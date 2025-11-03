scorecardresearch
वर्ल्ड चैंपियन टीम को मिलेगा 51 करोड़, BCCI ने किया ऐलान

BCCI Award for Champion Team: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने कहा - 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत को विश्व क्रिकेट में नई पहचान दी थी, और अब हरमनप्रीत कौर की टीम ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

BCCI Award for Champion Team: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने कहा - 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत को विश्व क्रिकेट में नई पहचान दी थी, और अब हरमनप्रीत कौर की टीम ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.

FE Hindi Desk
WomensWorldCup2025: बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. (Image: x/@BCCIWomen)

BCCI Award for Women World Champion Team: भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. पूरे देश में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार उपलब्धि पर टीम इंडिया को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. इस ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है.

मुंबई में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि यह इनाम पूरी टीम, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत को विश्व क्रिकेट में नई पहचान दी थी, और अब हरमनप्रीत कौर की टीम ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. उन्होंने न केवल ट्रॉफी जीती है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल भी जीत लिए हैं.

सैकिया ने यह भी बताया कि बीसीसीआई सचिव जय शाह के कार्यकाल में महिला क्रिकेट में कई बड़े बदलाव हुए हैं. इनमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस देने का निर्णय और आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेट की पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है.

शानदार जीत पर प्रधानमंत्री ने पूरी टीम पर दी बधाई

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और यह जीत आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा. पूरी टीम ने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन तालमेल और जज़्बा दिखाया. हमारी सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई. यह ऐतिहासिक जीत आने वाले चैंपियंस को खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेगी.”

फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया. भारत की ओपनर जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत की. स्मृति ने 45 रन बनाए जबकि शेफाली ने 87 रनों की दमदार पारी खेली. इसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स ने 24 रन और दीप्ति शर्मा ने 58 रनों का योगदान दिया. रिचा घोष ने आखिरी ओवरों में तेज बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए. भारत ने 50 ओवर में 298 रन बनाए.

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया. दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड्ट ने 101 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिला. भारत की दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 5 विकेट लिए और टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. भारत ने यह मैच 52 रन से जीता.

यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया युग लेकर आई है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, आत्मविश्वास और एकजुटता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अब जब देश की बेटियां क्रिकेट बैट थामेंगी, तो उनके सामने इन चैंपियंस की प्रेरणादायक तस्वीर जरूर होगी.

