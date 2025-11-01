Passport: ई-पासपोर्ट आम पासपोर्ट से कितना अलग और क्या हैं फायदे? इसके लिए कैसे करें अप्लाई

भारत सरकार ने हवाई यात्रा और दस्तावेजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (e-Passport) की शुरुआत कर दी है. यह तकनीकी पहल न केवल यात्रा दस्तावेज़ों की सुरक्षा को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत करेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मानकों के अनुरूप भारतीय नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को भी काफी तेज और सरल बनाएगी. यह बदलाव आने वाले वर्षों में भारतीयों के विदेश यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित बना देगा.

ई-पासपोर्ट क्या है और यह कैसे काम करता है?

ई-पासपोर्ट दिखने में पारंपरिक भारतीय पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन इसके पिछले कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है. यह चिप धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे फिंगरप्रिंट्स, चेहरे की पहचान और डिजिटल सिग्नेचर) को सुरक्षित रूप से संजोकर रखती है.

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चिप में इंटिग्रेट किए गए डेटा का पासपोर्ट पर छपी जानकारी से मिलान सुनिश्चित करती है, जिससे इसकी नकल या छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है. ई-पासपोर्ट की पहचान कवर पर बने एक विशेष गोल्ड सिंबल से की जाती है, जो इसे एयरपोर्ट और बॉर्डर चेकपॉइंट पर तेज स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रासेस?

ई-पासपोर्ट के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो रेगुलर पासपोर्ट बनवा सकता है, वह अप्लाई कर सकता है. ई-पासपोर्ट बनवाने की सुविधा अभी सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSKs) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSKs) पर उपलब्ध है. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले अपने स्थानीय पासपोर्ट ऑफिस में इस सुविधा की उपलब्धता की पुष्टि कर लें.

ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें अप्लाई? ( How to Apply For e-Passport)

प्रक्रिया पारंपरिक पासपोर्ट जैसी ही है. आवेदकों को आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और शुल्क जमा करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा. अपॉइंटमेंट के दौरान फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ जैसा आवश्यक बायोमीट्रिक डेटा एकत्र किया जाएगा. सफल प्रोसेसिंग के बाद, चिप वाला ई-पासपोर्ट आवेदक के रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.

पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं.

नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करके ई-पासपोर्ट का फॉर्म भरें.

नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) चुनें.

तय शुल्क ऑनलाइन पे करें.

अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें और तय तारीख पर सेंटर पर जाएं.

ई-पासपोर्ट की खासियत (Features of India’s next-gen e-Passport)

कवर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है.

इसमें फिंगरप्रिंट, चेहरे की फोटो और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी सेव रहती है.

नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर जैसी डिटेल्स स्टोर रहती हैं.

कॉन्टैक्टलेस चिप है, जिसे हैक करना बेहद मुश्किल है.

ICAO (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन) गाइडलाइंस के मुताबिक बनाया गया है.

नकली या डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है.

ई-पासपोर्ट के फायदे (Benefits of e-Passport)

भारत में अब ई-पासपोर्ट जारी किए जाने लगे हैं, जो पारंपरिक पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक हैं. इसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डिटेल्स दोनों शामिल होती हैं. यह डेटा पासपोर्ट की बुकलेट में प्रिंटेड होने के साथ-साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में डिजिटल सिग्नेचर के साथ सुरक्षित रहता है. इसकी मदद से इमीग्रेशन अधिकारी दुनिया के किसी भी देश में तुरंत और भरोसेमंद तरीके से जानकारी वेरिफाई कर सकते हैं, जिससे नकली पासपोर्ट और धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाती है. ई-पासपोर्ट की सुरक्षा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (PKI) तकनीक पर आधारित है, जो चिप में मौजूद डेटा की असली होने और सुरक्षित रहने की पुष्टि करती है.

कुल मिलाकर, ई-पासपोर्ट की शुरुआत भारत को एक स्मार्ट और सुरक्षित ट्रैवल इकोसिस्टम की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो आने वाले समय में भारतीय नागरिकों के लिए वैश्विक यात्रा को सहज और डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा.