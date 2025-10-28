Shreyas Iyer in ICU: श्रेयस अय्यर आईसीयू में भर्ती, मैदान में चोट लगने के बाद ड्रेसिंग रूम में हो गए थे बेहोश

Shreyas Iyer admitted to ICU after internal Bleeding: टीम इंडिया (Team India) के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान लगी चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि अय्यर को रिब के पास अंदरूनी चोट आई है, जिसके चलते ब्लीडिंग शुरू हो गई थी. फिलहाल वे मेडिकली स्टेबल हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

यह हादसा तब हुआ जब श्रेयस ने बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार कैच पकड़कर एलेक्स कैरी को आउट किया, लेकिन इसी दौरान उनके बाएं हिस्से की रिब्स पर चोट लग गई. ड्रेसिंग रूम लौटने के बाद उनकी हेल्थ पैरामीटर्स गड़बड़ाने लगे, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

मैदान चोट लगने के बाद ड्रेसिंग रूम में बेहोश हो गए थे अय्यर

सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया कि अय्यर ड्रेसिंग रूम में बेहोश हो गए थे और उनके वाइटल पैरामीटर चिंताजनक रूप से कम थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, स्कैन से पता चला कि उन्हें स्प्लीन में चोट लगी है. ड्रे

सिंग रूम में लौटने पर अय्यर के वाइटल पैरामीटर में उतार-चढ़ाव के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तेजी से काम किया. टीम के डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं उठाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. अब हालात स्थिर हैं.

धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं अय्यर: BCCI

बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा, “श्रेयस अय्यर को बाईं पसलियों में चोट लगी है. स्कैन में पता चला कि उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली पर कट की चोट है. वे इलाज के तहत हैं, स्थिर हैं और धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं.” बोर्ड ने बताया कि अय्यर की निगरानी सिडनी और भारत के डॉक्टरों की टीम कर रही है. टीम इंडिया का डॉक्टर वहीं रुककर उनकी स्थिति पर नजर रखेगा.

सूत्रों के मुताबिक, श्रेयस को 2 से 7 दिन ICU में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. डॉक्टर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग से कोई इंफेक्शन न फैले. एक टीम सूत्र ने पीटीआई को बताया, “अय्यर की हालत अब स्थिर है, लेकिन शुरुआत में स्थिति नाजुक थी. टीम डॉक्टर और फिजियो ने तुरंत एक्शन लिया, वरना हालात गंभीर हो सकते थे. वह मजबूत खिलाड़ी है, जल्द वापसी करेगा.”

पहले उम्मीद थी कि श्रेयस करीब तीन हफ्ते तक मैदान से दूर रहेंगे, लेकिन अब उनकी रिकवरी में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है. वे फिलहाल कम से कम एक हफ्ता सिडनी अस्पताल में रहेंगे, उसके बाद ही भारत लौटने की अनुमति मिलेगी. श्रेयस अय्यर फिलहाल भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए टीम के बाकी शेड्यूल पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा.