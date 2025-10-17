दिल्ली-एनसीआर के इन मार्केट्स में जाए बिना अधूरी है दिवाली की शॉपिंग!

Diwali 2025: दीपों का त्योहार दिवाली आ गया है। यह समय है अपने जीवन को दीयों की रोशनी से रोशन करने और सारी परेशानियाँ भूल जाने का। दिवाली दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाने, स्वादिष्ट खाने का मज़ा लेने और थोड़ी शॉपिंग (shopping) करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय हर जगह त्योहार की खुशियाँ दिखाई देती हैं। दिल्ली-एनसीआर के दिवाली बाजार इस उत्सव की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कराते हैं, जहाँ आपको आकर्षक सजावट, पारंपरिक कपड़े और अनोखे उपहार सभी आसानी से मिल सकते हैं।

यहाँ कुछ बेहतरीन दिवाली बाजारों की सूची है, जहाँ आप अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं और अपनी जेब पर भारी बोझ डाले बिना त्योहार का मज़ा ले सकते हैं।

दिल्ली हाट

दिल्ली हाट अपने रंग-बिरंगे और जीवंत माहौल के लिए जाना जाता है. दिवाली, घर की सजावट के लिए आइटम चुनने का सबसे अच्छा समय है। यहाँ आपको रंगीन लैंप, कैंडल्स, फूलदान, दीये और अन्य सजावट के सामान का बड़ा कलेक्शन मिलता है। दक्षिण दिल्ली में स्थित, INA मार्केट के ठीक सामने, दिल्ली हाट तक पहुँचना आसान है. यहाँ दिल्ली हाट–INA मेट्रो स्टेशन से सीधे पहुँचा जा सकता है। दिल्ली हाट का निकटतम मेट्रो स्टेशन (metro station) INA मेट्रो स्टेशन है. यह दिल्ली मेट्रो की येलो और पिंक लाइन पर है.

चाँदनी चौक मार्केट

चाँदनी चौक मार्केट कपड़े, गहने और घर की सजावट की चीज़ें खरीदने के लिए एकदम सही जगह है। यह बाजार दिवाली के समय बिलकुल दुल्हन की तरह सज जाता है। यहाँ आपको सादे दीये से लेकर चमकदार लाइट्स, पारंपरिक कपड़े से लेकर फैन्सी गहने तक सब कुछ मिल जाता है। दिवाली की खरीदारी का पूरा मज़ा लेने के लिए यह बाजार एक परफेक्ट जगह है।

नोएडा हाट दिवाली उत्सव, सेक्टर 33

नोएडा हाट, जो एक रंग-बिरंगा बाजार है, दिवाली खरीदारों के लिए 6 से 20 अक्टूबर तक दो हफ्तों का बड़ा आयोजन कर रहा है। दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए यह नया शॉपिंग हब जरूर देखने लायक है। यहाँ आपको ढेरों खास और अनोखे आइटम मिलते हैं, जो इस दिवाली आपके घर को और खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 34 है।

ग्रेटर कैलाश M-Block मार्केट

अगर आप कपड़े और गहनों पर त्योहार के ऑफ़र्स ढूंढ रहे हैं, तो ग्रेटर कैलाश (GK) M-Block मार्केट एक बढ़िया जगह है। यहाँ आपको त्योहार के लिए कपड़े, जूते, गहने और खाने-पीने के अच्छे विकल्प मिलते हैं। यहां आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कैलाश कॉलोनी है, जो मार्केट से लगभग 17 मिनट की दूरी पर है।

खारी बावली – ड्राई फ्रूट्स के लिए

एशिया के सबसे बड़े मसाला और ड्राई फ्रूट मार्केट्स में से एक, खारी बावली में कई दुकानें हैं जो अच्छे और किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले ड्राई फ्रूट्स देती हैं। अगर आप बड़ी मात्रा में खरीदारी करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार (Yellow Line) है, जो मार्केट से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है।

आजाद मार्केट – क्रॉकरी के लिए

पुरानी दिल्ली में स्थित आजाद मार्केट अपने डिनर सेट, टी सेट, गिलास, मग, मेलामाइन सेट और बोन चाइना के लिए मशहूर है, और यहाँ आप इन्हें थोक (wholesale) दामों पर खरीद सकते हैं। हालांकि बाजार ज़्यादातर बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वालों के लिए है, लेकिन कुछ आइटम आप अकेले भी खरीद सकते हैं। यहाँ दामों पर बातचीत करना अच्छा रहता है। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन पुलबंगश और तिस हज़ारी हैं।

