High Return Mutual Funds : 10 साल में 7 गुना तक किया पैसा, SIP भी सुपरहिट, HDFC, SBI या Nippon में नंबर 1 कौन?

Best Mutual Fund Investment 2025 : अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स (Small Cap Funds) ने पिछले एक दशक में शानदार प्रदर्शन दिखाया है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के मुताबिक टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स में HDFC, SBI, Nippon, Axis और Quant जैसे दिग्गज फंड हाउस की स्कीम्स शामिल हैं.

हालांकि स्मॉल कैप फंड्स को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन लंबी अवधि में इनका प्रदर्शन काफी बेहतर साबित हुआ है. पिछले 10 साल में टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने लंपसम पर 7 गुना तक और SIP पर 26% तक का सालाना रिटर्न (Annualised Return) दिया है.

Advertisment

SIP पर भी कमाल का रिटर्न

सिर्फ लंपसम ही नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये निवेश करने वाले निवेशकों को भी पिछले 10 सालों में शानदार रिटर्न मिले हैं. टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स ने SIP पर 19% से लेकर 26% तक का एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है.

इसका मतलब ये है कि अगर किसी निवेशक ने हर महीने 10,000 रुपये की SIP की होती, तो 10 साल में उसकी फंड वैल्यू 34 लाख से लेकर 47.5 लाख रुपये तक पहुंच गई होती. वहीं, 1 लाख रुपये के लंपसम निवेश की वैल्यू अब बढ़कर 7 लाख रुपये तक हो चुकी है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स (Best Small Cap Mutual Funds in India for Long Term Investment) निवेशकों के लिए बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन टूल साबित हुए हैं.

Also read : Best Investment Option : मिड कैप इंडेक्स ही है लॉन्ग टर्म SIP का असली चैंपियन ! 10 साल के आंकड़ों से हुआ खुलासा

स्मॉल कैप फंड्स के 5 चैम्पियन

AMFI के मुताबिक पिछले 10 साल में जिन 13 स्मॉल कैप फंड्स का डेटा मौजूद है, उनमें से किसी का भी रिटर्न 14% से नीचे नहीं रहा. इनमें से टॉप 5 स्कीम्स ने 19% से 21% तक का सालाना रिटर्न (CAGR) दिया है. आइए जानते हैं कौन से फंड्स रहे सबसे आगे.

1. निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan)

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India Mutual Fund) की स्मॉल कैप स्कीम इस कैटेगरी में सबसे आगे रही है. इसने पिछले 10 साल में लंपसम निवेश पर 21.51% रिटर्न (CAGR) दिया है. इस स्कीम में 10 साल पहले किया गया 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश अब 7,01,649 रुपये हो चुका है.

SIP के जरिये निवेश करने वालों को इस स्कीम ने 23.96% का एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है. यानी 10,000 रुपये की मंथली SIP से 10 साल में 42.6 लाख रुपये का फंड तैयार हुआ है. एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.64% है, जो इस फंड को और आकर्षक बनाता है.

2. क्वांट स्मॉल कैप फंड (Quant Small Cap Fund - Direct Plan)

क्वांट म्यूचुअल फंड (Quant Mutual Fund) की स्मॉल कैप स्कीम ने अपने दमदार रिटर्न्स से हाल के वर्षों में निवेशकों का ध्यान खींचा है. इसने 10 साल में लंपसम निवेश पर 20.42% का रिटर्न (CAGR) दिया है, जिससे 1 लाख रुपये की वैल्यू 6,41,189 रुपये हो गई है.

SIP पर 25.99% के एन्युलाइज्ड रिटर्न के साथ इसका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा है. इस हिसाब से 10,000 रुपये की मंथली SIP से 10 साल में 47.5 लाख रुपये का फंड बना है. इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है.

3. एक्सिस स्मॉल कैप फंड (Axis Small Cap Fund - Direct Plan)

एक्सिस म्यूचुअल फंड (Axis Mutual Fund) की स्मॉल कैप स्कीम ने पिछले एक दशक में लंपसम पर 19.91% की दर से रिटर्न (CAGR) दिया है. जिसकी बदौलत 1 लाख का निवेश अब 6,14,545 रुपये हो गया है. SIP के जरिये निवेश पर 22.01% का एन्युलाइज्ड रिटर्न मिला, जिससे 10 हजार रुपये की मंथली SIP से 38.35 लाख रुपये का फंड तैयार हुआ है. 0.57% का कम एक्सपेंस रेशियो इस फंड को कॉस्ट-इफिशिएंट बनाता है.

Also read : HDFC Mutual Fund की टॉप 5 स्कीम का कमाल ! 10 साल में SIP पर 21% तक रिटर्न, 4 से 6 गुना हुआ 1 लाख का निवेश



4. एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड (HDFC Small Cap Fund - Direct Plan)

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) की स्मॉल कैप स्कीम में एकमुश्त निवेश पर पिछले 10 साल में 19.54% रिटर्न (CAGR) मिला है. इस स्कीम में 1 लाख का लंपसम 10 साल में 5,95,844 रुपये बन गया है.

SIP पर निवेशकों को 21.43% एन्युलाइज्ड रिटर्न मिला है, जिससे 10 हजार रुपये की मंथली SIP से 37.17 लाख रुपये का फंड तैयार हुआ है. इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है.

5. एसबीआई स्मॉल कैप फंड (SBI Small Cap Fund - Direct Plan)

SBI Small Cap Fund ने पिछले 10 साल में लंपसम पर 19.44% CAGR रिटर्न के साथ 1 लाख रुपये के निवेश को 5,90,878 रुपये में बदल दिया है.

एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) की इस स्कीम ने SIP पर 20.13% का एन्युलाइज्ड रिटर्न दिया है, जिससे 10 हजार रुपये की मंथली SIP के जरिये 34.65 लाख रुपये का फंड तैयार हुआ है. स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है.

Also read : ICICI Prudential BSE Sensex ETF: 10 हजार की SIP से बने 1 करोड़ रुपये, सिर्फ 0.02% खर्च में मिला जोरदार रिटर्न



लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट क्यों जरूरी है

स्मॉल कैप फंड्स पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का ज्यादा असर पड़ता है. लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फंड निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल के दौरान SIP इनवेस्टमेंट पर Nifty Smallcap 250 TRI Index का मंथली रोलिंग रिटर्न करीब 99% समय पॉजिटिव रहा है.

इससे साफ है कि लॉन्ग टर्म SIP निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन का स्मार्ट तरीका हो सकता है. ऐसे फंड्स में धैर्य के साथ लंबी अवधि तक रेगुलर इनवेस्टमेंट करने से अच्छे कम्पाउंडिंग रिटर्न मिल सकते हैं.

हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी

स्मॉल कैप फंड्स लंबी अवधि में हाई रिटर्न (High Return) देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन साथ ही इनमें रिस्क भी अधिक होता है. ये फंड्स लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स की तुलना में ज्यादा वोलाटाइल होते हैं. यही वजह है कि इन्हें हमेशा ‘Very High Risk’ कैटेगरी में रखा जाता है. इसलिए इन फंड्स में निवेश से पहले निवेशकों को अपनी रिस्क लेने की क्षमता (Risk Appetite) को सही ढंग से समझ लेना चाहिए.

स्मॉल कैप फंड्स में निवेश तभी करें जब आप अवधि के लिए पैसे लगाने को तैयार हों और मार्केट के उतार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता रखते हों. यह भी ध्यान में रखें कि म्यूचुअल फंड्स का पिछला प्रदर्शन भविष्य में वैसे ही रिटर्न की गारंटी नहीं देता.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)