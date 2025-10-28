ChatGPT Go Plan Free: नवंबर में इस दिन से "चैटजीपीटी गो" प्लान फ्री, हर महीने आपके बचेंगे 399 रुपये

ChatGPT Go Plan Free in India: चैटजीपीटी यूजर के लिए अच्छी खबर है. भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) की पहुंच को और आसान बनाने की दिशा में ओपनएई (OpenAI) ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि चैटजीपीटी गो (ChatGPT Go) प्लान अब भारत के यूजर्स के लिए कुछ खास समय के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा. यानी हर महीने आपके 399 रुपये की बचत होगी. यह ऑफर 4 नवंबर से शुरू होगा, और खास बात यह है कि इसकी शुरूआत बेंगलुरु में आयोजित ओपनएआई के पहले देवडे एक्सचेंज इवेंट (DevDay Exchange Event) से होगी.

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI का खास ऐलान

ओपनएआई की ओर से एक बयान में कहा गया है कि भारत में कंपनी के पहले DevDay Exchange इवेंट के मौके पर ChatGPT Go प्लान को एक साल के लिए फ्री उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक लोगों तक एडवांस्ड AI तकनीक को आसान और सुलभ बनाना है.

कंपनी ने बताया कि यह ऑफर इंडिया फर्स्ट कमिटमेंट का हिस्सा है और इंडिया एआई मिशन को सपोर्ट करता है. यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत अगले साल होने वाले एआई इंपैक्ट सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, जिससे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई ऊर्जा देखने को मिल रही है.

कितने समय के लिए ChatGPT Go प्लान रहेगा फ्री

दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोलने के बाद ओपनएई ने भारत में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है. कंपनी ने हाल ही में एजुकेशन सेक्टर के लिए एक अनुभवी एड-टेक प्रोफेशनल को हायर किया है और साथ ही सेल्स टीम को भी विस्तार दे रही है. कंपनी के मुताबिक, मौजूदा ChatGPT Go प्लान सब्सक्राइबर्स को भी 12 महीने की फ्री एक्सेस दी जाएगी, जिसके लिए रिडेम्प्शन डिटेल्स बाद में जारी की जाएंगी.

महंगे वाले प्लान से अलग है ChatGPT Go

हालांकि ChatGPT Go प्लान में मंथली 1,999 रुपये वाले Plus या 19,990 रुपये वाले Pro प्लान जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मैसेज लिमिट्स, GPT-5 मॉडल तक एक्सपैंडेड एक्सेस और कुछ हद तक डीप रिसर्च टास्क्स की सुविधा दी गई है. दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में लॉन्च होने के बाद सिर्फ एक महीने में ही भारत में ChatGPT के पेड यूजर्स की संख्या दोगुनी हो गई थी. इस शानदार रिस्पॉन्स के बाद OpenAI ने ChatGPT Go को 90 से ज्यादा देशों में विस्तार दे दिया है.