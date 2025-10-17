DA Hike : यूपी में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का एलान, सीएम योगी ने कर्मचारियों को दी बधाई, कितना होगा फायदा

DA Hike by UP Government : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2025 से 55% की जगह 58% डीए मिलेगा. यह बढ़ोतरी लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देगी.

जीवन स्तर में सुधार होगा : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ‘संतोष, सुरक्षा और समृद्धि’ का प्रतीक बताया. उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा. सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की 55% की दर को 1 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है. महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा. सभी को बधाई!”

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है।



महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 17, 2025

कब से मिलेगा बढ़ोतरी का फायदा

नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी, जबकि इसका भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाएगा. इस फैसले से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. अधिकारियों के अनुसार, इससे राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक करीब 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि का एरियर भुगतान भी किया जाएगा, जिस पर लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.

इसमें से 795 करोड़ रुपये नवंबर 2025 में नकद दिए जाएंगे और 185 करोड़ रुपये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ खातों में जमा किए जाएंगे. दिसंबर 2025 से सरकार पर हर महीने औसतन 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.

बोनस का भी एलान, बढ़ी कर्मचारियों की खुशी

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ ही सीएम योगी 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा भी पहले ही कर चुके हैं. इसके तहत हर कर्मचारी को 30 दिन के वेतन के आधार पर अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा. इस पर सरकार 1,022 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी.

सीएम योगी का कहना है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय निश्चित तौर पर उनके जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली लाएगा.