का रिटर्न डेटा उपलब्ध है. आइए इन आंकड़ों को देखते हैं :

1. एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Axis Nifty IT Index Fund - Direct Plan) :

2 साल का रिटर्न : 9.97%

2. बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Bandhan Nifty IT Index Fund - Direct Plan) :

2 साल का रिटर्न : 10.62%

3. क्वांट टेक फंड (Quant Tech Fund - Direct Plan) :

2 साल का रिटर्न : 11.85 %

4. आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (ICICI Prudential Nifty IT Index Fund - Direct Plan) :

2 साल का रिटर्न : 9.98 %, 3 साल का रिटर्न : 9.29 %

5. निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड (Nippon India Nifty IT Index Fund - Direct Plan):

यह फंड 22 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 1 साल से ज्यादा का डेटा उपलब्ध नहीं है.

क्या करें निवेशक (What Should Investors Do)

ऊपर दिए आंकड़े उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड निवेश (Mutual Fund Investment) के बारे में हर बार कही जाती है - इक्विटी फंड्स (Equity Funds) में निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए करना चाहिए.

अगर आप टेक्नॉलजी फंड्स (Technology Funds) जैसे सेक्टोरल फंड्स (Sectoral Funds) में निवेश कर रहे हैं, तो आपको हाई रिस्क (High Risk) और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी (Short Term Volatility) के लिए तैयार रहना चाहिए.

यह भी याद रखें कि फ्लेक्सी कैप (Flexi Cap) और मल्टी कैप (Multi Cap) जैसे डायवर्सिफाइड फंड्स (Diversified Funds) या ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स की तुलना में सेक्टोरल फंड्स में उतार-चढ़ाव के आसार ज्यादा रहते हैं. अगर आपने इन तमाम बातों को समझते हुए टेक फंड्स में निवेश किया है, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है,निवेश की सलाह देना नहीं. म्यूचुअल फंड्स में पिछले रिटर्न के आगे भी जारी रहने की गारंटी नहीं होती. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)